Pavimentazioni urbane in pietra naturale: durabilità e alte prestazioni con i sistemi FASSAFLOOR PAVÉ

La pietra naturale – sia essa porfido, ciottolato o pavé – rappresenta da sempre un materiale di grande valore per le pavimentazioni esterne, capace di coniugare funzionalità ed estetica. Elemento distintivo di piazze, viali, aree pedonali e giardini, è una scelta che continua a distinguersi per il suo fascino senza tempo e per la capacità di integrarsi armoniosamente nei contesti urbani e storici.



Per preservare questo patrimonio e garantire nuove realizzazioni con le stesse qualità estetiche e strutturali, Fassa Bortolo ha sviluppato la linea FASSAFLOOR PAVÉ, dedicata in modo specifico alle pavimentazioni urbane in pietra naturale. La gamma comprende malte premiscelate ad alte prestazioni, formulate per resistere ai principali agenti di degrado delle superfici esterne – dai cicli di gelo e disgelo ai sali disgelanti – assicurando stabilità e durabilità nel tempo.



Linea FASSAFLOOR PAVÉ di Fassa Bortolo La gamma prevede due diversi sistemi con due diverse malte premiscelate per l’allettamento, in funzione del tipo di sollecitazioni a cui è sottoposta la pavimentazione composta da elementi in pietra (ciottoli, cubetti, smolleri, masselli, lastre): FASSAFLOOR PAVÉ 80, per resistere a forti sollecitazioni, e FASSAFLOOR PAVÉ 50 dove invece il traffico veicolare è più leggero. A completamento di entrambi i sistemi, FASSAFLOOR GROUT è la malta premiscelata specifica per la sigillatura delle fughe.



Rispetto ai sistemi tradizionali, con la posa delle pietre su letto sciolto con sigillatura a sabbia o con spolvero di cemento, questi due sistemi offrono maggiore resistenza meccanica, stabilità e durabilità delle pavimentazioni, facilità di pulizia e rapida carrabilità. Il risultato è una riduzione di tempi e costi per la manutenzione e al tempo stesso minori tempi di attesa, disagi o rischi di incidente per i cittadini. Vediamo più nel dettaglio le due soluzioni.

Sistema FASSAFLOOR PAVÉ 80 FASSAFLOOR PAVÉ 80 è pensato in particolare per ripristinare e realizzare pavimentazioni urbane in pietra naturale ad elevata carrabilità, resistenti a carichi pesanti o persistenti, vibrazioni, cicli di gelo e disgelo, all’utilizzo dei sali disgelanti e all’acqua di mare, nonché alle sostanze chimiche legate alle emissioni delle automobili.



La soluzione prevede di posizionare, sopra un adeguato elemento strutturale, uno strato di allettamento realizzato con FASSAFLOOR PAVÉ 80 – malta premiscelata con resistenza a compressione 80 N/mm2 – su cui vengono posati gli elementi in pietra di qualsiasi dimensione e spessore.



Le fughe vengono poi riempite con il premiscelato FASSAFLOOR GROUT, creando un elemento monolitico stabile e duraturo.

Sistema FASSAFLOOR PAVÉ 50 FASSAFLOOR PAVÉ 50 è invece la soluzione dedicata a pavimentazioni urbane che devono sostenere un traffico veicolare leggero, ma altrettanto resistente ai cicli di gelo e disgelo, ai sali e all’inquinamento.



Sulla base viene posizionato uno strato di allettamento realizzato con FASSAFLOOR PAVÉ 50 – malta premiscelata con resistenza a compressione 50 N/mm2 – su cui vengono posati gli elementi in pietra di qualsiasi dimensione e spessore. Anche in questo caso le fughe vengono riempite con il premiscelato FASSAFLOOR GROUT.

