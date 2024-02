Comunicazione cessione e sconto Bonus Edilizi: in arrivo proroga del termine

Il termine per l’invio delle comunicazioni riguardanti le opzioni di cessione del credito e lo sconto in fattura relative alle spese per i Bonus Edilizi sostenute nel 2023 potrebbe subire una proroga, spostandosi dal 16 marzo 2023 al 4 aprile 2023. Questa informazione è stata resa nota dal Consiglio nazionale dei commercialisti, il quale ha formulato una richiesta formale al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e al viceministro, Maurizio Leo.



Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano De Nuccio, ha dichiarato che già sono pervenute conferme sulla proroga del termine, e si presume che il provvedimento sarà emanato dall’Agenzia delle Entrate. La richiesta di proroga è stata avanzata al fine di garantire una maggiore flessibilità agli operatori del settore, consentendo loro di adeguarsi alle procedure richieste senza subire oneri aggiuntivi dovuti a scadenze troppo stringenti.



Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha sottolineato l’importanza di valutare attentamente la situazione economica attuale e le possibili difficoltà che le imprese potrebbero incontrare nel rispettare il termine originario del 16 marzo. La proroga al 4 aprile offrirebbe un periodo aggiuntivo per la presentazione delle comunicazioni, consentendo alle aziende di pianificare e completare le procedure in modo più agevole.



>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis



Tuttavia per avere maggiore conferme circa l’eventuale proroga del termine, occorre attendere la comunicazione ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate.