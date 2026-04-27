Risorse per Roma, al via il concorso 2026: 191 assunzioni tra tecnici, amministrativi e giuridici

Nuove opportunità di lavoro nel settore pubblico per profili tecnici e professionisti dell’edilizia: Risorse per Roma S.p.A., società in house di Roma Capitale, ha pubblicato un avviso di selezione per 191 figure professionali suddivise in 48 profili in ambito tecnico, amministrativo e giuridico.



La selezione è finalizzata al rafforzamento della struttura operativa, anche alla luce dei nuovi incarichi sulla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale comunale, che richiedono competenze in progettazione, direzione lavori, controllo tecnico-contabile e gestione della sicurezza.



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Profili richiesti e opportunità per tecnici Il bando presenta un forte interesse per il settore tecnico: tra le figure ricercate compaiono ingegneri, progettisti, direttori lavori, project manager, specialisti GIS, esperti in sostenibilità e progettazione urbana, oltre a ruoli operativi come ispettori di cantiere e tecnici per la gestione della viabilità.



Per laureati in discipline tecniche, le opportunità riguardano in particolare: progettazione infrastrutturale e impiantistica,

direzione lavori e gestione cantieri,

project management in ambito edilizio e stradale,

pianificazione urbana e sostenibilità. Anche i diplomati tecnici (come i geometri) possono trovare sbocchi in diversi profili, soprattutto nei ruoli di supporto tecnico, istruttoria, contabilità lavori e controllo cantieri, in linea con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio urbano.



Per quanto riguarda i requisiti generali è necessario avere un’età compresa trai 18 anni e il limite pensionistico previsto dalla normativa vigente, avere cittadinanza italiana o di un Paese membro dell’Unione Europea (con ottima conoscenza della lingua italiana), idoneità psico-fisica all’impiego, godimento dei diritti civili e politici nel Paese di cittadinanza, ecc. I requisiti specifici variano invece per ciascun profilo e sono dettagliati nelle schede tecniche allegate al bando, ma in generale è richiesto il possesso di titoli di studio coerenti, eventuale abilitazione professionale e esperienza nel settore. Trovi qui sotto il bando di concorso e il link a cui trovare gli allegati.

Domanda: come e quando candidarsi La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma dedicata. Apertura candidature: 17 aprile 2026

Scadenza candidature: 4 maggio 2026, alle ore 12:00 Per partecipare è necessario registrarsi online, compilare la domanda, allegare documentazione (CV, titoli, documento di identità) e inviare la candidatura entro i termini previsti. Il sistema rilascia una ricevuta con codice identificativo univoco.

Prove di selezione La procedura selettiva del concorso 2026 di Risorse per Roma è articolata in più fasi: eventuale prova preselettiva (in caso di alto numero di candidati), con test a risposta multipla;

(in caso di alto numero di candidati), con test a risposta multipla; valutazione dei titoli (massimo 30 punti);

(massimo 30 punti); prova orale tecnica sulle materie specifiche del profilo (massimo 50 punti);

sulle materie specifiche del profilo (massimo 50 punti); colloquio attitudinale per verificare competenze trasversali e motivazione (massimo 20 punti). In merito ai contenuti delle prove, il bando rimanda alle singole Schede Tecniche di Profilo (allegate al bando, le trovi in questa pagina), che definiscono nel dettaglio le materie oggetto di valutazione. In generale, la prova preselettiva – se attivata – consiste in test a risposta multipla su elementi di cultura tecnico-professionale e logica, mentre la prova orale è a contenuto strettamente tecnico e verte sulle competenze specifiche richieste per il profilo (ad esempio progettazione, normativa edilizia, lavori pubblici, sicurezza, gestione cantieri e infrastrutture). Il successivo colloquio attitudinale è invece finalizzato a verificare capacità trasversali come problem solving, attitudine al ruolo, competenze relazionali e motivazione, in coerenza con le attività operative della società.

Una materia comune a tutti i profili è la normativa vigente in materia di appalti pubblici: i candidati dovranno quindi conoscere il codice dei contratti pubblici e le normative sugli affidamenti. Per prepararsi su questo consigliamo il volume Contratti Pubblici dopo il Decreto Correttivo (D.Lgs. 209/2024) (>> questo il link per ordinarlo direttamente su Amazon).

Per accedere alla graduatoria finale è necessario raggiungere un punteggio minimo complessivo nelle prove orali e attitudinali di 42 punti. In caso di parità, prevarrà il candidato anagraficamente più giovane. Le comunicazioni ufficiali (date, sedi, esiti) saranno pubblicate sul sito della società con valore di notifica.

Assunzione e graduatorie Le graduatorie finali avranno validità triennale e potranno essere utilizzate sia per assunzioni a tempo indeterminato sia determinato, in base alle esigenze organizzative della società. L’inquadramento contrattuale è quello del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, con livelli differenziati a seconda del profilo. È previsto un periodo di prova variabile e la possibilità di crescita professionale nel tempo. Per i professionisti dell’area tecnica, questa selezione rappresenta un’occasione concreta per lavorare su progetti di trasformazione urbana, infrastrutture e gestione del territorio nella Capitale.

Suggeriamo: VOLUME Contratti Pubblici dopo il Decreto Correttivo (D.Lgs. 209/2024) Il Manuale è un ottimo strumento di preparazione e aggiornamento sul Codice dei Contratti pubblici alla luce delle novità normative introdotte dal D.Lgs. 209/2024, decreto Correttivo al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023).I Contratti pubblici sono da sempre uno degli argomenti più richiesti durante le prove dei concorsi pubblici e le recenti novità normative sono e saranno oggetto delle prove concorsuali.Questo volume si presenta come lo strumento di studio e aggiornamento ideale per i candidati:- illustra in maniera chiara e completa i principi, le regole e le disposizioni fondamentali introdotte dal nuovo Codice dei contratti; – sintetizza i concetti fondamentali grazie alle utilissime mappe concettuali collegate alle videolezioni di spiegazione e commento a cura dell’autore;- permette di ripassare gli argomenti principali grazie ad un questionario con risposta commentata. Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2025 33.25 € Disponibile su Amazon.it Acquista su Maggioli Editore

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