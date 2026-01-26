Sette software per preventivi di impianti elettrici: ambiti di utilizzo, funzionalità e vantaggi

La scelta del software di preventivazione rappresenta un elemento importante per le aziende che si occupano di impianti elettrici e vogliono ottimizzare i processi, diminuire i tempi di elaborazione delle offerte e controllare attentamente i margini economici.
Un software specializzato, infatti, dà la possibilità di elaborare preventivi dettagliati e di rendere più semplice la gestione delle relazioni commerciali con i clienti. Sono diverse le soluzioni presenti nel mercato, ed è importante conoscerne le funzionalità specifiche e i benefici che ciascuna soluzione offre alle imprese del settore. Vediamone sette.
Indice
- 1. Perfetto: l’integrazione completa tra preventivi, magazzino e commesse
- 2. Pr7 Elettroplan: funzionale per aziende di medie dimensioni
- 3. Tradify: piattaforma integrata per gestione aziendale e preventivi
- 4. Impiantus-ELETTRICO: progettazione e preventivazione per impianti complessi
- 5. ElettroSmart: preventivazione con integrazione domotica
- 6. Preventivi015: soluzione cloud per preventivazione semplificata
- 7. ACUT Impianti: gestione delle commesse e dell’impiantistica
1. Perfetto: l’integrazione completa tra preventivi, magazzino e commesse
Il software Perfetto è una soluzione verticale sviluppata espressamente per le aziende di impianti elettrici e idraulici che necessitano di gestire l’intero ciclo di lavoro in modo integrato. Centinaia di aziende usano questo software per mettere a punto preventivi professionali nella realizzazione di impianti elettrici, con una grande ottimizzazione dei tempi di elaborazione e con un aumento della precisione nelle stime di costi e margine.
Questo software per preventivazione si distingue per la capacità di collegare amministrazione, ufficio tecnico, magazzino, preventivi e avanzamento commessa, di realizzare preventivi accurati e di gestire in maniera completa tutto il ciclo di lavoro di una commessa. Il software Perfetto permette di creare offerte personalizzate per i clienti e di sapere in qualsiasi momento i costi e il margine in base ai lavori da realizzare.
Questo software per preventivi di impianti elettrici e idraulici rende semplice la redazione di preventivi precisi utilizzando capitolati ed elenchi di prezzi, organizzando il documento in sezioni e fasi di lavorazione per assicurare chiarezza nella presentazione del prezzo finale. Consente inoltre di effettuare simulazioni di costo in tempo reale: è possibile introdurre modifiche, come gli sconti, e testare prodotti alternativi per identificare la soluzione economicamente più conveniente mantenendo il controllo del margine aziendale.
I vantaggi offerti da Perfetto si concretizzano nella possibilità di archiviare tutte le offerte commerciali e monitorare lo stato dei preventivi, acquisendo informazioni su quante offerte rimangono da elaborare, quante sono state consegnate, quale percentuale di proposte è stata accettata e quale percentuale scartata, quanti preventivi sono stati trasformati in commessa e quanti sono stati persi. Durante l’elaborazione del preventivo, il software mette a disposizione listini e informazioni commerciali, insieme a dettagli sui prodotti e approvvigionamenti dai fornitori, fornendo tutte le informazioni necessarie per strutturare una proposta economica solida.
2. Pr7 Elettroplan: funzionale per aziende di medie dimensioni
Pr7 Elettroplan è una soluzione software completa dedicata ai preventivi di impianti elettrici e termoidraulici, rivolta principalmente alle piccole e medie aziende che cercano uno strumento efficace ma semplice da implementare.
La piattaforma consente di generare preventivi personalizzati nei dettagli, calcolando automaticamente il costo del materiale elettrico e della manodopera attraverso l’accesso a librerie di articoli preconfigurate. Il punto di forza principale di Pr7 Elettroplan consiste nella disponibilità di una libreria specializzata di componenti elettrici per impianti civili e industriali, con costi di materiale e tempi di montaggio già impostati, che facilitano il calcolo preciso del preventivo, la creazione di listini personalizzati e l’aggiunta di elementi secondo le specifiche esigenze. Pr7 Elettroplan propone un modello di abbonamento su base mensile o annuale.
3. Tradify: piattaforma integrata per gestione aziendale e preventivi
Tradify è un’applicazione multifunzionale progettata per supportare le imprese nella gestione integrata di preventivi, fatture, stime, ordini per acquisti e report di lavoro.
Numerosi operatori in tutto il mondo – tra elettricisti, idraulici, installatori di impianti e aziende edili – utilizzano Tradify per la facilità di configurazione e l’usabilità immediata. La piattaforma mette insieme in un’unica interfaccia tutte le funzionalità necessarie alla gestione amministrativa e operativa, eliminando la necessità di ricorrere a più applicazioni diverse. Tradify si posiziona su una fascia di prezzo intermedia con proposte di abbonamenti mensili.
4. Impiantus-ELETTRICO: progettazione e preventivazione per impianti complessi
Impiantus-ELETTRICO è una soluzione professionale completa per la progettazione di impianti elettrici civili e industriali, che integra il disegno planimetrico, il calcolo del dimensionamento, la verifica della conformità normativa e la generazione automatica della documentazione tecnica. Anche se è orientato principalmente verso la progettazione, il software integra funzionalità di preventivazione che consentono di generare computi metrici dettagliati direttamente dal progetto realizzato.
Il software consente di disegnare l’impianto direttamente sugli elaborati architettonici, gestendo tutte le fasi del progetto in una piattaforma integrata, dalla computazione all’analisi dei costi fino alla redazione di elaborati e relazioni tecniche. I costi di questa soluzione si basano su una valutazione personalizzata in base alle esigenze specifiche dell’azienda.
5. ElettroSmart: preventivazione con integrazione domotica
ElettroSmart è uno strumento specializzato per le aziende che realizzano impianti elettrici, offrendo la possibilità di redigere preventivi con semplicità. Il software è disponibile in una versione con tre tipologie di edifici preconfigurate, oppure in una versione avanzata che consente di creare ambienti singoli o di importare planimetrie, con la possibilità di integrare il progetto con sistemi di automazione domotica.
Una volta conclusa la fase di preventivazione, il software genera automaticamente il file di programmazione per i sistemi di automazione in casa e crea un documento con tutte le piante dell’edificio con punti luci e prese già inseriti.
6. Preventivi015: soluzione cloud per preventivazione semplificata
Preventivi015 è un software basato su architettura cloud che non richiede installazione locale. La piattaforma semplifica la creazione dei preventivi, permette di duplicare preventivi elaborati precedentemente e accelera i tempi di risposta alle richieste commerciali. Con l’inserimento dei dati essenziali (nome del cliente, prodotto, servizio, prezzo), si può generare automaticamente un preventivo, evitando i rischi di errori di calcolo.
Per preventivi più articolati, la piattaforma consente di specificare oggetto, data di consegna, data di validità, aggiungere note e allegare documenti contenenti schede tecniche o relazioni dettagliate del lavoro da svolgere.
7. ACUT Impianti: gestione delle commesse e dell’impiantistica
ACUT Impianti è un software gestionale sviluppato specificamente per le esigenze delle aziende che operano nel settore dell’impiantistica, una soluzione che centralizza in un’unica piattaforma tutti i dati e le informazioni che tradizionalmente si trovano tra più software, fogli di calcolo e documenti.
Il gestionale è rivolto a tutte le aziende che gestiscono commesse, installano impianti, eseguono interventi e manutenzioni, con l’opportunità di gestire tutte le attività dal primo contatto con il cliente fino alle riclassificazioni di bilancio. Le funzionalità principali comprendono l’importazione e l’aggiornamento dei listini dei fornitori, la creazione di preventivi professionali, la gestione completa delle commesse, l’organizzazione di interventi di manutenzione e l’analisi dei dati per monitorare margini, scostamenti rispetto ai budget e costi specifici.
