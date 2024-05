Schermature solari automatizzate: più facile con Amy® sun protect io di Somfy

Con il clima che cambia e le estati sempre più calde e intense, mantenere la casa più fresca sta diventando sempre più importante. In un momento in cui le vendite dei condizionatori stanno raggiungendo livelli record e, quindi, generando crescenti emissioni di CO2, è necessario trovare un modo per rompere questo circolo vizioso.



Una buona alternativa all’uso dei condizionatori è l’utilizzo di schermature motorizzate per finestre. Le coperture per finestre motorizzate – tapparelle, tende veneziane, schermi esterni e persiane – possono infatti aiutare a isolare meglio le finestre per prevenire l’aumento di calore indoor. Si tratta di una soluzione utile non soltanto durante le ondate di calore, ma tutto l’anno, con sistemi intelligenti e sempre più efficienti. Vediamo cosa propone l’azienda Somfy.



Una casa più fresca, senza sforzo In estate, le finestre si comportano come termosifoni. Assorbono il calore del sole e lo bloccano all’interno della casa, creando una sorta di fornace. Ogni m2 di finestra direttamente esposta al sole emette in media 500 W di potenza. Automatizzando le tapparelle motorizzate o le tende veneziane esterne, una casa è sicuramente meglio equipaggiata per affrontare le ondate di calore, mantenendola da 4°C a 7°C più fresca rispetto ad una casa non dotata di protezione solare (Studio TBC per la Federazione Francese dell’Edilizia: Analisi della normativa sul contributo energetico delle tapparelle, 2010).

Automazione personalizzabile L’automazione assicura che le schermature solari siano sempre nella posizione migliore al momento giusto, anche quando si è fuori o impegnati a fare altro. Dato che ogni casa è diversa e le esigenze variano da persona a persona, è importante scegliere l’attrezzatura e il tipo di automazione giusti per ciascuno.



Con una scelta sempre più ampia di prodotti motorizzati alimentati da soluzioni automatizzate, ora si possono personalizzare le proprie scelte in base ad esigenze e priorità. In questo modo, è possibile godere di un maggiore comfort termico e di una maggiore efficienza energetica durante le ondate di calore e tutti i giorni dell’anno.

Amy® sun protect io Amy® sun protect io funziona come un interruttore a parete, ma fa molto di più: rende intelligente la schermatura solare motorizzata Somfy, scegliendo il momento giusto per abbassarla prima che la stanza diventi troppo calda. Dotato di un sensore di temperatura interna e di un’intelligenza integrata, il dispositivo intelligente anticipa e limita i picchi di calore per una temperatura interna più confortevole durante le ondate di calore. Basta attivare la funzione Sun Protect e dimenticarsene.