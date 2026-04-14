Smart home ed efficienza energetica: l’ecosistema Somfy

Nel panorama della smart home contemporanea, i temi dell’efficienza energetica e del comfort abitativo sono diventati centrale non solo per gli utenti finali, ma anche per i professionisti del settore. Installatori, system integrator e progettisti sono oggi chiamati a proporre soluzioni sempre più evolute, capaci di coniugare tecnologia, sostenibilità e semplicità d’uso.



In questo contesto, l’azienda Somfy si afferma come partner di riferimento, grazie a un ecosistema completo e orientato al futuro. Fondata nel 1969, Somfy opera a livello mondiale nella progettazione di motori e sistemi di controllo automatico per aperture e chiusure in ambito residenziale e commerciale. Da oltre 50 anni, l’azienda sviluppa soluzioni connesse pensate per migliorare la qualità della vita quotidiana, puntando su comfort, sicurezza, semplicità e sostenibilità. Un approccio che si traduce in un’offerta concreta per i professionisti: tecnologie affidabili, interoperabili e facilmente integrabili in progetti smart home di qualsiasi scala. Vediamone alcune.



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Comfort termico ed efficienza energetica: una nuova priorità progettuale L’evoluzione del settore edilizio, unita alla crescente attenzione verso il risparmio energetico, ha reso fondamentale la gestione intelligente degli apporti termici. Le superfici vetrate, ad esempio, rappresentano uno dei principali punti critici: se non gestite correttamente, possono contribuire in modo significativo al surriscaldamento degli ambienti interni.



Le soluzioni di schermatura solare automatizzata – come tapparelle, tende tecniche e frangisole motorizzati – consentono di affrontare questo problema in modo efficace. Automatizzando l’apertura e la chiusura in base alle condizioni ambientali, è possibile mantenere una temperatura interna più stabile, riducendo il ricorso a sistemi di climatizzazione. Studi di settore evidenziano come queste soluzioni possano contribuire a ridurre la temperatura interna fino a 4–7°C e a generare risparmi energetici significativi.



Ma il vero valore aggiunto non è solo l’automazione in sé, bensì la sua integrazione in un sistema smart capace di adattarsi dinamicamente alle esigenze dell’abitazione e dei suoi occupanti.

Il cuore della casa intelligente: TaHoma switch Al centro dell’ecosistema Somfy c’è TaHoma switch, l’hub domotico progettato per semplificare la gestione della casa connessa. Questo dispositivo consente di centralizzare il controllo di tapparelle, tende, luci e altri dispositivi smart, offrendo un’esperienza utente intuitiva e personalizzabile.



Grazie a TaHoma switch, è possibile creare scenari automatizzati che ottimizzano il comfort termico durante tutto l’anno. Ad esempio: in estate, le schermature si abbassano automaticamente nelle ore più calde per limitare l’ingresso del calore;

in inverno, si alzano durante il giorno per sfruttare l’irraggiamento solare e si chiudono di notte per trattenere il calore interno. Questi scenari, gestibili tramite app o comando vocale, rappresentano un elemento chiave per migliorare l’efficienza energetica degli edifici senza rinunciare al comfort.

Un ecosistema aperto e orientato ai professionisti Uno degli aspetti che rende Somfy un partner strategico per gli operatori del settore è la sua visione aperta e interoperabile. Le soluzioni sono infatti compatibili con i principali protocolli e piattaforme smart home, facilitando l’integrazione in impianti esistenti o in nuove costruzioni.



Ma il valore per i professionisti va oltre il prodotto. Somfy ha sviluppato un insieme di servizi dedicati che supportano tutte le fasi del lavoro: TaHoma Pro App , pensata per semplificare installazione, configurazione e manutenzione degli impianti;

, pensata per semplificare degli impianti; Serv-e-Go, una piattaforma che consente di offrire servizi post-vendita evoluti, come assistenza da remoto e monitoraggio degli impianti. Questi strumenti permettono agli installatori di aumentare l’efficienza operativa, migliorare la qualità del servizio e creare nuove opportunità di business legate alla smart home.

Innovazione, sostenibilità e valore nel tempo In un mercato sempre più competitivo, scegliere il giusto partner tecnologico è fondamentale. Somfy si distingue per la capacità di coniugare innovazione e affidabilità, offrendo soluzioni che rispondono alle esigenze attuali senza perdere di vista quelle future.



L’attenzione alla sostenibilità – attraverso la riduzione dei consumi energetici e l’utilizzo di tecnologie come i motori solari – si integra perfettamente con una visione orientata alla casa connessa come ecosistema evoluto, capace di adattarsi nel tempo. Per i professionisti del settore, questo significa poter contare su un interlocutore solido, in grado di supportare la progettazione di ambienti intelligenti, efficienti e realmente centrati sulle esigenze dell’utente finale. In definitiva, la smart home non è più solo una tendenza, ma una necessità progettuale. E in questo scenario, Somfy rappresenta una scelta strategica per chi vuole offrire soluzioni di valore, oggi e nel futuro.



Per ulteriori informazioni

somfy.it