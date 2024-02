Quale Bonus per: infissi

Nuovi infissi senza più maxi agevolazione al 75%. Da quest’anno è stata infatti cancellata la possibilità di farli rientrare nell’ambito degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.



Restano quindi due sole opzioni: Ecobonus 65% in caso di riqualificazione globale, o Bonus 50%, detto anche Bonus Ristrutturazioni o Bonus Casa. >> Ti consigliamo anche l’ebook I Bonus Casa 2024: guida alle agevolazioni e alle detrazioni in edilizia <<



Vediamo come scegliere la soluzione più vantaggiosa.



Ecobonus 65% per infissi: le regole Per prima cosa va detto che l’aliquota al 65% non può essere riconosciuta se si sostituiscono solo gli infissi, ma solo si effettua un intervento di coibentazione abbinato alla sostituzione delle finestre. Per poter ottenere il 65% in sostanza al termine dei lavori l’appartamento deve avere un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai limiti di cui all’Allegato A del D.M. 11.03.2008.

Pratica Enea e requisiti minimi Se invece pensa ad una semplice sostituzione di porte e finestre , si rientra nell’ambito del comma 345, articolo 1, Legge 296/2006, che riconosce a questi interventi l’Ecobonus al 50%. Rientrano nell’agevolazione: coibentazione o sostituzione dei cassonetti;

fornitura e posa in opera di nuove finestra, porte d’ingresso e lucernari;

integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;

fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili e relativi elementi accessori, sostituiti simultaneamente agli infissi (o al solo vetro) oggetto di intervento. Anche se l’aliquota è ridotta, per avere l’Ecobonus al 50% debbono comunque essere rispettati i requisiti minimi di trasmittanza termica previsti dalla normativa, e presentata la pratica all’Enea.

Bonus al 50% per infissi senza burocrazia Ma tutti gli interventi sopra elencati rientrano anche nell’ambito dei lavori di manutenzione ordinaria agevolati al 50% ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR. A precisarlo la circolare ministeriale 57/1998 che ha dettato le regole per l’applicazione della detrazione per ristrutturazione, nella quale è messo nero su bianco che sono ricompresi tra quelli agevolabili “gli interventi di sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso”. In pratica si può passare da legno a PVC, ma anche da vecchio infisso di alluminio con doppio vetro a nuovo infisso con triplo vetro o più, o da alluminio a legno, e rientrare nell’agevolazione, a prescindere dalla certificazione dei risultati di risparmio energetico.

Costi e risparmio Questi ci saranno comunque in quanto, secondo i dati Enea, sostituendo gli infissi di vecchia generazione ci si garantisce una riduzione della bolletta di almeno il 20% sia per riscaldamento che per climatizzazione estiva. E questo si può fare anche senza spendere una fortuna.



Mediamente i prezzi a metro quadro, esclusa la manodopera, sono i seguenti: PVC da 150 a 350 euro;

legno da 300 a 500 euro;

alluminio a taglio termico da 400 a 700 euro. Gli infissi rientrano tra i beni significativi, per cui l’IVA è al 10% sulla parte di prezzo pari al costo della manodopera e al 22% per la quota rimanente. A conti fatti di base si parte dai 1.000 euro a finestra per quelle standard con infissi in PVC.



Al di là del materiale dell’infisso per garantirsi i risultati migliori in termini di risparmio energetico è determinante rivolgersi a fornitori qualificati perché occorre che le finestre siano realizzate in rapporto all’esposizione dell’appartamento. Installare gli stessi vetri senza tener conto se la finestra è a Ovest o a Nord, infatti, riduce di molto i risultati. Con i vetri adeguati, invece, si può avere un ottimo risparmio energetico anche scegliendo una struttura in PVC.

Edilizia libera e Bonus Mobili per infissi Cambiare gli infissi rientra nell’ambito dell’edilizia libera, quindi senza la necessità di comunicazioni al Comune. Deve fare una verifica solo chi abita nei palazzi d’epoca nel centro storico, per i quali possono essere previste regole specifiche di decoro architettonico. In ogni caso i materiali ormai sono molto evoluti e la scelta è quanto mai vasta, per cui è sempre possibile trovare nuove finestre in linea con lo stile dell’edificio.



Scegliere la detrazione per ristrutturazione, infine, consente anche di avere il Bonus Mobili, non previsto invece in caso di Ecobonus anche se l’aliquota di detrazione è in entrambi i casi al 50%.

Quale bonus per infissi: riepilogo Vediamo in questa tabella un riepilogo degli aspetti da considerare per scegliere quale tra i due bonus utilizzi utilizzare: