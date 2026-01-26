Sette software per preventivi di impianti elettrici: ambiti di utilizzo, funzionalità e vantaggi

La scelta del software di preventivazione rappresenta un elemento importante per le aziende che si occupano di impianti elettrici e vogliono ottimizzare i processi, diminuire i tempi di elaborazione delle offerte e controllare attentamente i margini economici.



Un software specializzato, infatti, dà la possibilità di elaborare preventivi dettagliati e di rendere più semplice la gestione delle relazioni commerciali con i clienti. Sono diverse le soluzioni presenti nel mercato, ed è importante conoscerne le funzionalità specifiche e i benefici che ciascuna soluzione offre alle imprese del settore. Vediamone sette.



1. Perfetto: l’integrazione completa tra preventivi, magazzino e commesse Il software Perfetto è una soluzione verticale sviluppata espressamente per le aziende di impianti elettrici e idraulici che necessitano di gestire l’intero ciclo di lavoro in modo integrato. Centinaia di aziende usano questo software per mettere a punto preventivi professionali nella realizzazione di impianti elettrici, con una grande ottimizzazione dei tempi di elaborazione e con un aumento della precisione nelle stime di costi e margine.



Questo software per preventivazione si distingue per la capacità di collegare amministrazione, ufficio tecnico, magazzino, preventivi e avanzamento commessa, di realizzare preventivi accurati e di gestire in maniera completa tutto il ciclo di lavoro di una commessa. Il software Perfetto permette di creare offerte personalizzate per i clienti e di sapere in qualsiasi momento i costi e il margine in base ai lavori da realizzare.



Questo software per preventivi di impianti elettrici e idraulici rende semplice la redazione di preventivi precisi utilizzando capitolati ed elenchi di prezzi, organizzando il documento in sezioni e fasi di lavorazione per assicurare chiarezza nella presentazione del prezzo finale. Consente inoltre di effettuare simulazioni di costo in tempo reale: è possibile introdurre modifiche, come gli sconti, e testare prodotti alternativi per identificare la soluzione economicamente più conveniente mantenendo il controllo del margine aziendale.



I vantaggi offerti da Perfetto si concretizzano nella possibilità di archiviare tutte le offerte commerciali e monitorare lo stato dei preventivi, acquisendo informazioni su quante offerte rimangono da elaborare, quante sono state consegnate, quale percentuale di proposte è stata accettata e quale percentuale scartata, quanti preventivi sono stati trasformati in commessa e quanti sono stati persi. Durante l’elaborazione del preventivo, il software mette a disposizione listini e informazioni commerciali, insieme a dettagli sui prodotti e approvvigionamenti dai fornitori, fornendo tutte le informazioni necessarie per strutturare una proposta economica solida.

2. Pr7 Elettroplan: funzionale per aziende di medie dimensioni Pr7 Elettroplan è una soluzione software completa dedicata ai preventivi di impianti elettrici e termoidraulici, rivolta principalmente alle piccole e medie aziende che cercano uno strumento efficace ma semplice da implementare.



La piattaforma consente di generare preventivi personalizzati nei dettagli, calcolando automaticamente il costo del materiale elettrico e della manodopera attraverso l’accesso a librerie di articoli preconfigurate.​ Il punto di forza principale di Pr7 Elettroplan consiste nella disponibilità di una libreria specializzata di componenti elettrici per impianti civili e industriali, con costi di materiale e tempi di montaggio già impostati, che facilitano il calcolo preciso del preventivo, la creazione di listini personalizzati e l’aggiunta di elementi secondo le specifiche esigenze. Pr7 Elettroplan propone un modello di abbonamento su base mensile o annuale.

3. Tradify: piattaforma integrata per gestione aziendale e preventivi Tradify è un’applicazione multifunzionale progettata per supportare le imprese nella gestione integrata di preventivi, fatture, stime, ordini per acquisti e report di lavoro.



Numerosi operatori in tutto il mondo – tra elettricisti, idraulici, installatori di impianti e aziende edili – utilizzano Tradify per la facilità di configurazione e l’usabilità immediata. La piattaforma mette insieme in un’unica interfaccia tutte le funzionalità necessarie alla gestione amministrativa e operativa, eliminando la necessità di ricorrere a più applicazioni diverse. Tradify si posiziona su una fascia di prezzo intermedia con proposte di abbonamenti mensili.

4. Impiantus-ELETTRICO: progettazione e preventivazione per impianti complessi Impiantus-ELETTRICO è una soluzione professionale completa per la progettazione di impianti elettrici civili e industriali, che integra il disegno planimetrico, il calcolo del dimensionamento, la verifica della conformità normativa e la generazione automatica della documentazione tecnica. Anche se è orientato principalmente verso la progettazione, il software integra funzionalità di preventivazione che consentono di generare computi metrici dettagliati direttamente dal progetto realizzato.​



Il software consente di disegnare l’impianto direttamente sugli elaborati architettonici, gestendo tutte le fasi del progetto in una piattaforma integrata, dalla computazione all’analisi dei costi fino alla redazione di elaborati e relazioni tecniche. I costi di questa soluzione si basano su una valutazione personalizzata in base alle esigenze specifiche dell’azienda.

5. ElettroSmart: preventivazione con integrazione domotica ElettroSmart è uno strumento specializzato per le aziende che realizzano impianti elettrici, offrendo la possibilità di redigere preventivi con semplicità. Il software è disponibile in una versione con tre tipologie di edifici preconfigurate, oppure in una versione avanzata che consente di creare ambienti singoli o di importare planimetrie, con la possibilità di integrare il progetto con sistemi di automazione domotica.​



Una volta conclusa la fase di preventivazione, il software genera automaticamente il file di programmazione per i sistemi di automazione in casa e crea un documento con tutte le piante dell’edificio con punti luci e prese già inseriti.

6. Preventivi015: soluzione cloud per preventivazione semplificata Preventivi015 è un software basato su architettura cloud che non richiede installazione locale. La piattaforma semplifica la creazione dei preventivi, permette di duplicare preventivi elaborati precedentemente e accelera i tempi di risposta alle richieste commerciali. Con l’inserimento dei dati essenziali (nome del cliente, prodotto, servizio, prezzo), si può generare automaticamente un preventivo, evitando i rischi di errori di calcolo.​



Per preventivi più articolati, la piattaforma consente di specificare oggetto, data di consegna, data di validità, aggiungere note e allegare documenti contenenti schede tecniche o relazioni dettagliate del lavoro da svolgere.

7. ACUT Impianti: gestione delle commesse e dell’impiantistica ACUT Impianti è un software gestionale sviluppato specificamente per le esigenze delle aziende che operano nel settore dell’impiantistica, una soluzione che centralizza in un’unica piattaforma tutti i dati e le informazioni che tradizionalmente si trovano tra più software, fogli di calcolo e documenti.



Il gestionale è rivolto a tutte le aziende che gestiscono commesse, installano impianti, eseguono interventi e manutenzioni, con l’opportunità di gestire tutte le attività dal primo contatto con il cliente fino alle riclassificazioni di bilancio.​ Le funzionalità principali comprendono l’importazione e l’aggiornamento dei listini dei fornitori, la creazione di preventivi professionali, la gestione completa delle commesse, l’organizzazione di interventi di manutenzione e l’analisi dei dati per monitorare margini, scostamenti rispetto ai budget e costi specifici.