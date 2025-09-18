Categorie principali
RÖFIX CalceClima®: soluzioni naturali a base di calce per benessere abitativo ed edilizia sostenibile

La linea CalceClima® con calce NHL5 unisce traspirabilità, comfort interno e ridotto impatto ambientale, con versioni conformi ai CAM e prestazioni certificate.

Tradizione e innovazione si fondono nella linea CalceClima® di RÖFIX, che rilancia il valore della calce naturale con una visione moderna dell’abitare: più sana, più efficiente, più consapevole.
 
Un ambiente sano nasce dall’equilibrio tra aria umida e aria secca: è qui che entra in gioco la linea CalceClima®, progettata per garantire un’elevata traspirabilità e un clima interno naturalmente confortevole. La sua composizione minerale, basata su calce idraulica naturale NHL5, contribuisce a regolare l’umidità e a prevenire la formazione di muffe e condense.

Indice

Linea RÖFIX CalceClima®: i prodotti

La linea RÖFIX CalceClima® comprende un’ampia selezione di soluzioni per l’edilizia sostenibile: dagli intonaci fino alle finiture e ai rasanti di lisciatura, gli intonaci termoisolanti, i prodotti a base canapa, per un’ulteriore spinta verso la bioedilizia. Ogni prodotto è studiato per rispondere ai più alti standard di efficienza e durabilità, con la garanzia di un impatto ambientale ridotto.
 
Tra le soluzioni più apprezzate della linea, l’intonaco CalceClima Ambiente, esente da cemento Portland, si distingue anche per la sua versione CAM (Criteri Ambientali Minimi), che include il 20% di materiale riciclato. Una scelta consapevole che coniuga prestazioni tecniche, salubrità e rispetto per l’ambiente.

Applicazioni pratiche

I prodotti CalceClima® sono stati scelti per numerosi interventi di restauro e nuova costruzione, distinguendosi per affidabilità e capacità di valorizzare gli edifici con materiali naturali e performanti.
 
In un mondo in cui la salubrità degli spazi abitativi è diventata un’esigenza prioritaria, RÖFIX CalceClima® si conferma una risposta concreta per chi cerca comfort, sostenibilità e prestazioni tecniche d’eccellenza.

RÖFIX CalceClima®: soluzioni naturali a base di calce per benessere abitativo ed edilizia sostenibile RoFIX CalceClima Merano Mamming Museo
RÖFIX CalceClima®: soluzioni naturali a base di calce per benessere abitativo ed edilizia sostenibile CalceClima Fino lisciatura calce 353
RÖFIX CalceClima®: soluzioni naturali a base di calce per benessere abitativo ed edilizia sostenibile Villa Privata CalceClima

Per ulteriori informazioni
roefix.it

