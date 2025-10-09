Nuova sede municipale di Caldarola: edificio antisismico con sistemi a secco Saint-Gobain per comfort e sicurezza

A seguito della violenta scossa sismica che ha sconvolto gran parte dell’Italia centrale nel 2017, gli uffici municipali del Comune di Caldarola (in provincia di Macerata), collocati nello storico Palazzo Pallotta, erano diventati inutilizzabili: l’edificio era infatti gravemente lesionato dal terremoto e completamente inutilizzabile.



Era perciò necessario costruire una nuova sede che potesse rispondere alle più innovative tecniche costruttive ed impiantistiche. Vediamo le soluzioni utilizzate, in particolare per i tamponamenti perimetrali.



>> Vorresti ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis

Caratteristiche del nuovo edificio Il nuovo edificio, circa 400 mq progettati all’insegna della sostenibilità ambientale, è stato realizzato grazie alle donazioni di cittadini, imprese ed associazioni della Regione Emilia-Romagna e all’intervento della Regione Marche. La struttura portante in acciaio, la copertura in legno e i tamponamenti perimetrali Saint-Gobain Italia, completamente a secco, rendono la nuova sede totalmente antisismica, in grado di resistere a scosse di terremoto anche di grande intensità.



L’edificio principale, concepito con una forma a “L”, prevede spazi per il Sindaco e per la Giunta, una sala consiliare e tutti gli uffici tecnici ed amministrativi del Comune. Un secondo immobile, attualmente in fase di completamento, accoglierà le sale per il Consiglio Comunale e per gli organi istituzionali dell’ente.

La seconda richiesta progettuale prevedeva la realizzazione di controsoffitti interni modulari e antisismici, per nascondere il passaggio degli impianti e garantire prestazioni acustiche ed estetiche.



Saint-Gobain Italia è intervenuta con sistemi per controsoffitti modulari Eurocoustic Tonga A22, in grado di assicurare contemporaneamente prestazioni antisismiche, un forte assorbimento acustico, un’elevata tenuta all’umidità e un’adeguata resistenza al fuoco. I controsoffitti sono composti da pannelli quadrati in lana di roccia ad alta densità montati su struttura a vista Gyproc Linetec Plus T24, resa antisismica dal sistema Gyproc GySeismic Top.