Mapei Structural Design: il software per il dimensionamento degli interventi di rinforzo

Gli interventi di consolidamento e adeguamento strutturale delle opere in muratura, in particolare su archi e volte, richiedono strumenti di progettazione affidabili, capaci di coniugare sicurezza, efficacia strutturale e compatibilità con i materiali esistenti.



Per aiutare i professionisti nella progettazione e verifica degli interventi di rinforzo strutturale, Mapei ha sviluppato, in collaborazione con Eucentre, il software di calcolo Mapei Structural Design (MSD). Disponibile gratuitamente online, e accessibile da PC, tablet e smartphone, senza necessità di installazione, il software è utilizzabile – in più lingue – semplicemente tramite la registrazione al sito ufficiale di Mapei.



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Un nuovo modulo dedicato ad archi e volte in muratura Il continuo aggiornamento dell’applicativo ha portato allo sviluppo del nuovo modulo di Mapei Structural Design dedicato ad archi e volte in muratura, che consente il dimensionamento e la verifica del rinforzo realizzato con sistemi FRP, FRCM e CRM.

Le soluzioni per il rinforzo di archi e volte in muratura Le soluzioni che Mapei mette a disposizione all’interno di Mapei Structural Design comprendono i sistemi FRP, costituiti da tessuti in fibra di carbonio o di vetro impregnati e applicati mediante specifici cicli di resine epossidiche, ed i sistemi FRCM, basati su malte fibrorinforzate sia cementizie sia esenti da cemento.

Queste ultime risultano particolarmente indicate anche negli interventi su strutture sottoposte a vincoli dalla Soprintendenza, grazie alla loro compatibilità con i supporti storici. I sistemi FRCM sono composti abbinando alle malte reti in fibra di vetro, basalto o carbonio ad alte prestazioni, e vengono applicati con spessori indicativi di circa 10 mm.



Accanto a queste soluzioni, sono disponibili anche i sistemi CRM, composti da malte fibrorinforzate – anch’esse in versione cementizia o senza cemento – abbinate a reti in fibra di vetro resistenti agli alcali, con uno spessore applicativo di circa 30 mm.

Verifiche strutturali e risultati di calcolo Il modulo dedicato ad archi e volte consente di effettuare verifiche locali considerando carichi statici verticali uniformemente distribuiti, applicabili a volte a botte o ribassate e ad archi a tutto sesto o a sesto ribassato.



Il software restituisce le verifiche pre e post intervento, con particolare attenzione alle principali sezioni dell’elemento curvilineo – imposte, reni e chiave – valutate in termini di resistenza a compressione, taglio e presso‑flessione.



Per agevolare la lettura dei risultati, il programma fornisce anche la rappresentazione dei diagrammi delle linee di pressione delle sollecitazioni (sforzo normale, taglio e momento flettente), oltre all’andamento delle tensioni all’intradosso e all’estradosso.

Supporto operativo e documentazione per i progettisti Lo strumento consente al progettista di valutare in modo rapido l’efficacia dell’intervento di rinforzo scelto, tenendo conto della geometria dell’elemento, delle caratteristiche meccaniche della muratura esistente, delle condizioni di carico e della possibilità di applicazione del rinforzo all’intradosso e/o all’estradosso.



Con l’ultima versione è inoltre possibile scaricare direttamente le schede di rinforzo di archi e volte nelle tre tecnologie disponibili, in formato PDF o DWG editabile. Questa funzionalità, integrata con le Analisi Prezzo e le Voci di Capitolato di Mapei PRO, completa il pacchetto di documentazione a disposizione dei progettisti.



Come per gli altri moduli di Mapei Structural Design, anche in questo caso è possibile generare e scaricare la relazione di calcolo in formato editabile e salvare il progetto nella propria area riservata.



Per ulteriori informazioni e per accedere al software

mapei.com

Suggeriamo: VOLUME Manuale di consolidamento con materiali compositi Questo nuovissimo manuale ha lo scopo di fotografare l’attuale situazione relativa all’utilizzo dei materiali compositi per la ristrutturazione di edifici esistenti. Nell’opera sono trattati in maniera estesa i materiali compositi più utilizzati, considerando il loro utilizzo per il consolidamento di edifici in calcestruzzo armato e muratura. Caratterizzato da una forte impronta pratica e operativa, il libro fornisce ai progettisti un quadro chiaro e dettagliato (sia a livello macroscopico che microscopico) dei materiali compositi, compresi quelli più innovativi. Sono presi in considerazione e trattati gli aspetti relativi alla posa in opera con soluzioni e indicazioni applicative. Il manuale comprende un’ampia casistica di esempi di dimensionamento su elementi in calcestruzzo e in muratura e informazioni utili su come inserire correttamente i sistemi di rinforzo compositi all’interno dei software di calcolo. Non manca l’analisi delle tecnologie di rinforzo più diffuse, con indicazioni precise in merito alle loro modalità applicative, norme di riferimento per la progettazione, qualificazione e accettazione in cantiere e i sistemi da mettere in atto per una adeguata protezione nel tempo degli interventi di rinforzo. Andrea Bagni Ingegnere civile, strutturista, specializzato sui sistemi di rinforzo compositi innovativi. Fornisce assistenza tecnica ai progettisti, dalla progettazione all’applicazione dei materiali. L’attività di assistenza tecnica è direttamente rivolta ai progettisti del settore del ripristino e del consolidamento degli edifici. Relatore tecnico a eventi formativi accreditati in collaborazione con gli ordini professionali su tutto il territorio nazionale. Docente e referente scientifico di diversi corsi per progettisti fruibili in modalità asincrona, accreditati dagli Ordini di Ingegneri, Architetti e Collegi dei Geometri. Andrea Bagni | Maggioli Editore 2022 34.20 € Scopri di più