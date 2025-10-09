Categorie principali
A cosa prestare attenzione quando si vuole rifare l’impianto idraulico

Rifare gli impianti non è mai una cosa semplice e richiede di essere prudenti sia sui materiali usati sia sui professionisti a cui si decide di affidarsi. Bisogna stimare i punti d’acqua, considerare le possibili detrazioni e predisporre gli attacchi per i vari elettrodomestici. Vediamo cosa è utile sapere prima di procedere.

Quando si decide di procedere al rifacimento di un impianto idraulico, il primo passo è capire che cosa è necessario alimentare e dove passeranno i tubi e gli scarichi. A questo punto, si procede facendo una stima degli attacchi, dal lavello al lavabo, fino alla doccia e al wc.

In base alle scelte ci sarà una variabilità sia nelle tempistiche sia nei preventivi. Il costo dell’impianto idraulico dipende infatti dal numero di punti acqua, dai materiali e dai lavori necessari. In media, il costo si aggira tra gli 800 € e i 5000 €, naturalmente in base anche alle dimensioni dell’abitazione.

Indice

Progetto e tracciati: la mappa che evita lavori extra

Il tracciato e il posizionamento contano più di quanto sembri. Decidere prima la posizione dei sanitari e degli elettrodomestici permette di ridurre gli spostamenti e le demolizioni. Ecco cosa è necessario valutare:

  • Hai degli scarichi su pareti opposte o troppo distanti? Il dislivello minimo per la pendenza degli scarichi può imporre delle altezze o delle contropareti.
  • Sfrutta colonne e cavedi condominiali: in appartamento, allineare i nuovi tratti alle colonne esistenti semplifica tutto.
  • Opta per delle predisposizioni furbe: anche se non installi subito la lavastoviglie o l’asciugatrice con scarico, prevedi gli attacchi.

Sul piano tecnico, in Italia si fa riferimento alle norme UNI per il dimensionamento e la posa delle reti idrico-sanitarie, che vengono usate dai progettisti come guida per i calcoli e per le verifiche. Il professionista qualificato le applica per assicurare le portate e le pressioni adeguate e per limitare i rumori.

Suggerimento operativo: chiedi nel sopralluogo una planimetria degli impianti con legenda dei punti acqua. È la base per confrontare i preventivi.

Materiali: PEX multistrato, rame o polipropilene?

Al momento, sono tre i materiali più usati:

  • Multistrato (PEX/AL/PEX): questa è la scelta più saggia in fase di ristrutturazione perché la posa è veloce e la dilatazione è bassa.
  • Rame: intramontabile, ottimo termicamente, ma più costoso e delicato durante la posa. In alcuni casi c’è da fare attenzione alla corrosione.
  • PP-R (polipropilene): robusto e conveniente, ma richiede degli spazi per le curve e per le dilatazioni.

Non è importante scegliere quale materiale è migliore in assoluto, quello che conta è la coerenza tra il materiale, la posa e gli accessori. Un buon installatore mostrerà le schede tecniche e i pro e i contro di tutte le opzioni.

Contatori, rubinetterie di intercettazione e smart metering

Se si sta rifacendo completamente l’impianto, è importante considerare anche:

  • Rubinetti di intercettazione per ogni bagno e per la cucina: isolano rapidamente i guasti e sono utili in caso di manutenzione.
  • Filtro e riduttore di pressione in ingresso, se la pressione della rete è ballerina.
  • Contatori divisionali: utili per ripartire i consumi per appartamento o per singole unità, se previsti dal regolamento.

Per quanto riguarda lo smart metering, la telelettura dei contatori permette dei consumi più precisi e consente di attivare gli allarmi sulle perdite. È importante valutare fin da subito lo spazio e la predisposizione per un misuratore leggibile o teleleggibile.

Bagni e cucina: come stimare i punti acqua

Per una stima veloce, considera come 1 punto acqua ogni attacco o utenza:

  • Lavabo
  • Bidet
  • Doccia
  • Wc con cassetta
  • Lavatrice
  • Lavello cucina
  • Lavastoviglie

A parità di punti, il costo cambia se servono molte tracce a muro, spostamenti di colonna o riqualifiche degli scarichi. Per farsi un’idea di quanto può costare un impianto, su Homedeal è possibile trovare numerosi professionisti e richiedere diversi preventivi in modo da poter confrontare le tempistiche e i prezzi. Homedeal è una piattaforma specializzata in servizi per la casa, quindi si trovano idraulici qualificati e con anni di esperienza alla spalle.

Indicativamente, i prezzi possono essere questi:

  • Impianto bagno completo: 1200-2000 €,
  • Cucina: 900 €,
  • Abitazione completa: 1800-4000 €

Per un appartamento standard si può considerare un range di 2000-4000 €, con incrementi per punto acqua che aiutano a tarare il preventivo. Si tratta di ordini di misura da verificare con un sopralluogo.

Efficienza idrica e ricircolo: piccoli accorgimenti importanti

In Italia la rete idrica disperde ancora una quota elevata dell’acqua immessa. L’ISTAT quantifica per il 2022 delle perdite totali attorno al 42%, un dato che spinge verso delle scelte domestiche più efficienti come i rubinetti aerati, le cassette WC a doppio tasto e il controllo delle perdite.

Se ci sono dei tratti lunghi tra lo scaldacqua e i rubinetti, il ricircolo dell’acqua calda sanitaria (ACS) evita le attese, riduce gli sprechi e migliora il comfort, ma richiede una linea di ritorno e un circolatore (da prevedere in fase di tracciato). È importante anche predisporre dei pozzetti ispezionabili nei punti critici, così in caso di manutenzione si può risparmiare tempo e anche eventuali demolizioni.

A fine lavori l’impresa abilitata rilascerà la dichiarazione di conformità (Di.Co.) con allegati lo schema dell’impianto e i materiali utilizzati, da conservare, insieme alle fatture e ai manuali. Questi documenti saranno necessari in caso di manutenzione e anche per le agevolazioni fiscali.

Consigliamo:

