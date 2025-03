Prova orale Concorso Scuola PNRR2: prepararsi con UDA e lezioni simulate

FORMATO CARTACEO

Questa Guida è un ottimo strumento, pratico e completo, per preparare la lezione simulata richiesta durante la prova orale del Concorso per docenti. Il libro si divide in 2 parti. La prima parte è più di carattere teorico e si focalizza su:- progettazione didattica (normativa di riferimento, didattica per competenze, indicazioni nazionali, educazione civica);- modelli didattici (UDA, progettazione di UDA, compiti di realtà, progetto didattico);- valutazione (valutazione del comportamento, valutazione nei vari cicli di istruzione, griglie rubriche, autovalutazione);- tecnologie specifiche per l’apprendimento;- strumenti per il sostegno;- progettazione della lezione simulata (elementi chiave, analisi del contesto e dei bisogni, normativa di riferimento, approcci didattici personalizzati, competenze, obiettivi di apprendimento, metodologie e strategie). La seconda parte contiene una ricca selezione di esempi di lezioni simulate per le varie classi di concorso e per il sostegno con suggerimenti e indicazioni utili per la progettazione di una lezione.Come ulteriore strumento di preparazione è disponibile, nella sezione online collegata, un tutor digitale che permette di creare le lezioni simulate anche a seguito della pubblicazione delle tracce. Jessica RiviInsegnante di educazione fisica, laureata in Scienze motorie, Scienze della formazione primaria e abilitata al sostegno. Dal 2007 insegnante di educazione fisica alla scuola primaria e poi alla scuola secondaria di primo grado. Gestisce il blog www.laprofdiginnastica.it con diverse idee e contenuti per la didattica dell’educazione fisica.

Jessica Rivi | Maggioli Editore 2025