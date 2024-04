Superbonus post Decreto Salva Conti: cosa cambia per chi ha avviato lavori senza documentazione?

Superbonus nell’occhio del ciclone dopo il recente Decreto Salva-Conti e le dichiarazioni del Ministro Giancarlo Giorgetti che ha spiegato nel corso della conferenza stampa dedicata al DEF 2024: “Il debito pubblico è pesantemente condizionato dai riflessi per cassa del superbonus nei prossimi anni”.



L’introduzione delle nuove disposizioni da parte del Governo ha suscitato numerosi interrogativi tra i proprietari immobiliari, soprattutto in merito alla cessione del credito e allo sconto in fattura.



Per chiarire queste tematiche, il Consigliere Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, Paolo Biscaro, ha fornito risposte in merito ad Adnkronos/Labitalia e fatto luce sulle nuove normative e le loro implicazioni.



Cosa cambia per chi ha avviato lavori senza presentare documentazione? A seguito del decreto n. 39/2024, approvato dal Consiglio dei Ministri, si è stabilito che i cittadini che hanno avviato lavori di ristrutturazione nel 2023 ma non hanno ancora presentato la documentazione necessaria, possono ancora beneficiare dell’agevolazione del 70% se hanno ricevuto e pagato almeno una fattura entro il 4 aprile 2024.



Coloro che invece non hanno effettuato il pagamento nel rispetto dei termini stabiliti, purtroppo, non potranno apportare correzioni o integrazioni, essendo stati esclusi dalla possibilità di usufruire delle agevolazioni previste.



Ricordiamo che il Superbonus è del 70% per tutto il 2024 e del 65% fino al 31 dicembre 2025, in base alla legislazione vigente.

La possibilità di trasmettere documentazione successivamente Con le nuove misure, è ancora possibile per i beneficiari inviare la documentazione necessaria per usufruire dell’agevolazione del 70%, a patto che le condizioni di pagamento delle fatture siano state rispettate.



Questo si applica anche agli interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, sia per i lavori definiti “trainanti” sia per quelli “trainati”.

Variazione dei dati e possibilità di modifica La fermezza delle nuove disposizioni impedisce qualsiasi variazione ai dati fiscali già inviati, cristallizzando la situazione al 4 aprile 2024. Questa decisione riflette la volontà del decreto di implementare misure più stringenti per la tutela della finanza pubblica, limitando le opportunità di rettifica e adeguamento postumo.



Stop alla remissione in bonis.