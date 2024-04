Bonus Infissi: vale per la sola sostituzione dei vetri?

Proseguono sulla rubrica di FiscoOggi i chiarimenti sui vari Bonus Edilizi, chiarimenti particolarmente rilevanti perché giungono direttamente dalla rivista online dell’Agenzia delle Entrate.



Abbiamo recentemente visto un chiarimento sulle modalità di pagamento da utilizzare per non rischiare di perdere il Bonus Mobili, ora invece ci concentriamo sulle agevolazioni che riguardano gli infissi. Solitamente infatti per la sostituzione degli infissi è possibile ottenere una detrazione del 50%, accedendo al Bonus Ristrutturazione o all’Ecobonus (leggi come scegliere tra i due in questo articolo).



>> Per approfondire consigliamo anche la lettura dell’ebook (in PDF) Bonus Infissi e Serramenti , che fornisce una guida completa e dettagliata su come ottenere agevolazioni fiscali per la sostituzione di infissi, e non solo<<

Ma come funziona se si decide di procedere all’intervento con la sola sostituzione dei vetri? Si ha ancora diritto a qualche agevolazione? Ci sono condizioni specifiche da rispettare?



È proprio questo il dubbio della contribuente, a cui l’esperto Paolo Calderone di FiscoOggi risponde affermativamente, a patto che si rispettino alcune condizioni. Vediamole.



>> Vorresti ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis



Bonus per infissi anche per la sola sostituzione dei vetri La risposta di FiscoOggi ricorda che l’articolo 16-bis del Tuir (lettera g del comma 1) comprende, tra gli interventi detraibili effettuati sia sulle singole unità immobiliari sia sulle parti comuni, quelli finalizzati al contenimento dell’inquinamento acustico. Questi lavori, anche se corrispondenti a interventi di manutenzione ordinaria, sono ammessi alla detrazione del 50% (da ripartire in 10 anni) anche se realizzati in assenza di opere edilizie propriamente dette.



Rientra in questa casistica quindi anche la sola sostituzione dei vetri degli infissi, perché si tratta di un intervento finalizzato al miglioramento dell’acustica dell’abitazione.