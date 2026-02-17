Lavastoviglie da incasso: guida alla scelta e all’installazione per il progettista

L’integrazione degli elettrodomestici nella progettazione della cucina richiede attenzione sin dalle prime fasi del progetto. Le lavastoviglie da incasso, in particolare, presentano vincoli dimensionali e impiantistici che è meglio affrontare preventivamente per evitare modifiche in corso d’opera.
Questa breve guida fornisce un quadro pratico per la corretta specifica e installazione in ambito residenziale.
>> Vorresti ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis
Indice
Lavastoviglie da incasso: tipologie e dimensioni di riferimento
Le lavastoviglie da incasso si dividono in tre categorie:
- Incasso totale: pannello frontale complanare con le ante cucina, comandi nascosti sul bordo superiore della porta;
- Semi-incasso: pannello comandi visibile, anta inferiore coordinata con i mobili;
- Sottolavello: altezza ridotta per installazione sotto piani ribassati.
Le dimensioni standard prevedono modelli da 60 cm (12-13 coperti) e slim da 45 cm (9-10 coperti), con altezze regolabili tra 81 e 87 cm tramite piedini. È fondamentale verificare le misure effettive del vano, lasciando almeno 5 cm sul retro per i collegamenti.
Predisposizioni idrauliche
- Alimentazione acqua
- Pressione di rete: tra 0,5 e 10 bar
- Rubinetto di intercettazione dedicato, facilmente accessibile
- Tubo di carico: lunghezza massima 150 cm, evitando pieghe strette
- Scarico
- Altezza punto di scarico: tra 40 e 100 cm da terra
- Sifone obbligatorio per evitare risalita di odori
- Tubo di scarico: massimo 200-400 cm a seconda del modello
I modelli di qualità integrano sistemi antiallagamento (Aquastop) con elettrovalvola automatica e sensori di perdita.
Predisposizioni elettriche
- Potenza assorbita: 1.800-2.400 W
- Linea dedicata con protezione magnetotermica differenziale (16 A, 30 mA)
- Presa Schuko posizionata lateralmente al vano, a 10-30 cm da terra
- Accessibilità garantita anche a elettrodomestico installato
Evitare tassativamente prolunghe e prese multiple.
Efficienza energetica e rumorosità
La nuova etichetta energetica UE (scala A-G) permette di confrontare facilmente i modelli. Per progetti residenziali di qualità, orientarsi su:
- Classe energetica: B o superiore
- Consumo idrico: inferiore a 10 litri/ciclo
- Rumorosità: inferiore a 44 dB(A), specialmente per cucine open space
In ambienti comunicanti con la zona living, la silenziosità diventa un requisito prioritario. Accorgimenti come pannelli fonoassorbenti nel vano e materassini antivibranti migliorano sensibilmente il comfort acustico.
Criteri di selezione
Nella scelta, valutare:
- Capacità: 9-10 coperti per nuclei piccoli, 12-14 per famiglie
- Programmi essenziali: Eco, rapido, intensivo, mezzo carico
- Sistema di asciugatura: la condensazione potenziata o i sistemi a zeolite offrono risultati migliori
- Connettività: utile per integrazione domotica e gestione da remoto
Soluzioni di mercato
Per progetti residenziali dove integrazione estetica e affidabilità sono prioritarie, i produttori italiani ed europei offrono garanzie di qualità consolidate.
Smeg, ad esempio, propone una gamma completa di lavastoviglie da incasso con modelli da 60 e 45 cm, a incasso totale e semi-incasso. L’azienda italiana integra tecnologie come il terzo cestello superiore, l’asciugatura a condensazione potenziata e la connettività per il controllo remoto, con finiture coordinate all’intera gamma di elettrodomestici per garantire coerenza estetica in cucina.
Voci essenziali di capitolato
Per la specifica in capitolato, indicare:
- Tipologia di incasso e dimensioni
- Capacità (numero coperti)
- Classe energetica minima
- Livello massimo di rumorosità
- Programmi e funzionalità richieste
- Sistema antiallagamento
- Eventuali requisiti di connettività
Note per la manutenzione
Prevedere accessibilità per gli interventi tecnici: i collegamenti idrici ed elettrici devono rimanere raggiungibili e l’apparecchio estraibile senza smontare i mobili adiacenti.
La manutenzione ordinaria (pulizia filtri, bracci irroratori, cicli di lavaggio a vuoto) è a carico dell’utente e va indicata nella documentazione consegnata a fine lavori.
Consigliamo anche:
-
EBOOK
-
EBOOK14.37 € SCONTO 15% 16.90 €
-
EBOOK
-
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento