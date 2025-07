Concorso Agenzia Entrate per 250 Funzionari Tecnici: simulazione della prova d’esame

Come abbiamo visto, è necessario attendere fino al 10 settembre prossimo per sapere quando si svolgerà la prova scritta unica prevista dal Concorso dell’Agenzia Entrate per il reclutamento di 250 Funzionari Tecnici (con laurea in Architettura o Ingegneria) in varie regioni d’Italia, per le attività catastali, cartografiche, estimative e dell’osservatorio del mercato immobiliare. Verosimilmente quindi la prova non si svolgerà prima della fine di settembre: c’è ancora tempo per prepararsi.



Rivediamo quindi le materie su cui è necessario prepararsi (>> su Amazon è disponibile un volume dedicato!), come si svolgerà la prova e una simulazione della prova stessa, per iniziare ad esercitarsi.

Preparati con il volume dedicato: FORMATO CARTACEO Concorso Agenzia delle Entrate 250 Funzionari Tecnici – Manuale di teoria e quiz per la prova scritta unica Il manuale è un ottimo strumento di studio e supporto per la preparazione alla prova scritta unica del concorso indetto dall’Agenzia delle Entrate per 250 Funzionari tecnici, per le attività catastali, cartografiche, estimative e dell’osservatorio del mercato immobiliare.Il manuale illustra in maniera chiara e approfondita le materie che saranno richieste, ovvero: – Geodesia, Topografia e Cartografia; – Estimo ed economia immobiliare; – Catasto; – Normativa in materia di Edilizia e urbanistica; – Elementi di diritto amministrativo; – Elementi di diritto tributario; – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; – Architettura tecnica (online). Nella sezione online, raggiungibile seguendo le istruzioni in fondo al libro, sono disponibili anche: – sezione di quiz di lingua inglese, – sezione dedicata all’informatica, – tutor digitale come supporto per ripasso, simulazioni quiz. Autori Vari | Maggioli Editore 2025 36.10 € Disponibile su Amazon.it Acquista su Maggioli Editore

Concorso Agenzia Entrate 250 Funzionari Tecnici: prova e materie Come abbiamo visto, il concorso prevede solamente una fase: un’unica prova scritta, strutturata in quesiti a risposta multipla. La prova si considererà superata con un punteggio minimo di 21 su 30, ma avremo più informazioni sulle modalità di svolgimento con l’avviso che sarà pubblicato il 10 settembre 2025.

Queste le materie su cui verterà la prova: Geodesia, Topografia e Cartografia ;

; Architettura tecnica ;

; Estimo ed economia immobiliare ;

ed ; Normativa in materia di Catasto ;

; Legislazione in materia di edilizia e urbanistica ;

; Elementi di diritto amministrativo ;

; Elementi di diritto tributario ;

; Normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La prova valuterà anche la conoscenza della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche, come previsto dalla normativa vigente.



Il volume appositamente preparato da Maggioli editore per il concorso tratta tutte le materie della prova, e include anche un esclusivo tutor digitale che supporta i candidati nel ripasso e nelle simulazioni di quiz.

Concorso Agenzia Entrate 250 Funzionari Tecnici: simulazione prova d’esame Ecco scaricabile qui sotto una simulazione della prova scritta che è stata realizzata con il Tutor Digitale disponibile con l’acquisto del Manuale di preparazione al Concorso Agenzia Entrate per 250 Funzionari Tecnici di Maggioli Editore.

