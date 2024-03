Sconto e cessione addio per tutto e tutti, stop anche alla remissione in bonis

Addio a sconto in fattura e cessione del credito per gli interventi edilizi e di efficientamento energetico di qualunque tipologia avviati a partire dal 27 marzo.



Con un colpo di spugna a sorpresa il governo, con un decreto firmato dal Ministro dell’economia, Giorgetti, approvato dal Consiglio dei ministri il 26 marzo, ha cancellato tutte le opzioni anche alla luce degli ultimi dati certificati dall’ISTAT, che hanno portato alla revisione del deficit relativo all’anno 2023 arrivando alla misura del 7,2 per cento, revisione al rialzo che segue quella già intervenuta per gli anni 2021 e 2022. Su questo hanno pesato ovviamente anche i dati del Superbonus con un costo dello Stato che ha toccato i 114 miliardi a fine febbraio.



Stop anche alla possibilità di remissione in bonis per avere più tempo a disposizione per trovare un cessionario per le spese del 2023, mentre aumentano gli obblighi di comunicazione per utilizzare le agevolazioni fiscali.



Inoltre non è più ammessa la compensazione per chi ha debiti con l’erario oltre i 10.000 euro. Si dovrà prima sanare queste poste e poi sarà possibile utilizzare gli eventuali crediti maturati.



Stop alle opzioni per i nuovi lavori di Superbonus Il testo del decreto ancora non è disponibile, ma il governo in una nota ha annunciato che il decreto prevede per prima cosa l’eliminazione, per gli interventi successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, della possibilità di applicare ancora le opzioni per sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni.



Si tratta dunque di una ulteriore stretta rispetto a quella di febbraio del cosiddetto Decreto salva spese che nel caso del Superbonus aveva previsto questa opzione, nel caso di lavori non ancora avviati, esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto stesso fosse già stata presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi. Il decreto aveva però lasciato aperta la possibilità di opzione in relazione al Bonus barriere del 75%. Una volta che ci sarà il testo vedremo cosa accade anche per questo.

Niente remissione in bonis per le spese del 2023 Intanto comunque per le spese del 2023 non sarà più possibile trovare nuovi cessionari, se non si riesce a chiudere il contratto entro il prossimo 4 aprile. È questo, infatti, il termine ultimo per comunicare le opzioni per sconto o cessione per le spese dell’anno passato, dato che il governo ha cancellato la possibilità di usufruire della remissione in bonis, ossia del meccanismo che consente di presentare la comunicazione anche dopo il termine di scadenza, a fronte del pagamento di una sanzione di 250 euro.



Chi usufruisce della remissione in bonis ha tempo fino alla data di scadenza della presentazione del modello Redditi per effettuare la comunicazione, quindi in pratica sei mesi in più di tempo per trovare un cessionario. Lo scorso anno è stato possibile per le spese del 2022, quest’anno non si potrà più fare. Il governo ha cancellato questa opzione al fine di acquisire, alla scadenza ordinaria del termine previsto l’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate.

Obbligo di comunicazione preventiva per le detrazioni Al fine di garantire un’adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse alle agevolazioni relative agli interventi edilizi, poi, il governo ha deciso un’ulteriore stretta sulle comunicazioni.



In particolare in caso di omessa trasmissione delle informazioni relativa agli interventi già avviati, scatterà l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000, mentre per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale.

Niente compensazione con imposte future per chi ha debiti con l’erario Con il decreto scatta poi la sospensione dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i Bonus Edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali e ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000.



Se sono scaduti i termini di pagamento e non sono in essere provvedimenti di sospensione o piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. In questi casi o crediti non potranno essere utilizzati fintanto che non sarà pagato il debito pregresso.