Isolamento termico e impermeabilizzazione per una scuola primaria ad Ancona: le soluzioni utilizzate

Il Comune di Ancona ha promosso un intervento di ristrutturazione globale della scuola primaria “Carlo Antognini”, con l’obiettivo di riqualificare architettonicamente i fabbricati esistenti, di adeguare le strutture alle normative antisismiche e di migliorare sensibilmente le prestazioni termo-acustiche degli involucri edilizi.



Le soluzioni proposte da Saint-Gobain Italia per il rivestimento a cappotto di tutte le facciate e per il nuovo pacchetto isolante delle coperture piane ricoprono un ruolo centrale nell’ottica di un generale intervento di correzione termo-acustica ed efficientamento energetico del fabbricato esistente. Vediamole.



Impermeabilizzazione e isolamento delle coperture piane La prima delle due richieste progettuali prevedeva l’impermeabilizzazione e l’isolamento termo-acustico delle coperture piane per migliorare le prestazioni energetiche dell’involucro edilizio. È stato pertanto posato un sistema Saint-Gobain Italia ad alte prestazioni specifico per l’impermeabilizzazione e l’isolamento termo-acustico di coperture e lastrici solari.



Il pacchetto isolante scelto sfrutta un’innovativa stratigrafia composta dall’abbinamento di pannelli in lana di vetro a marchio Isover ad alta densità con membrane impermeabilizzanti a marchio Bituver, per garantire eccellenti livelli di isolamento termico ed una forte riduzione della temperatura superficiale, con importanti benefici a livello energetico. La lana di vetro è prodotta con oltre il 95% di materie prime naturali (sabbia, acqua e fino all’80% di vetro riciclato) ed è riciclabile al 100%.



Applicati sopra le guaine esistenti, i pannelli in lana di vetro Isover Superbac Roofine® G3 e Isover Superbac N Roofine® assicurano eccellenti livelli di isolamento termico ed acustico, mentre le due membrane Bituver Pro-15 e Bituver Pro-15 MINERAL CALIFORNIA garantiscono l’adeguata impermeabilizzazione delle superfici ed una forte riduzione della temperatura superficiale e della luce diffusa dalle coperture.

© Lorenzo Bartoli per Saint-Gobain

Isolamento termico a cappotto La seconda richiesta progettuale prevedeva invece l’applicazione di un prestazionale sistema di isolamento termico a cappotto, in grado di assicurare facilità di posa, idonea classe di reazione al fuoco e massima resistenza agli agenti atmosferici.



Saint-Gobain Italia è intervenuta con la realizzazione dell’isolamento termico a cappotto webertherm family black ad elevato potere coibente e in classe di reazione al fuoco B-s1-d0, studiato per proteggere e decorare le facciate di edifici nuovi o esistenti. Il sistema assicura un’elevata durabilità nel tempo, un alto grado di protezione degli edifici dagli agenti atmosferici ed un efficace isolamento termico. La vasta gamma di finiture colorate, presenti in diverse granulometrie e tonalità, consente inoltre di ottenere molteplici possibilità di decorazioni esterne.



Il sistema è costituito dai nuovi pannelli in EPS webertherm G100 ECO, trattati con specifico ciclo di finitura Saint-Gobain Italia e adeguatamente protetti tramite la posa del rivestimento colorato acril-silossanico webercote AcSilcover R, idrorepellente e resistente ad alghe e muffe.



Le fasce di separazione “tagliafuoco”, previste dalle normative per evitare la propagazione del fuoco in caso di incendio, sono realizzate con il sistema di isolamento a cappotto webertherm comfort G3, che sfrutta le qualità dei pannelli in lana di vetro webertherm LV034.

© Lorenzo Bartoli per Saint-Gobain

© Lorenzo Bartoli per Saint-Gobain