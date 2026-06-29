Categorie principali
Altre categorie
Network Maggioli
    Registrarsi conviene

    Tanti vantaggi subito accessibili

  • 1

    Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato PDF

  • 2

    Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

  • 3

    Iscrizione al network dei professionisti

  • 4

    Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

Come scegliere i macchinari per lavori in quota coniugando budget e affidabilità

Dalla valutazione dello stato d’uso ai controlli periodici, fino alla documentazione obbligatoria e alle garanzie del rivenditore: gli aspetti da considerare per investire in piattaforme aeree usate senza rinunciare a sicurezza, prestazioni e continuità operativa.

Scarica PDF Stampa

La gestione dei parchi macchine all’interno delle imprese edili e delle ditte impiantistiche richiede un bilanciamento costante tra l’esigenza di contenere gli investimenti capitali e la necessità di garantire standard operativi d’eccellenza. Quando si tratta di effettuare interventi ad altezze elevate, il possesso di un mezzo di proprietà offre indubbi vantaggi in termini di disponibilità immediata e autonomia logistica, ma l’acquisto del nuovo comporta un impatto finanziario notevole, specialmente per le realtà artigianali o in crescita.

In questo scenario, l’interesse del settore verso le piattaforme aeree usate è cresciuto in modo esponenziale, configurandosi come una soluzione concreta per ampliare la propria capacità operativa senza gravare eccessivamente sui flussi di cassa aziendali.

>> Vorresti ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis

Indice

I vantaggi economici dell’investimento nel mercato dell’usato garantito

Optare per un mezzo che ha già affrontato dei cicli di lavoro consente di ammortizzare i costi di partenza in tempi decisamente più rapidi rispetto a un modello di fabbrica, limitando inoltre quella forte svalutazione iniziale tipica dei beni industriali appena immessi sul mercato.

La chiave per trasformare questa scelta in un reale vantaggio competitivo risiede nella selezione di canali di vendita professionali, in grado di certificare la storia manutentiva della macchina e l’effettivo stato di usura dei componenti critici. Un investimento ponderato permette così di accedere a tecnologie strutturalmente solide e performanti, liberando risorse preziose che l’azienda può ridistribuire nella formazione del personale o nell’acquisto di altre attrezzature di cantiere.

Gli elementi tecnici da verificare prima dell’acquisto di un mezzo

La valutazione di un macchinario stradale o da cantiere destinato al sollevamento di persone non può fermarsi al semplice impatto visivo della carrozzeria, ma deve basarsi su un’analisi tecnica rigorosa e documentata. È fondamentale accertarsi che i sistemi idraulici non presentino trafilamenti, che i bracci telescopici mantengano una perfetta linearità e che i dispositivi elettronici di limitazione del carico siano perfettamente tarati e reattivi.

Un’attenzione particolare va dedicata anche alle ore di lavoro accumulate dal motore o dalle batterie, poiché questo dato offre un parametro realistico sulla vita residua del mezzo e sulla frequenza dei futuri interventi di manutenzione straordinaria che l’acquirente dovrà mettere in conto.

Quadro normativo, controlli periodici e sicurezza sul posto di lavoro

L’acquisto di attrezzature di seconda mano non esime in alcun modo il datore di lavoro dal rispetto dei severi obblighi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza e dalle successive integrazioni legislative. Ogni piattaforma aerea, a prescindere dal numero di passaggi di proprietà subiti, deve essere accompagnata dal libretto d’uso originale, dalla dichiarazione di conformità CE e dal registro dei controlli periodici regolarmente aggiornato. Appurare la regolarità delle verifiche annuali condotte dagli organi competenti, come l’Inail o i soggetti abilitati, rappresenta una tutela imprescindibile sia sotto il profilo legale, per evitare sanzioni in caso di ispezione, sia sotto quello strettamente umano, legato alla protezione quotidiana degli operatori.

Orientarsi verso il mercato dei mezzi da sollevamento usati richiede quindi una pianificazione strategica che sappia guardare oltre il mero risparmio sul prezzo di listino. Scegliendo macchine verificate con cura e mantenute secondo gli standard di fabbrica, le imprese edili possono incrementare la propria flessibilità d’azione, rispondendo con prontezza alle sfide della committenza e consolidando la propria presenza sul territorio in totale sicurezza.

Suggeriamo:

Iscriviti alla newsletter

Si è verificato un errore durante la tua richiesta.

Scegli quale newsletter vuoi ricevere

Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.

Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.

Iscriviti

Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento

Leggi anche
Soluzioni progettuali
Soluzioni di arredo
Zona notte multifunzionale: come integrare letto, home office e angolo vanity

La camera da letto evolve in uno spazio capace di adattarsi ai nuovi stili di vita. Dalle postazioni…

Redazione Tecnica 29/06/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Soluzioni progettuali
Ottimizzazione delle flotte aziendali: come evolve la gestione della mobilità d’impresa

Dal contenimento dei costi alla tutela della liquidità, fino alla semplificazione amministrativa e a…

Redazione Tecnica 29/06/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Soluzioni progettuali
Soluzioni di arredo
Scorrimento, tenuta, pulizia e design: cosa valutare nella scelta di una cabina doccia scorrevole

Dai sistemi di scorrimento ai meccanismi di chiusura, dalla tenuta all’acqua alle soluzioni per la p…

Redazione Tecnica 22/06/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Soluzioni progettuali
RÖFIX OUTSAND: la sabbia polimera per fughe durevoli nelle pavimentazioni esterne

La sigillatura delle fughe incide sulla stabilità e sulla durabilità delle pavimentazioni esterne. D…

Redazione Tecnica 17/06/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;