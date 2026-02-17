ScanToBIM, dal rilievo alla modellazione: guida operativa per integrare le nuvole di punti nei processi BIM

Negli ultimi anni, la digitalizzazione del settore delle costruzioni ha consolidato il Building Information Modeling (BIM) come riferimento per la gestione informativa dell’opera lungo l’intero ciclo di vita. In questo contesto si colloca il processo ScanToBIM, inteso come l’insieme delle attività finalizzate all’acquisizione di un manufatto o di un ambiente costruito mediante tecniche di rilievo tridimensionale e alla traduzione di tali dati in modelli informativi BIM strutturati e interrogabili.
Attraverso l’acquisizione e la strutturazione del dato metrico, lo ScanToBIM consente di mettere in relazione la realtà fisica del costruito con l’ambiente informativo digitale, fornendo modelli affidabili a supporto delle attività di progettazione, verifica e gestione dell’esistente. Il processo assume un ruolo particolarmente rilevante nel contesto nazionale, caratterizzato da un patrimonio edilizio ampio ed eterogeneo, spesso privo di una documentazione aggiornata e coerente.
Il volume Scan ToBIM: Dal Rilievo alla modellazione, di Riccardo Tavolare, Andrea Versolato e Cristian Barutta (Maggioli editore, 2026 >> lo trovi anche su Amazon), si inserisce in questo quadro come guida operativa e metodologica rivolta a professionisti, tecnici e stazioni appaltanti interessati ad affrontare in modo consapevole l’integrazione delle nuvole di punti nei processi BIM. Analizziamolo.
Indice
Scan ToBIM: Dal Rilievo alla modellazione
Lo ScanToBIM è oggi uno dei passaggi più strategici della trasformazione digitale del settore delle costruzioni: un ponte tra il costruito e il modello informativo, capace di trasformare nuvole di punti complesse in conoscenza realmente utilizzabile lungo l’intero ciclo di vita dell’opera.Questo volume offre una guida completa, rigorosa e operativa al processo, integrando aspetti tecnici, metodologici e giuridici con un approccio chiaro e orientato alla pratica professionale.Dalla pianificazione del rilievo fino alla modellazione BIM, passando per LiDAR, SLAM, fotogrammetria, registrazione, classificazione, interoperabilità e LOIN, il testo accompagna il lettore attraverso tutte le fasi che determinano la qualità del dato e del modello finale. Una particolare attenzione è dedicata anche ai temi normativi e contrattuali, sempre più centrali nella gestione dei dati digitali e nei procedimenti d’appalto.Il volume è arricchito da 11 video-lezioni di approfondimento, accessibili tramite QR Code, che permettono di vedere in azione tecniche, esempi e procedure reali illustrati dagli autori.Pensato per tecnici, progettisti, imprese e stazioni appaltanti, questo libro fornisce gli strumenti necessari per impostare, verificare e gestire correttamente un processo ScanToBIM moderno, affidabile e interoperabile: una risorsa indispensabile in un mercato in cui qualità del dato, standard aperti e competenze interdisciplinari non sono più opzionali. Riccardo Tavolare, è ingegnere, BIM Manager e responsabile del Laboratorio di Modellazione Architettonica e Urbana del Politecnico di Bari. Svolge attività di ricerca e docenza su rilievo e BIM, contribuendo a numerose pubblicazioni internazionali. È inoltre coordinatore del gruppo di lavoro ScanToBIM in buildingSMART Italia. Andrea Versolato, è avvocato esperto negli aspetti giuridici e contrattuali del BIM. È docente e formatore sul BIM e sugli appalti pubblici, oltre a insegnare dal 2015 nel Master “BIM Manager” del Politecnico di Milano Componente Comitato Scientifico della Commissione di monitoraggio BIM presso il C.S.LL.PP. Cristian Barutta, è avvocato esperto in diritto amministrativo e contrattualistica, con ampia esperienza nel contenzioso e nella consulenza per enti pubblici e società private. Si occupa dei temi legati al trattamento dei dati personali e alla digitalizzazione. Ha seguito numerosi procedimenti in materia di appalti, espropri e applicazione della Legge 241/1990.
Riccardo Tavolare, Andrea Versolato, Cristian Barutta | Maggioli Editore 2026
Oltre la trasposizione geometrica: lo ScanToBIM come metodologia
Uno degli obiettivi centrali del volume è superare una lettura meramente strumentale dello ScanToBIM, ancora frequentemente ricondotto alla semplice conversione di una nuvola di punti in un modello tridimensionale. Il testo propone invece una visione più articolata del processo, interpretato come metodologia capace di integrare rilievo, modellazione e gestione dell’informazione all’interno di un flusso coerente e finalizzato.
In questa prospettiva, la modellazione viene intesa come un’operazione critica e interpretativa, nella quale la definizione degli obiettivi informativi, la selezione del livello di dettaglio e la strutturazione dei dati assumono un ruolo determinante. Tale impostazione risulta particolarmente significativa negli interventi sull’esistente, dove la complessità geometrica, la stratificazione storica e la carenza di fonti affidabili rendono necessario un approccio metodologicamente rigoroso.
Un percorso strutturato: dal quadro normativo al processo operativo
Il lettore viene accompagnato lungo un percorso strutturato che, a partire dall’inquadramento normativo e metodologico del BIM, costruisce una consapevolezza progressiva del processo ScanToBIM come atto di responsabilità informativa. L’analisi dell’evoluzione normativa, con particolare riferimento al d.lgs. 36/2023 e al ruolo sempre più centrale del BIM nei contratti pubblici, evidenzia come lo ScanToBIM non possa più essere considerato una mera operazione tecnica, ma una scelta che incide direttamente sulla qualità, sull’affidabilità e sulla tracciabilità del patrimonio informativo dell’opera.
In questo senso, il rilievo e la sua traduzione in modello informativo diventano elementi fondativi della governance del processo edilizio, con ricadute concrete in termini di controllo, trasparenza e gestione del rischio. Su queste premesse, il testo entra nel merito del flusso operativo ScanToBIM, scomponendolo nelle sue fasi costitutive (rilievo, registrazione, post-elaborazione, esportazione e integrazione BIM), e interpretandole come passaggi interdipendenti di un unico processo informativo.
Ogni fase viene analizzata in relazione alle responsabilità connesse alla produzione, alla validazione e all’utilizzo del dato, ponendo al centro la coerenza tra obiettivi, strumenti e risultati attesi e riconoscendo nella qualità dell’informazione il presupposto imprescindibile per decisioni progettuali e gestionali consapevoli.
La fase di rilievo: dati, metodi e scelte consapevoli
La fase di rilievo digitale è assunta come fondamento dell’intero processo ScanToBIM, poiché è in questo momento che si definiscono la qualità, l’affidabilità e il potenziale informativo del modello. Il volume analizza in modo sistematico le principali tecniche di acquisizione tridimensionale, come LiDAR, SLAM e fotogrammetria, mettendone in luce non solo le caratteristiche tecniche, ma soprattutto le implicazioni operative e informative in relazione ai diversi contesti applicativi.
L’attenzione si concentra sulle variabili che determinano l’efficacia di un rilievo, quali accuratezza, risoluzione, completezza e scala di rappresentazione, evidenziando come tali parametri debbano essere definiti in funzione degli obiettivi informativi e non secondo logiche standardizzate. In questa prospettiva, il testo guida il lettore verso scelte di rilievo consapevoli e responsabili, evitando acquisizioni sovradimensionate o incoerenti e riconoscendo nel dato di rilievo la base critica su cui si costruisce l’intero processo ScanToBIM.
Dalla nuvola di punti al modello informativo
Il passaggio dalla nuvola di punti al modello informativo rappresenta uno dei momenti più delicati e determinanti dell’intero processo ScanToBIM. Il volume affronta in chiave operativa le fasi di registrazione, post-elaborazione ed esportazione dei dati, chiarendo come operazioni quali pulizia, decimazione, classificazione e scelta dei formati incidano direttamente sulla qualità, sulla verificabilità e sulla durabilità dell’informazione prodotta.
Nella fase di integrazione BIM, il processo ScanToBIM viene collocato all’interno di un sistema più ampio di produzione, verifica e gestione dell’informazione, mettendo in relazione il dato di rilievo con le attività di authoring, checking e management.
A completamento del testo sono inoltre disponibili video lezioni operative, accessibili tramite QR code, che approfondiscono in chiave applicativa alcune delle fasi descritte, offrendo esempi pratici e supporto all’implementazione delle metodologie illustrate.
Un testo pensato per professionisti e stazioni appaltanti
Infine, il volume affronta in modo esplicito le implicazioni contrattuali, organizzative e giuridiche del processo ScanToBIM, riconoscendole come componenti strutturali della produzione e della gestione dell’informazione. Tali aspetti vengono trattati come elementi determinanti per la corretta definizione dei requisiti informativi, delle responsabilità e dei meccanismi di controllo, in particolare nei contesti pubblici, dove la qualità e la tracciabilità del dato assumono un valore strategico.
In questa prospettiva, il testo si configura non solo come manuale tecnico-operativo, ma come strumento di supporto alle decisioni, pensato per accompagnare professionisti e stazioni appaltanti nella costruzione di processi di digitalizzazione consapevoli, coerenti e orientati alla gestione nel tempo del patrimonio edilizio.
