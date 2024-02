Riparazione di lastrico solare di proprietà esclusiva o terrazza che copre parti comuni: come ripartire le spese

Il lastrico solare o la terrazza a livello, con funzione di copertura dei vani sottostanti, devono ritenersi beni di proprietà condominiale ex art. 1117 c.c. in quanto necessari all’esistenza stessa del fabbricato.



Tale conclusione è valida anche nell’ipotesi che alla terrazza a livello si acceda da un appartamento contiguo, al cui servizio pertinenziale la terrazza sia destinata, perché occorre che la deroga all’attribuzione legale al condominio, con assegnazione della terrazza a livello in proprietà, risulti da uno specifico titolo (Cass. civ., sez. II, 23/8/2017, n. 20287).



A tale proposito si ricorda che non è rilevante il titolo del soggetto individuato come proprietario della terrazza, ma deve intendersi l’atto costitutivo del condominio (cioè il primo atto di trasferimento di un’unità immobiliare dell’originario proprietario ad altro soggetto, con conseguente frazionamento dell’edificio in più proprietà individuali) oppure il regolamento del costruttore allegato come parte integrante al primo atto d’acquisto trascritto o il regolamento espressione di autonomia negoziale, approvato o accettato da tutti i condomini.

Lastrico o terrazza di proprietà esclusiva e delibera dell’assemblea sulle spese L’assemblea, quale organo deliberativo della collettività condominiale, può occuparsi esclusivamente della gestione dei beni e dei servizi comuni; di conseguenza, non può perseguire finalità extracondominiali e neppure può occuparsi dei beni appartenenti in proprietà esclusiva ai singoli condomini o a terzi, giacché qualsiasi decisione che non attenga alle parti comuni dell’edificio non può essere adottata seguendo il metodo decisionale dell’assemblea, ma esige il ricorso al metodo contrattuale, fondato sul consenso dei singoli proprietari esclusivi.



In altre parole, il potere deliberativo dell’assemblea in tanto sussiste in quanto l’assemblea si mantenga all’interno e nel perimetro delle proprie attribuzioni; ove, invece, l’assemblea straripi dalle attribuzioni ad essa conferite dalla legge, la deliberazione avrà un oggetto giuridicamente impossibile e risulterà viziata da difetto assoluto di attribuzioni.



Tuttavia l’assemblea dispone di poteri deliberativi quanto alle decisioni concernenti la riparazione, la ricostruzione e la sostituzione degli elementi strutturali del lastrico solare o della terrazza a livello, inscindibilmente connessi con la sua funzione di copertura (solaio, guaine impermeabilizzanti, etc.), senza che nessuna rilevanza rivesta la natura del diritto di uso esclusivo, ovverosia il suo carattere reale o personale, spettante a taluni condomini, i quali soltanto, in quanto fruitori delle relative utilità, debbono sostenere le spese di riparazione e manutenzione di quegli altri elementi costruttivi e manufatti (ringhiere e simili ripari) che servono non già alla copertura dell’edificio ma a soddisfare altre utilità del lastrico o di quella parte di esso di uso esclusivo (Cass. civ., sez. VI, 09/08/2017, n. 19779).

