Mitsubishi Electric porta comfort ed efficienza energetica a Porta del Mare, il nuovo quartiere green di Salerno

A Salerno prende vita Porta del Mare, un ambizioso progetto di rigenerazione urbana curato da RCM Costruzioni, che offre soluzioni abitative moderne e sostenibili.



Per assicurare il massimo comfort indoor ai futuri residenti, la società campana ha scelto la tecnologia avanzata di Mitsubishi Electric. Vediamo le soluzioni adottate.

Mitsubishi Electric per il comfort interno

Del comfort interno si è occupata Mitsubishi Electric che, con 191 pompe di calore, garantisce la produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento in tutti gli oltre 180 appartamenti, comprensivi di 3 attici, che compongono il grande complesso.



Poiché nella realizzazione della struttura abitativa grande attenzione è stata dedicata al contesto urbanistico di riferimento, il costruttore si è affidato a Progetto Clima, partner di Mitsubishi Electric, per trovare una soluzione che fosse non solo in grado di rispettare l’ambiente, ma anche altamente performante ed esteticamente adattabile allo stile architettonico di Porta di Mare.



Per 117 appartamenti di medie dimensioni, la scelta è quindi ricaduta sui modelli Mr. Slim +, una pompa di calore ibrida aria/aria, aria/acqua che fonde i vantaggi della pompa di calore idronica ed i benefici di un sistema multisplit. Con Mr. Slim + è possibile produrre acqua calda a uso sanitario e riscaldare l’ambiente, alimentando pannelli radianti e radiatori o mediante l’unità a espansione diretta che provvederà anche alla climatizzazione estiva: il calore sottratto dagli ambienti verrà recuperato per riscaldare l’acqua calda sanitaria in modo virtualmente gratuito.



Per coniugare poi le esigenze di comfort, versatilità e di semplicità di installazione per le unità abitative a maggiore metratura sono state installate le unità Ecodan Multi, che possono essere collegate con qualsiasi tipologia di unità interna di Mitsubishi Electric, e che permettono un controllo personalizzato degli ambienti. Oltre alle pompe di calore, l’azienda giapponese ha fornito anche le proprie interfacce wi-fi Mel Cloud per offrire ai condomini la possibilità di controllare la climatizzazione da PC, Tablet o Smartphone.



Ha dichiarato Stefano Negri, Marketing Director di Mitsubishi Electric: “Vogliamo impegnarci nella protezione e nella salvaguardia dell’ambiente partendo dai progetti del nostro territorio, e con i sistemi di Mitsubishi Electric per Porta di Mare aggiungiamo un nuovo tassello a un percorso di transizione energetica che percorre i canali dell’innovazione e del riscaldamento sostenibile in modo semplice e intuitivo per l’utente finale. Soluzioni per ogni esigenza con tecnologia all’avanguardia, elevata efficienza energetica, qualità, affidabilità, silenziosità e rispetto dell’ambiente”.