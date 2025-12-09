Riqualificazione e ampliamento della Bologna Business School: il ruolo dell’involucro ad alte prestazioni

Si integra con delicatezza nel paesaggio delle colline bolognesi il nuovo campus della Bologna Business School (BBS), firmato dallo studio di architettura MCA – Mario Cucinella Architects. Il progetto nasce dall’esigenza di ampliare gli spazi della scuola preservando al contempo il valore storico e paesaggistico della sede di Villa Guastavillani.



Il risultato è un insieme di ambienti didattici moderni e flessibili, pensati per favorire nuove modalità di apprendimento e per offrire agli studenti ampie aree studio all’aria aperta, in continuità con il contesto naturale che circonda la struttura.



Un nuovo corpo multifunzionale in dialogo con la storia Il volume di nuova costruzione deriva dalla riconfigurazione di tre edifici esistenti, unificati in un unico blocco multifunzionale rivestito da un involucro ad alte prestazioni realizzato da Isopan, joint venture tra Manni Group e Marcegaglia Steel.



L’intervento ha compreso anche il recupero di una casa colonica, oggi destinata ad aule, uffici e sale riunioni, e la trasformazione di un ex forno in reception per accogliere gli studenti. Una grande scalinata collega il nuovo complesso all’edificio storico, rappresentando il filo simbolico che unisce passato e presente.

Involucro ad alte prestazioni e relazione con il paesaggio Il dialogo con l’ambiente è uno dei cardini del progetto, armonizzato all’interno di un’area verde di oltre quindici ettari. Elemento determinante in questo equilibrio è l’involucro esterno del nuovo campus: ADDWind, il sistema di facciata ventilata ad alte prestazioni della gamma ADDMIRA di Isopan.



Basato su pannelli sandwich in lana di roccia con finitura in lastra cementizia, ADDWind assicura ottimi livelli di isolamento termico e acustico, contribuendo in modo significativo alla riduzione dei consumi energetici. Al contempo, offre un’estetica moderna e pulita, pienamente coerente con i principi del progetto di Mario Cucinella: qualità architettonica, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale.



