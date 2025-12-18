Restauro del Castelletto di Corbetta: calce naturale e soluzioni compatibili per l’edilizia storica

Il recente progetto di restauro del Castelletto di Corbetta, situato in provincia di Milano e risalente al IX secolo, rappresenta un esempio virtuoso di intervento conservativo in grado di coniugare rispetto per il patrimonio storico e impiego di soluzioni salubri e tecnologicamente avanzate.
Dopo un’attenta analisi dello stato delle murature esistenti, per l’intervento di restauro sono stati selezionati prodotti della linea RÖFIX a base di calce naturale, ideali per interventi su edifici storici: RÖFIX SanoCalce Fondo e RÖFIX SanoCalce Intonaco. Vediamo qualche dettaglio in più.
L’intervento di restauro del Castelletto di Corbetta
Il prestigioso edificio risalente al IX secolo era già stato oggetto, tra il 1941 e il 1942, di un rilevante intervento di restauro firmato dal celebre architetto milanese Piero Portaluppi. L’attuale intervento, finalizzato al recupero e alla valorizzazione delle strutture superstiti, è stato guidato dall’architetto Ciro Bucci e si concluderà nell’autunno del 2025. I lavori sono stati affidati all’impresa Ambria Srl, sotto la direzione dell’ingegner Mattina, su incarico di De Vecchio Group, committente dell’opera.
Questo nuovo intervento di restauro non è solo un’opera di recupero architettonico, ma anche un’occasione per riflettere sul ruolo dell’edilizia sostenibile nella conservazione del patrimonio storico. L’utilizzo di materiali naturali e compatibili con la salute dell’uomo e dell’ambiente, come quelli della gamma RÖFIX, rappresenta una strada sempre più necessaria per garantire un futuro durevole ai nostri monumenti.
La scelta dei prodotti RÖFIX SanoCalce
In un contesto come quello dei restauri storici, dove la ricerca dei migliori materiali è fondamentale, l’impiego di prodotti edilizi specifici rappresenta una scelta coerente e responsabile. Come anticipato, per l’intervento sul Castelletto di Corbetta i progettisti hanno selezionato due prodotti della linea RÖFIX a base di calce naturale: RÖFIX SanoCalce Fondo e RÖFIX SanoCalce Intonaco.
Questi prodotti, grazie alla loro formulazione ecologica e traspirante, garantiscono infatti il massimo rispetto per le superfici storiche, contribuendo anche alla salubrità degli ambienti interni.
Il sistema RÖFIX SanoCalce, basato sulla calce idraulica naturale NHL5, rappresenta una soluzione ideale per il restauro e la conservazione edilizia. Grazie alla sua elevata resistenza ai sali e all’umidità, garantisce durabilità e protezione per murature danneggiate. L’NHL5, con la sua natura alcalina, previene la formazione di muffe e assicura una struttura semipermeabile, favorendo la traspirabilità delle pareti.
La calce idraulica naturale NHL5 è inoltre molto fine e ha una buona adesione, soprattutto su supporti umidi. Ciò significa che, in genere, non è necessario alcun rinzaffo. Il legante, che si indurisce in acqua, ha un tempo di presa molto breve ed è paragonabile alla calce idraulica o al trass e ad altri aggregati pozzolanici.
Il materiale ha una consistenza cremosa e morbida, è bianco e può essere applicato fino a 20 mm di spessore in un’unica operazione, ottenendo una superficie estetica con un grado di protezione molto elevato contro le crepe.
Il sistema è semplice ed efficace e si basa solo su tre prodotti per un’applicazione versatile, dagli interni agli esterni, dal seminterrato alla facciata: RÖFIX SanoCalce Fondo a base NHL5, RÖFIX SanoCalce Intonaco da risanamento a base NHL5 e RÖFIX SanoCalce Finitura.
Approvato per la tutela dei monumenti storici, il sistema RÖFIX SanoCalce unisce performance, estetica e facilità d’uso, offrendo un’alternativa sostenibile e di lunga durata per il risanamento edilizio.
