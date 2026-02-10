Parco Agrisolare 2026: nuovi incentivi PNRR per fotovoltaico su edifici agricoli, le regole

VOLUME

Guida operativa completa alle procedure statali e regionali di VIA, aggiornata alle più recenti novità legislative e giurisprudenziali, con focus su digitalizzazione, semplificazione e "fast track" per i progetti PNRR e PNIEC. Struttura pratica: schemi riassuntivi, modulistica, giurisprudenza commentata e box tecnici per un'applicazione immediata in ambito pubblico e privato. – Quadro normativo aggiornato: analisi sistematica della Parte II, Titolo II del Codice dell'Ambiente con le più recenti modifiche e orientamenti della giurisprudenza.- VIA "fast track" per PNRR/PNIEC e nuova Commissione tecnica: tempi e iter accelerati spiegati passo passo.- Schema completo delle fasi procedurali: pre-screening, screening, scoping, SIA – con termini, adempimenti e pubblicità degli atti.- Coordinamento tra VIA, VAS, VINCA e AIA: integrazioni, differenze e prassi applicative per evitare errori e duplicazioni.- Focus sulla VIA regionale: PAUR, screening e iter accelerati, oneri istruttori e competenze.- Giurisprudenza commentata: casi recenti selezionati per chiarire ambito applicativo, termini e legittimità dei provvedimenti.- Strumenti operativi: modulistica, formulario e box di approfondimento tecnico per la redazione e la verifica della documentazione.

Alfredo Scialò, Davide Geneletti | Maggioli Editore 2025