SuperSismabonus Acquisti: niente plusvalenza per chi rivende, escluse le nuove regole del Superbonus

Buone notizie per chi ha approfittato del Superbonus per acquistare una casa antisismica che ora intende rivendere: non si applicano le nuove norme sulla tassazione della plusvalenza previste per chi vende una casa riqualificata con il Superbonus.



In pratica non sarà necessario attendere dieci anni dall’acquisto per evitare di pagare imposte sul guadagno realizzato. Il chiarimento dall’Agenzia delle entrate con la risposta 137/2015 (scaricabile a fine articolo), che affronta il caso di un contribuente che ha intenzione di vendere la casa antisismica acquistata da un’impresa dopo un intervento di demolizione e ricostruzione, e per la quale ha approfittato del Superbonus 100% con cessione del credito.



>> Vorresti ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis

Suggeriamo: FORMATO EBOOK Rendite catastali e bonus edilizi: come mettersi in regola Affrontare le rendite catastali e i relativi obblighi non è mai stato così semplice. Questo eBook, scritto con chiarezza e competenza da Antonella Donati, fornisce un quadro completo e aggiornato delle normative catastali legate agli interventi edilizi, con un focus particolare sui bonus edilizi come il Superbonus. Il volume è uno strumento essenziale sia per i tecnici del settore (geometri, architetti, ingegneri e amministratori immobiliari) sia per i proprietari di casa che vogliono comprendere meglio come gestire le rendite catastali e garantire la conformità normativa. Dalla determinazione della rendita fino alla gestione delle lettere di compliance dell’Agenzia delle Entrate, questa guida offre soluzioni pratiche e casi concreti per ogni esigenza. All’interno dell’eBook troverai:- Spiegazioni pratiche delle procedure di aggiornamento catastale, incluse quelle legate al Superbonus.- Approfondimenti sulle sanzioni e sugli strumenti di regolarizzazione per evitare costi inutili.- Un linguaggio chiaro e accessibile, adatto sia a esperti che a chi si avvicina per la prima volta al tema.- Analisi di casi pratici e modelli di documenti utili.Antonella Donati è giornalista professionista e autrice di numerosi volumi e saggi in materia fiscale, contributiva e previdenziale. Con anni di esperienza nel giornalismo parlamentare, si è specializzata nell’analisi delle normative finanziarie e di bilancio, offrendo contenuti affidabili e pratici per professionisti e cittadini. Antonella Donati | Maggioli Editore 2024 10.97 € Scopri di più

La tassazione sugli immobili riqualificati con il Superbonus La legge di Bilancio 2024 ha modificato l’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR introducendo una nuova ipotesi di plusvalenza immobiliare relativa alle cessioni di immobili che sono stati oggetto di interventi di Superbonus. È stato stabilito, infatti, che è soggetta a tassazione la plusvalenza realizzata dalla vendita prima di dieci anni (e non cinque come ordinariamente previsto) di immobili sui quali sono stati realizzati interventi di riqualificazione usufruendo della maxi agevolazione.



In pratica con il raddoppio dei termini il governo ha inteso a scoraggiare operazioni speculative, garantendo che le detrazioni fiscali per la riqualificazione edilizia non siano immediatamente monetizzate con la cessione dell’immobile. Si tratta di un principio generale che però, chiariscono le Entrate, non si applica in caso di Sismabonus Acquisti.

Il Superbonus sull’acquisto di case antisismiche Il Sismabonus Acquisti in quanto tale è riservato agli acquirenti di immobili all’interno di edifici completamente ricostruiti da imprese con riduzione della classe di rischio sismico. La detrazione è calcolata sul costo di acquisto dell’immobile, con un limite massimo di 96.000 euro per ogni unità immobiliare. L’agevolazione è in vigore fino al 31 dicembre 2027, con aliquota al 50% se prima casa o al 36% per gli altri immobili.



In passato, invece, è stato possibile usufruire del Superbonus con aliquote dal 110% al 90%, ed esercitare anche l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito all’impresa venditrice. Nel caso specifico analizzato da Entrate l’immobile è stato acquistato nel 2021, dunque con Superbonus al 110%, e l’acquirente ha optato per la cessione del credito all’impresa che ha realizzato il nuovo fabbricato. Dal momento che intende vendere, il proprietario ha chiesto chiarimenti all’Agenzia in merito all’applicazione delle nuove regole sulla tassazione, ossia al raddoppio del tempo che deve necessariamente passare tra acquisto e vendita per evitare l’imposta sulla plusvalenza.

Sismabonus Acquisti fuori dalla stretta Con la risposta 137 l’Agenzia chiarisce che la norma introdotta dalla legge di Bilancio 2024 si riferisce solo agli immobili sui quali il venditore abbia eseguito direttamente gli interventi agevolati. Di conseguenza la plusvalenza si realizza solo in relazione alla “prima cessione” a titolo oneroso dell’immobile oggetto di Superbonus, e non anche alle successive compravendite.



Quindi in riferimento all’acquisto di case antisismiche la “prima cessione” è quella che viene effettuata dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che hanno realizzato gli interventi e che hanno consentito all’acquirente l’applicazione del Superbonus al momento della vendita dell’immobile riqualificato. La successiva rivendita fatta dall’acquirente non può invece essere fatta rientrare nel perimetro applicativo delle disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2024, dato che si tratta, appunto, di una “seconda cessione”. E questo a prescindere dal fatto di aver esercitato l’opzione per la cessione del credito.

Applicazione dei termini ordinari Ovviamente il venditore, per evitare la tassazione sulla plusvalenza, dovrà comunque attendere i cinque anni dall’acquisto, a meno che l’immobile non sia stato utilizzato in questo periodo come prima casa. Le imposte sulla plusvalenza, infatti, sono sempre escluse quando l’immobile è stato adibito ad abitazione principale per il maggior periodo di tempo intercorso tra l’acquisto e la vendita.

Scarica la risposta di Entrate in PDF Risposta Ade n. 137 2025 1 MB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter Settimanale Patologie Edilizie Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



>> Se vuoi ricevere notizie come questa direttamente sul tuo smartphone iscriviti al nostro nuovo canale Telegram!