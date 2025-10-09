Categorie principali
Altre categorie
Network Maggioli
    Registrarsi conviene

    Tanti vantaggi subito accessibili

  • 1

    Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato PDF

  • 2

    Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

  • 3

    Iscrizione al network dei professionisti

  • 4

    Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

Nuova sede municipale di Caldarola: edificio antisismico con sistemi a secco Saint-Gobain per comfort e sicurezza

Dopo il sisma del 2017 che ha reso inagibile il Palazzo Pallotta, il Comune di Caldarola ha ricostruito la propria sede con una struttura in acciaio e legno e sistemi Saint-Gobain Italia per pareti a secco e controsoffitti antisismici, con alte prestazioni termiche, acustiche e di resistenza al fuoco.

A seguito della violenta scossa sismica che ha sconvolto gran parte dell’Italia centrale nel 2017, gli uffici municipali del Comune di Caldarola (in provincia di Macerata), collocati nello storico Palazzo Pallotta, erano diventati inutilizzabili: l’edificio era infatti gravemente lesionato dal terremoto e completamente inutilizzabile.

Era perciò necessario costruire una nuova sede che potesse rispondere alle più innovative tecniche costruttive ed impiantistiche. Vediamo le soluzioni utilizzate, in particolare per i tamponamenti perimetrali.

>> Vorresti ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis

Indice

Caratteristiche del nuovo edificio

Il nuovo edificio, circa 400 mq progettati all’insegna della sostenibilità ambientale, è stato realizzato grazie alle donazioni di cittadini, imprese ed associazioni della Regione Emilia-Romagna e all’intervento della Regione Marche. La struttura portante in acciaio, la copertura in legno e i tamponamenti perimetrali Saint-Gobain Italia, completamente a secco, rendono la nuova sede totalmente antisismica, in grado di resistere a scosse di terremoto anche di grande intensità.

L’edificio principale, concepito con una forma a “L”, prevede spazi per il Sindaco e per la Giunta, una sala consiliare e tutti gli uffici tecnici ed amministrativi del Comune. Un secondo immobile, attualmente in fase di completamento, accoglierà le sale per il Consiglio Comunale e per gli organi istituzionali dell’ente.

Richieste progettuali e soluzioni Saint-Gobain utilizzate

La prima richiesta progettuale prevedeva la realizzazione di pareti perimetrali leggere, antisismiche e prestazionali in termini di isolamento termo-acustico e resistenza agli agenti atmosferici.

Saint-Gobain Italia è intervenuta fornendo sistemi per i tamponamenti esterni Gyproc GX1 Clima, composti da una parete esterna e da una controparete interna, tra loro distanziate da un’intercapedine resasi necessaria per inglobare le strutture portanti in acciaio.

La controparete interna è formata da una struttura metallica Gyproc Gyprofile – con uno strato di lana minerale Isover Arena34 – e da due lastre standard Gyproc Wallboard. La parete esterna è invece composta da una struttura metallica Gyproc External Profile – con un ulteriore strato di lana minerale Isover Arena34 – da una lastra interna Gyproc DuraGyp Activ’Air® e da una lastra in gesso fibrorinforzato Gyproc Glasroc® X, posta sul lato esterno della struttura.

Il “pacchetto” parete termina con il sistema a cappotto realizzato con il pannello isolante in lana di vetro Isover Clima34 G3 ad alta densità, ancorato alle lastre Gyproc Glasroc® X tramite incollaggio e fissaggio meccanico. Sul pannello Isover Clima34 G3 è infine applicato il ciclo di finitura Saint-Gobain Italia con il rivestimento colorato ai silossani webercote siloxcover R, previa applicazione di specifico primer weberprim RC14.

Nuova sede municipale di Caldarola: edificio antisismico con sistemi a secco Saint-Gobain per comfort e sicurezza
Nuova sede municipale di Caldarola: edificio antisismico con sistemi a secco Saint-Gobain per comfort e sicurezza
Nuova sede municipale di Caldarola: edificio antisismico con sistemi a secco Saint-Gobain per comfort e sicurezza
Nuova sede municipale di Caldarola: edificio antisismico con sistemi a secco Saint-Gobain per comfort e sicurezza

La seconda richiesta progettuale prevedeva la realizzazione di controsoffitti interni modulari e antisismici, per nascondere il passaggio degli impianti e garantire prestazioni acustiche ed estetiche.

Saint-Gobain Italia è intervenuta con sistemi per controsoffitti modulari Eurocoustic Tonga A22, in grado di assicurare contemporaneamente prestazioni antisismiche, un forte assorbimento acustico, un’elevata tenuta all’umidità e un’adeguata resistenza al fuoco. I controsoffitti sono composti da pannelli quadrati in lana di roccia ad alta densità montati su struttura a vista Gyproc Linetec Plus T24, resa antisismica dal sistema Gyproc GySeismic Top.

Suggeriamo:

CORSO DI FORMAZIONE

CoNaPE Masterclass: Salubrità, Comfort e Benessere Abitativo

Corso completo per la progettazione e il controllo degli ambienti indoor

13 Nov 2025 – 04 Dic 2025  ore 14.30 – 17.30

303.78 €

Scopri di più
Iscriviti alla newsletter Nuova sede municipale di Caldarola: edificio antisismico con sistemi a secco Saint-Gobain per comfort e sicurezza aoqzlwlnnk1v21gh
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Saint-Gobain Italia

Saint-Gobain Italia

Saint-Gobain progetta, produce e distribuisce materiali per la sicurezza e il comfort abitativo di ciascuno di noi e il futuro di tutti. Questi materiali si trovano ovunque nei nostri spazi di vita e …
Scopri di più

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento

Leggi anche
Soluzioni progettuali
Vecchie costruzioni e impianti obsoleti: possibili rischi, interventi necessari e protezione assicurativa

Impianti elettrici e idraulici datati possono rappresentare un pericolo per la sicurezza domestica e…

Redazione Tecnica 09/10/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Soluzioni progettuali
A cosa prestare attenzione quando si vuole rifare l’impianto idraulico

Rifare gli impianti non è mai una cosa semplice e richiede di essere prudenti sia sui materiali usat…

Redazione Tecnica 09/10/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Soluzioni progettuali
Città Verde a Roma: 440 alloggi gas free con VMC integrata per il nuovo quartiere sostenibile

Un progetto firmato La Leva su 41 ettari: edifici gas free con fotovoltaico e solare termico, soluzi…

Redazione Tecnica 07/10/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Soluzioni progettuali
Villa Glori, riqualificazione sostenibile nel cuore di Roma: tra storia, paesaggio e soluzioni innovative

Il progetto del Comune di Roma restituisce identità e fruibilità al Parco della Rimembranza, con pav…

Redazione Tecnica 06/10/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;