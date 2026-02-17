ScanToBIM, dal rilievo alla modellazione: guida operativa per integrare le nuvole di punti nei processi BIM

VOLUME

Scan ToBIM: Dal Rilievo alla modellazione

Lo ScanToBIM è oggi uno dei passaggi più strategici della trasformazione digitale del settore delle costruzioni: un ponte tra il costruito e il modello informativo, capace di trasformare nuvole di punti complesse in conoscenza realmente utilizzabile lungo l’intero ciclo di vita dell’opera.Questo volume offre una guida completa, rigorosa e operativa al processo, integrando aspetti tecnici, metodologici e giuridici con un approccio chiaro e orientato alla pratica professionale.Dalla pianificazione del rilievo fino alla modellazione BIM, passando per LiDAR, SLAM, fotogrammetria, registrazione, classificazione, interoperabilità e LOIN, il testo accompagna il lettore attraverso tutte le fasi che determinano la qualità del dato e del modello finale. Una particolare attenzione è dedicata anche ai temi normativi e contrattuali, sempre più centrali nella gestione dei dati digitali e nei procedimenti d’appalto.Il volume è arricchito da 11 video-lezioni di approfondimento, accessibili tramite QR Code, che permettono di vedere in azione tecniche, esempi e procedure reali illustrati dagli autori.Pensato per tecnici, progettisti, imprese e stazioni appaltanti, questo libro fornisce gli strumenti necessari per impostare, verificare e gestire correttamente un processo ScanToBIM moderno, affidabile e interoperabile: una risorsa indispensabile in un mercato in cui qualità del dato, standard aperti e competenze interdisciplinari non sono più opzionali. Riccardo Tavolare, è ingegnere, BIM Manager e responsabile del Laboratorio di Modellazione Architettonica e Urbana del Politecnico di Bari. Svolge attività di ricerca e docenza su rilievo e BIM, contribuendo a numerose pubblicazioni internazionali. È inoltre coordinatore del gruppo di lavoro ScanToBIM in buildingSMART Italia. Andrea Versolato, è avvocato esperto negli aspetti giuridici e contrattuali del BIM. È docente e formatore sul BIM e sugli appalti pubblici, oltre a insegnare dal 2015 nel Master “BIM Manager” del Politecnico di Milano Componente Comitato Scientifico della Commissione di monitoraggio BIM presso il C.S.LL.PP. Cristian Barutta, è avvocato esperto in diritto amministrativo e contrattualistica, con ampia esperienza nel contenzioso e nella consulenza per enti pubblici e società private. Si occupa dei temi legati al trattamento dei dati personali e alla digitalizzazione. Ha seguito numerosi procedimenti in materia di appalti, espropri e applicazione della Legge 241/1990.

Riccardo Tavolare, Andrea Versolato, Cristian Barutta | Maggioli Editore 2026