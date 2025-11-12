Parquet Made in Italy: il manuale tecnico per progettare e posare a regola d’arte

Con oltre 250 pagine, il volume nasce da un confronto tecnico multidisciplinare con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per progettisti, tecnici e operatori che necessitano di un supporto affidabile e aggiornato.

Il presente manuale copre tutti gli argomenti di pertinenza con il mondo delle pavimentazioni di legno per interno e per esterno, tra cui le caratteristiche della materia prima legno, anche in termini di sostenibilità e rinnovabilità, il quadro normativo di riferimento, la marcatura CE, le caratteristiche tecniche e i requisiti funzionali dei componenti, i criteri generali alla base della progettazione di una pavimentazione di legno, nonché le modalità di posa in opera, le attrezzature da impiegare e il loro corretto utilizzo, e infine i materiali complementari.Una sezione specifica è dedicata all’approfondimento dei ruoli e delle responsabilità delle figure professionali che intervengono nel processo di posa in opera, anche alla luce dei disposti normativi e legislativi vigenti. Il manuale rappresenta quindi uno strumento di lavoro aggiornato e completo, un riferimento indispensabile per tutti gli operatori (posatori, imprese, progettisti, tecnici e prescrittori) che non solo arricchisce il settore del parquet ma svolge anche un’importante funzione di tutela e di garanzia per il mercato. Le informazioni raccolte nella presente pubblicazione sono il frutto di un accurato lavoro di equipe, con varie competenze, professionalità ed esperienze provenienti dal mondo della produzione, della rivendita, della posa in opera e delle conoscenze specifiche di settore.

Linee guida chiare a servizio di qualità, normativa e innovazione

Il manuale – pensato per accompagnare la crescita del comparto e innovare e aggiornare ogni fase, dalla produzione alla posa, fino alla manutenzione, oltre che per rafforzare le relazioni commerciali in un mercato sempre più globalizzato – si presenta con una veste grafica chiara e intuitiva ed è disponibile in versione bilingue (italiano e inglese), a conferma della vocazione internazionale del settore (il 32% della produzione è destinata all’export, come attesta il Centro Studi FederlegnoArredo) .



Il manuale, inoltre, approfondisce in modo completo e aggiornato temi fondamentali: sostenibilità ambientale, economica e sociale del legno; tecniche di posa; criteri per garantire durabilità e qualità; ruoli e responsabilità lungo tutto il processo di fornitura e posa in opera, fino al quadro normativo nazionale e internazionale. Ampio spazio è dedicato anche ai pavimenti per interni, esterni e superfici sportive.



Commenta Renza Altoè, Consigliere Incaricato del Gruppo Pavimenti di Legno di EdilegnoArredo/FederlegnoArredo, che rappresenta le aziende produttive italiane del comparto, promuove la ricerca e tutela la filiera: “Con questo lavoro prosegue il nostro impegno nel valorizzare, chiarire e approfondire ogni aspetto tecnico, normativo, ambientale e gestionale che ruota attorno al mondo del parquet. In un contesto in cui il mondo delle costruzioni evolve rapidamente – dalla progettazione all’introduzione di nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale, fino alla gestione del cantiere e del rapporto con il cliente – diventa fondamentale disporre di strumenti aggiornati.”



Aggiunge Andrea Bazzichetto, presidente di EdilegnoArredo di FederlegnoArredo:“EdilegnoArredo è impegnata attivamente nel promuovere iniziative che supportino le aziende associate nel mantenimento di elevati standard qualitativi e nella difesa del loro mercato. Come Associazione, sentiamo oggi più che mai l’esigenza di fare sistema, condividere conoscenze, contrastando al contempo dinamiche di concorrenza sleale che rischiano di penalizzare chi investe in qualità e innovazione, e sviluppare strumenti tecnici condivisi e promuovere il valore del legno, materiale unico per sostenibilità e qualità estetica.”