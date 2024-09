PNRR ed edilizia: interventi previsti, come accedere e le soluzioni Saint-Gobain

Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) è nato in risposta alla crisi economica causata dalla pandemia di COVID-19.



Il PNRR si basa su due pilastri principali: ripresa, prevede una serie di investimenti e riforme per far ripartire l’economia italiana, rendendola più competitiva; resilienza, prevede una serie di interventi per rendere l’economia italiana più resiliente alle future sfide, cogliendo le opportunità offerte dalla transizione verde e da quella digitale.



La MISSIONE 2 del PNRR, “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”, prevede tra le sue componenti quella dell’”Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici” (COMPONENTE 3) contemplata nelle seguenti misure:

Le soluzioni Saint-Gobain per il PNRR

Saint-Gobain Italia ha creato il documento “Le soluzioni Saint-Gobain per il PNRR”, che contiene una panoramica delle principali soluzioni a marchio Saint-Gobain in grado di soddisfare i criteri previsti dal PNRR.



Tra le proposte principali ci sono diversi sistemi per tetti piani e a falda, come Saint-Gobain Roof System Total Protection, che offre isolamento termo-acustico e impermeabilizzazione con un’aspettativa di vita pari a 25 anni (Valutazione Tecnica Europea ETA), e Roof System California BT2, soluzione per tetti piani ad elevato SRI, certificato sia a nuovo che post-invecchiamento, con prestazioni di resistenza al fuoco esterno BROOF(t2). Un’altra soluzione sviluppata per tetti piani pedonabili, con resistenza meccanica elevata, è Roof System S 30 Forte.



Per tutte queste tre soluzioni Bureau Veritas Italia ha effettuato un’attestazione tecnica di conformità dei sistemi Roofing Saint-Gobain Italia alle norme UNI 8178/2:2019(indicazioni progettuali coperture continue) e UNI 8178/1:2019 (indicazioni progettuali coperture discontinue).



Per quanto riguarda la sicurezza sismica, il presidio antiribaltamento webertec combina malta strutturale e rete in fibra di vetro per stabilizzare gli edifici.