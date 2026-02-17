Categorie principali
Lavastoviglie da incasso: guida alla scelta e all’installazione per il progettista

Vincoli dimensionali, predisposizioni idrauliche ed elettriche, requisiti acustici e indicazioni di capitolato: guida pratica per integrare correttamente l’elettrodomestico nella progettazione della cucina.

L’integrazione degli elettrodomestici nella progettazione della cucina richiede attenzione sin dalle prime fasi del progetto. Le lavastoviglie da incasso, in particolare, presentano vincoli dimensionali e impiantistici che è meglio affrontare preventivamente per evitare modifiche in corso d’opera.

Questa breve guida fornisce un quadro pratico per la corretta specifica e installazione in ambito residenziale.

Indice

Lavastoviglie da incasso: tipologie e dimensioni di riferimento

Le lavastoviglie da incasso si dividono in tre categorie:

  • Incasso totale: pannello frontale complanare con le ante cucina, comandi nascosti sul bordo superiore della porta;
  • Semi-incasso: pannello comandi visibile, anta inferiore coordinata con i mobili;
  • Sottolavello: altezza ridotta per installazione sotto piani ribassati.

Le dimensioni standard prevedono modelli da 60 cm (12-13 coperti) e slim da 45 cm (9-10 coperti), con altezze regolabili tra 81 e 87 cm tramite piedini. È fondamentale verificare le misure effettive del vano, lasciando almeno 5 cm sul retro per i collegamenti.

Predisposizioni idrauliche

  • Alimentazione acqua
    • Pressione di rete: tra 0,5 e 10 bar
    • Rubinetto di intercettazione dedicato, facilmente accessibile
    • Tubo di carico: lunghezza massima 150 cm, evitando pieghe strette
  • Scarico
    • Altezza punto di scarico: tra 40 e 100 cm da terra
    • Sifone obbligatorio per evitare risalita di odori
    • Tubo di scarico: massimo 200-400 cm a seconda del modello

I modelli di qualità integrano sistemi antiallagamento (Aquastop) con elettrovalvola automatica e sensori di perdita.

Predisposizioni elettriche

  • Potenza assorbita: 1.800-2.400 W
  • Linea dedicata con protezione magnetotermica differenziale (16 A, 30 mA)
  • Presa Schuko posizionata lateralmente al vano, a 10-30 cm da terra
  • Accessibilità garantita anche a elettrodomestico installato

Evitare tassativamente prolunghe e prese multiple.

Efficienza energetica e rumorosità

La nuova etichetta energetica UE (scala A-G) permette di confrontare facilmente i modelli. Per progetti residenziali di qualità, orientarsi su:

  • Classe energetica: B o superiore
  • Consumo idrico: inferiore a 10 litri/ciclo
  • Rumorosità: inferiore a 44 dB(A), specialmente per cucine open space

In ambienti comunicanti con la zona living, la silenziosità diventa un requisito prioritario. Accorgimenti come pannelli fonoassorbenti nel vano e materassini antivibranti migliorano sensibilmente il comfort acustico.

Criteri di selezione

Nella scelta, valutare:

  • Capacità: 9-10 coperti per nuclei piccoli, 12-14 per famiglie
  • Programmi essenziali: Eco, rapido, intensivo, mezzo carico
  • Sistema di asciugatura: la condensazione potenziata o i sistemi a zeolite offrono risultati migliori
  • Connettività: utile per integrazione domotica e gestione da remoto

Soluzioni di mercato

Per progetti residenziali dove integrazione estetica e affidabilità sono prioritarie, i produttori italiani ed europei offrono garanzie di qualità consolidate.

Smeg, ad esempio, propone una gamma completa di lavastoviglie da incasso con modelli da 60 e 45 cm, a incasso totale e semi-incasso. L’azienda italiana integra tecnologie come il terzo cestello superiore, l’asciugatura a condensazione potenziata e la connettività per il controllo remoto, con finiture coordinate all’intera gamma di elettrodomestici per garantire coerenza estetica in cucina.

Voci essenziali di capitolato

Per la specifica in capitolato, indicare:

  1. Tipologia di incasso e dimensioni
  2. Capacità (numero coperti)
  3. Classe energetica minima
  4. Livello massimo di rumorosità
  5. Programmi e funzionalità richieste
  6. Sistema antiallagamento
  7. Eventuali requisiti di connettività

Note per la manutenzione

Prevedere accessibilità per gli interventi tecnici: i collegamenti idrici ed elettrici devono rimanere raggiungibili e l’apparecchio estraibile senza smontare i mobili adiacenti.

La manutenzione ordinaria (pulizia filtri, bracci irroratori, cicli di lavaggio a vuoto) è a carico dell’utente e va indicata nella documentazione consegnata a fine lavori.

Consigliamo anche:

