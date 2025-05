Planitop HPC Floor di Mapei: l’evoluzione del rinforzo strutturale dei solai

Consolidare i solai esistenti è una delle priorità nell’edilizia di oggi. Sempre più spesso è necessario intervenire per migliorare la capacità portante delle strutture o adeguarle sismicamente, senza compromettere gli aspetti estetici o aumentare troppo i pesi.



In risposta a queste sfide, Mapei ha sviluppato Planitop HPC Floor, una malta strutturale fibrorinforzata con fibre di acciaio di tecnologia FRC (Fibre Reinforced Concrete) ad elevatissime prestazioni meccaniche. Il prodotto è pensato per il rinforzo estradossale dei solai attraverso cappe collaboranti in basso spessore, senza necessità di rete di armatura. Se la cappa è già presente, è possibile anche evitare l’inserimento dei connettori a taglio, semplificando ulteriormente il lavoro. Inoltre, garantisce una lavorazione facile e veloce grazie alla sua fluidità e alla riduzione di materiale da movimentare in cantiere, soprattutto nei contesti di centri storici dove l’approvvigionamento del materiale è normalmente più difficoltoso.



>> Vorresti ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis

Prestazioni elevate, versatilità e sostenibilità Planitop HPC Floor si distingue per le sue prestazioni meccaniche elevate, l’applicazione semplice e la grande versatilità. Oltre che per i solai in laterocemento, calcestruzzo armato, legno o putrelle-laterizio, può essere utilizzato anche per: Adeguamenti sismici su elementi fortemente sollecitati

Ripristino di pavimentazioni in calcestruzzo (industriali, stradali, aeroportuali)

Ricostruzione dei pulvini e baggioli di viadotti

Reintegrazione di solai danneggiati Il prodotto nasce dai laboratori Mapei e unisce cementi ad alte prestazioni, aggregati selezionati, additivi speciali e fibre metalliche. È una soluzione attenta anche alla sostenibilità ambientale, in linea con l’impegno di Mapei verso un’edilizia sempre più sostenibile e responsabile. Planitop HPC Floor presenta la dichiarazione EPD (Environmental Product Declaration) in grado di fornire dettagli riguardo la composizione del prodotto e l’impatto ambientale durante la sua produzione e il suo utilizzo. La soluzione è anche certificata con CVT (Certificato di Valutazione Tecnica) rilasciato dal STC del CSLLPP per l’uso strutturale.

Leggerezza, semplicità di posa e supporto digitale Planitop HPC Floor viene impastato con acqua e si applica per colaggio in spessori da 1,5 a 4 cm, senza rischio di segregazione. Non richiede rete elettrosaldata né connessioni metalliche. Questo consente di ridurre i tempi di posa e i carichi strutturali. Il rinforzo realizzato ha uno spessore medio di 2,5 cm e un peso complessivo di circa 60 kg/m², molto inferiore rispetto alle soluzioni tradizionali in calcestruzzo.



Per accompagnare progettisti e tecnici nella definizione degli interventi, Mapei ha sviluppato Mapei Structural Design, un software di calcolo gratuito per il dimensionamento dei sistemi di rinforzo. Nato in collaborazione con Eucentre, centro internazionale di riferimento per l’ingegneria sismica, il programma integra le principali normative e consente una progettazione precisa, veloce e completamente digitale. Utilizzabile online da qualsiasi dispositivo (PC, tablet o smartphone), il software è già stato scelto da oltre 10.000 professionisti in tutto il mondo per più di 25.000 progetti. L’accesso è semplice: basta registrarsi sul sito Mapei e iniziare subito a progettare.



Planitop HPC Floor rappresenta una soluzione tecnica avanzata, certificata, leggera e pensata per affrontare le sfide del consolidamento strutturale con efficienza e affidabilità.