Serramenti e Bonus Barriere: riepilogo ANFIT su come cambia l’agevolazione nel 2024

Il 20 febbraio 2024 segna un capitolo significativo nel percorso legislativo riguardante gli incentivi fiscali per i serramenti in Italia. In questa data, il Senato ha approvato la conversione in Legge del DL 212/2023, portando l’iter del testo a una conclusione sostanziale. Presto, seguirà l’ultimo passaggio: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Questo rappresenta un punto di svolta nel dibattito sul delicato rapporto tra incentivi fiscali e serramenti.



Per comprendere appieno la situazione attuale, ANFIT fa un breve excursus degli ultimi 12 mesi su come è cambiata la normativa in materia di serramenti e Bonus Barriere Architettoniche 75%.



Come è cambiata la normativa sul Bonus Barriere Architettoniche al 75% Il 16 febbraio 2023 è stato pubblicato il Decreto Blocca Cessioni, che ha vietato l’accesso alle opzioni alternative di cessione del credito e sconto in fattura per gli interventi bonus edilizi, ad eccezione di quelli relativi al Bonus Abbattimento Barriere Architettoniche al 75%. Le condizioni per l’accesso a questo incentivo erano stabilite dall’articolo 119-ter del DL Rilancio, che richiedeva il rispetto del DM 236/1989 per i serramenti.



Il 29 dicembre 2023, è stato emanato il DL 212/2023, estendendo il divieto di accesso a sconto in fattura e cessione del credito anche per gli interventi bonus abbattimento barriere architettoniche. Inoltre, ha escluso i serramenti dalla possibilità di accedere a tale incentivo sotto forma di detrazione. Questi provvedimenti hanno causato un’iniziale sconcerto nel settore, portando l’Associazione Nazionale Finestre per l’Involucro Edilizio (ANFIT) a intraprendere un’azione di protesta e proposta.

Le modifiche al Bonus Barriere 75% non sono retroattive Tornando all’attualità, la conversione in Legge del DL 212/2023 comporta l’effettiva esclusione dei serramenti dal Bonus per l’abbattimento delle Barriere Architettoniche. Tuttavia, vengono introdotte specifiche condizioni di salvaguardia legate alla non retroattività del provvedimento. Ciò include la presenza di un titolo edilizio depositato, un bonifico effettuato e un’auto-certificazione sottoscritta da azienda e cliente che attesti l’origine della collaborazione precedente all’entrata in vigore del DL 212/2023.



ANFIT, in risposta a tali situazioni, ha rinnovato le convenzioni bancarie per la cessione dei crediti da bonus edilizi a disposizione degli associati per tutto il 2024.