NextGen BIM Award 2025: premiate le eccellenze emergenti del BIM italiano

Come anticipato, nel corso del BIMeet & Greet 2025 di Brescia è stato assegnato per la prima volta il NextGen BIM Award, un premio che riconosce le idee più innovative e i giovani talenti nel campo del BIM.



La prima edizione del NextGen BIM Award, ideato da Vittorio Andrea Sellaro e promosso da BIM (K)now! e BIMeet, ha rappresentato un momento di grande rilievo per il mondo del BIM italiano, celebrando le eccellenze emergenti e riconoscendo il talento dei giovani professionisti capaci di combinare competenza, passione e visione. Vediamo i vincitori.



Premio e giuria Il NextGen BIM Award è nato con l’intento di creare un ponte tra mondo accademico e professionale valorizzando i lavori che contribuiscono a sviluppare una cultura del BIM aperta, collaborativa e applicabile alla pratica quotidiana.



Il simbolo del premio, il nastro di Möbius, sottolinea con eleganza il concetto di ciclo continuo di miglioramento e trasformazione, incarnando l’essenza stessa del processo BIM e il percorso dei giovani progettisti che ogni giorno lo fanno evolvere.



A guidare la giuria, composta da figure di spicco del panorama AEC, sono stati Giuseppe Semprini (architetto presso Renzo Piano Building Workshop) e Amani Chahin (ingegnere presso Jacobs), riferimenti della rete culturale di BIM (K)now!.

La premiazione

Marco Culicigno – Miglior Tesi di Laurea Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

Tesi: “HBIM e realtà aumentata per la gestione e la manutenzione di edifici storici”



Laureatosi prima in Disegno Industriale e poi in Architettura – Progettazione degli Interni e per l’Autonomia, Marco Culicigno ha sempre manifestato un interesse particolare per il dialogo tra nuove tecnologie e architettura, con l’obiettivo di rendere il progetto non solo più efficiente, ma anche più sostenibile e intelligente. La tesi di Culicigno, discussa con il relatore Prof. Arch. Nicola Pisacane, si intitola “HBIM e realtà aumentata per la gestione e la manutenzione di edifici storici” ed esplora l’integrazione tra Heritage Building Information Modeling (HBIM) e realtà aumentata (AR) applicata al patrimonio architettonico. Il caso studio scelto, Casa Molitierno, ha permesso di sviluppare un modello digitale tridimensionale capace di raccogliere informazioni tecniche, materiali e impiantistiche, allineandole con la realtà fisica grazie alla realtà aumentata. Culicigno sottolinea come l’aspetto più importante del suo lavoro risieda nella possibilità di visualizzare in tempo reale i dati direttamente sull’edificio, tramite tablet o visori, trasformando il BIM in uno strumento operativo e interattivo: questo approccio consente interventi di manutenzione più consapevoli e una fruizione più completa dell’edificio anche da parte di un pubblico non specializzato.



Ricevere il NextGen BIM Award 2025 per la Miglior Tesi di Laurea ha rappresentato per Marco Culicigno un riconoscimento importante, non solo del valore tecnico del lavoro, ma anche della capacità di proporre un approccio originale e applicabile. Marco considera il premio una conferma della centralità delle nuove generazioni nel processo di digitalizzazione del settore, dove il BIM può diventare uno strumento integrato lungo l’intero ciclo di vita dell’edificio, dialogando con tecnologie come intelligenza artificiale e sistemi di monitoraggio in tempo reale.

Giulia Doro – Miglior Tesi di Master Politecnico di Milano – Master Fratelli Pesenti

Tesi: “BIM nel settore navale – Sviluppo del caso studio Ristorante Italiano al Deck 7 di Megane Cruise”



Laureata nel 2016 in Ingegneria Edile-Architettura presso l’Università di Padova, Giulia Doro ha lavorato inizialmente nel settore delle facciate architettoniche, per poi specializzarsi nella modellazione avanzata di strutture e nella gestione dei flussi informativi tramite Tekla Structures e Trimble Connect. Nel 2024 Doro ha scelto di ampliare ulteriormente le proprie competenze iscrivendosi al Master Universitario di II livello “BIM for Project and Contract Management in Construction Works” presso la Scuola Master Fratelli Pesenti del Politecnico di Milano. La sua tesi, discussa con il Prof. Giovanni Franchi e correlata da Carlo Grossi, si intitola“BIM nel settore navale – Sviluppo del caso studio Ristorante Italiano al Deck 7 di Megane Cruise” e rappresenta un esempio di applicazione del BIM fuori dai contesti tradizionali dell’edilizia.



Il caso studio della Megane Cruise dimostra come il BIM possa essere utilizzato per gestire la progettazione, la costruzione e la manutenzione di spazi navali, integrando Tekla Structures per la parte strutturale, Revit per l’architettura e Archicad per l’arredamento e la gestione del ristorante a bordo. Grazie all’uso di un ambiente collaborativo CDE – Trimble Connect – Doro ha coordinato modelli IFC, gestito varianti e ottimizzato la comunicazione tra progettisti. L’aspetto più rilevante riguarda l’applicazione del Facility Management (6D BIM) in ambito navale, con la creazione di un database informativo per la manutenzione ordinaria e straordinaria della nave, sincronizzando materiali, personale e tempistiche con la navigazione dell’imbarcazione. Il risultato è un prototipo di Digital Twin Navale, capace di garantire efficienza, sostenibilità e controllo lungo l’intero ciclo di vita dell’imbarcazione.



Il riconoscimento come Miglior Tesi di Master ha rappresentato per Giulia Doro una conferma della propria visione professionale: il BIM può diventare un metodo integrato e strategico, non solo uno strumento di modellazione.

Valentina Sulis – Miglior Tesi per l’Innovazione, Premio Speciale Giuseppe Nucera Università degli Studi di Firenze

Tesi: “BIM per facility management, gestione del patrimonio immobiliare dell’Università degli Studi di Firenze – Caso studio: la Sede del Rettorato”



Durante il percorso accademico in Architettura presso l’Università degli Studi di Firenze, Valentina Sulis ha incontrato il mondo del BIM, approfondendolo grazie alla tesi guidata dai Professori Ing. Carlo Biagini e Arch. Luca Marzi. Il lavoro premiato esplora le potenzialità del BIM applicato al Facility Management, concentrandosi sulla gestione e conservazione del patrimonio immobiliare dell’Università degli Studi di Firenze, con un focus particolare sulla Sede del Rettorato, un edificio storico complesso. La tesi di Sulis ha creato un modello digitale integrato, arricchito da realtà virtuale (VR), che consente di simulare interventi, verificare criticità e anticipare soluzioni progettuali e gestionali. L’uso del BIM come strumento operativo e gestionale consente non solo una pianificazione più accurata e sostenibile, ma anche un approccio concreto alla manutenzione e alla valorizzazione culturale degli edifici storici.



Il progetto di Valentina Sulis ha ricevuto il Premio Speciale Giuseppe Nucera – Categoria Innovazione, riconoscimento che celebra la capacità del lavoro di aprire nuove prospettive e tracciare rotte innovative nel panorama digitale del BIM, assegnato come miglior lavoro per l’Innovazione tra tutte le tesi di Master e di Laurea.

Il valore del NextGen BIM Award Il NextGen BIM Award non premia solo risultati accademici, ma valorizza il potenziale umano e professionale dei giovani, stimolando la sperimentazione, il dialogo tra accademia e mondo professionale e la diffusione di una cultura digitale avanzata nel settore delle costruzioni. I vincitori dimostrano come il BIM possa essere applicato in contesti diversi: dalla conservazione del patrimonio storico con Marco Culicigno, alla gestione complessa di navi con Giulia Doro, fino all’ottimizzazione del facility management e alla valorizzazione culturale con Valentina Sulis. Il premio conferma inoltre l’importanza di sostenere iniziative che promuovono talento, passione e impegno, creando opportunità di crescita, confronto e collaborazione tra giovani professionisti, studenti e aziende del settore.



In sintesi, la prima edizione del premio rappresenta non solo un riconoscimento accademico e professionale, ma anche un momento simbolico e concreto per il settore: il BIM non è solo modellazione digitale, ma un metodo integrato e operativo, capace di trasformare la progettazione, la gestione e la manutenzione degli edifici e degli spazi complessi. Come ha ricordato Vittorio Andrea Sellaro “il NextGen BIM Award non è un traguardo, ma un punto di partenza: un invito a continuare a sperimentare, a creare connessioni e a credere nel valore della conoscenza condivisa”.

Conferenza conclusiva BIM (K)now! 2025 Ricordiamo che la conferenza conclusiva del ciclo BIM (K)now! di quest’anno si terrà il 28 novembre 2025 presso La Sapienza Università di Roma (Facoltà di Architettura, Aula magna di Fontanella Borghese, ore 14:30) >> Guarda qui la locandina e iscriviti (4 CFP per ingegneri, attività valida per il mantenimento delle certificazioni BIM).

