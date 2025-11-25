Programmazione e finanziamento delle opere pubbliche: un confronto al Politecnico di Milano (con CFP)

VOLUME

La programmazione e il finanziamento delle opere e dei servizi pubblici

Questo volume porta al centro del dibattito e dell’azione della pubblica amministrazione il ruolo della programmazione. Non può esserci evoluzione in una società senza un’attenta attività programmatoria che abbracci ogni settore della vita pubblica. Il libro si propone di tracciare un percorso virtuoso, delineando le fasi, i settori di applicazione e gli attori chiave di questo processo.Uno dei passaggi essenziali è la stretta interconnessione tra programmazione e progettazione. La progettazione, intesa come rappresentazione della realtà futura, non è una conseguenza, ma il punto di partenza essenziale per qualsiasi attività di programmazione ben strutturata. Ne discende un metodo chiaro: prima si definiscono gli obiettivi di interesse pubblico, poi si ricercano le risorse per realizzarli, superando la logica rovesciata che adatta i fini ai mezzi disponibili.In quest’ottica viene esplorato il mondo della finanza pubblica, evidenziando gli sforzi del legislatore per ampliarne gli orizzonti, come dimostra l’apertura ai fondi di investimento.Il partenariato pubblico-privato è analizzato come modello organizzativo di programmazione e di finanziamento avanzato. Attraverso il coinvolgimento dei privati, sia in termini di competenze tecnico-professionali che di capitali, la pubblica amministrazione può trovare nuove vie per realizzare gli interessi della collettività.Esempi concreti, come il contratto di disponibilità e l’EPC (Energy Performance Contract), illustrano come la collaborazione possa tradursi nella realizzazione di infrastrutture e interventi di rigenerazione urbana ed edilizia finanziati anche dal risparmio energetico. Paolo PettinelliAvvocato, nel 2005 ha fondato lo Studio Legale Pettinelli ed ha sviluppato la propria attività nel settore della finanza e dei contratti pubblici che si riuniscono nel partenariato pubblico e privato, focalizzandosi nel settore delle grandi infrastrutture e dei servizi pubblici essenziali, nonché nel settore della rigenerazione urbana. Professore al Politecnico di Milano per chiara fama, è titolare del corso universitario sulla programmazione e finanziamento dei lavori e dei servizi pubblici.Ha svolto inoltre attività di manager pubblico come presidente di una delle prime società italiane di trasporto pubblico locale e come commissario straordinario di società in crisi.È membro della task force della commissione europea per la formulazione degli SGI – Su- stainability Growth Innovation.

Paolo Pettinelli | Maggioli Editore 2025