Corso avanzato sull’uso dell’Intelligenza Artificiale in architettura e nella gestione dello studio professionale (con CFP)

Il mondo della progettazione architettonica e del design visivo sta vivendo una rivoluzione guidata dall’Intelligenza Artificiale, come vediamo settimanalmente con la nostra rubrica Architectural Prompting.

Per accompagnare i professionisti in questa trasformazione, Maggioli Editore lancia il Corso Avanzato di IA e Architectural Prompting con laboratorio operativo , un evento formativo in presenza che si terrà a Bologna il 17 giugno 2025 , presso lo Starhotels Excelsior (in viale Pietro Pietramellara, 51 – dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30).

Il corso è un’iniziativa di Maggioli AI Lab, il nuovo progetto di Maggioli Editore dedicato ai professionisti per trasformare l’Intelligenza Artificiale da semplice curiosità a strumento di lavoro quotidiano.

Vediamo meglio i contenuti e gli obiettivi del corso.

Corso Avanzato di IA e Architectural Prompting, nota bene

Il corso è a numero chiuso (massimo 25 partecipanti) per garantire un’interazione diretta con i docenti e un apprendimento approfondito. Gli iscritti devono portare con sé un computer portatile, preferibilmente con accesso attivo a ChatGPT e MidJourney (anche in versione gratuita). L’aula è dotata di banchi con prese di corrente per il cavo di alimentazione e connessione Wi-Fi.



Inclusi nella quota di partecipazione (in sconto fino al 3 giugno 2025): materiale didattico, coffee break, lo strumento digitale Prompt Generator e, a scelta del partecipante, un abbonamento semestrale gratuito alla rivista L’Ufficio Tecnico o alla rivista The PLAN.



È in corso la richiesta di accreditamento per la formazione continua degli Architetti. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione ufficiale.