Lavastoviglie da incasso: guida alla scelta e all’installazione per il progettista

L’integrazione degli elettrodomestici nella progettazione della cucina richiede attenzione sin dalle prime fasi del progetto. Le lavastoviglie da incasso, in particolare, presentano vincoli dimensionali e impiantistici che è meglio affrontare preventivamente per evitare modifiche in corso d’opera.



Questa breve guida fornisce un quadro pratico per la corretta specifica e installazione in ambito residenziale.



Lavastoviglie da incasso: tipologie e dimensioni di riferimento Le lavastoviglie da incasso si dividono in tre categorie: Incasso totale : pannello frontale complanare con le ante cucina, comandi nascosti sul bordo superiore della porta;

: pannello frontale complanare con le ante cucina, comandi nascosti sul bordo superiore della porta; Semi-incasso : pannello comandi visibile, anta inferiore coordinata con i mobili;

: pannello comandi visibile, anta inferiore coordinata con i mobili; Sottolavello: altezza ridotta per installazione sotto piani ribassati. Le dimensioni standard prevedono modelli da 60 cm (12-13 coperti) e slim da 45 cm (9-10 coperti), con altezze regolabili tra 81 e 87 cm tramite piedini. È fondamentale verificare le misure effettive del vano, lasciando almeno 5 cm sul retro per i collegamenti.

Predisposizioni idrauliche Alimentazione acqua

Pressione di rete: tra 0,5 e 10 bar



Rubinetto di intercettazione dedicato, facilmente accessibile



Tubo di carico: lunghezza massima 150 cm, evitando pieghe strette

Scarico

Altezza punto di scarico: tra 40 e 100 cm da terra



Sifone obbligatorio per evitare risalita di odori



Tubo di scarico: massimo 200-400 cm a seconda del modello I modelli di qualità integrano sistemi antiallagamento (Aquastop) con elettrovalvola automatica e sensori di perdita.

Predisposizioni elettriche Potenza assorbita: 1.800-2.400 W

Linea dedicata con protezione magnetotermica differenziale (16 A, 30 mA)

Presa Schuko posizionata lateralmente al vano, a 10-30 cm da terra

Accessibilità garantita anche a elettrodomestico installato Evitare tassativamente prolunghe e prese multiple.

Efficienza energetica e rumorosità La nuova etichetta energetica UE (scala A-G) permette di confrontare facilmente i modelli. Per progetti residenziali di qualità, orientarsi su: Classe energetica : B o superiore

: B o superiore Consumo idrico : inferiore a 10 litri/ciclo

: inferiore a 10 litri/ciclo Rumorosità: inferiore a 44 dB(A), specialmente per cucine open space In ambienti comunicanti con la zona living, la silenziosità diventa un requisito prioritario. Accorgimenti come pannelli fonoassorbenti nel vano e materassini antivibranti migliorano sensibilmente il comfort acustico.

Criteri di selezione Nella scelta, valutare: Capacità : 9-10 coperti per nuclei piccoli, 12-14 per famiglie

: 9-10 coperti per nuclei piccoli, 12-14 per famiglie Programmi essenziali : Eco, rapido, intensivo, mezzo carico

: Eco, rapido, intensivo, mezzo carico Sistema di asciugatura : la condensazione potenziata o i sistemi a zeolite offrono risultati migliori

: la condensazione potenziata o i sistemi a zeolite offrono risultati migliori Connettività: utile per integrazione domotica e gestione da remoto

Soluzioni di mercato Per progetti residenziali dove integrazione estetica e affidabilità sono prioritarie, i produttori italiani ed europei offrono garanzie di qualità consolidate.



Smeg, ad esempio, propone una gamma completa di lavastoviglie da incasso con modelli da 60 e 45 cm, a incasso totale e semi-incasso. L’azienda italiana integra tecnologie come il terzo cestello superiore, l’asciugatura a condensazione potenziata e la connettività per il controllo remoto, con finiture coordinate all’intera gamma di elettrodomestici per garantire coerenza estetica in cucina.

Voci essenziali di capitolato Per la specifica in capitolato, indicare: Tipologia di incasso e dimensioni Capacità (numero coperti) Classe energetica minima Livello massimo di rumorosità Programmi e funzionalità richieste Sistema antiallagamento Eventuali requisiti di connettività

Note per la manutenzione Prevedere accessibilità per gli interventi tecnici: i collegamenti idrici ed elettrici devono rimanere raggiungibili e l’apparecchio estraibile senza smontare i mobili adiacenti.



La manutenzione ordinaria (pulizia filtri, bracci irroratori, cicli di lavaggio a vuoto) è a carico dell’utente e va indicata nella documentazione consegnata a fine lavori.