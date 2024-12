Installazione di pannelli fotovoltaici al servizio di edifici: guida alla procedura in edilizia libera

L’installazione di pannelli fotovoltaici rappresenta un intervento di grande rilevanza per l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale degli edifici.



Secondo la normativa vigente, questo tipo di intervento può essere eseguito in regime di edilizia libera, ossia senza la necessità di un titolo abilitativo specifico, fatta eccezione per alcune prescrizioni e normative settoriali.



In questo articolo vedremo nel dettaglio le condizioni e i requisiti da rispettare per procedere all’installazione in modo corretto e conforme alla legge.



Le informazioni riportate in questo articolo sono estratte dal volume Prontuario generale dell’edilizia di Mario Di Nicola, edito da Maggioli Editore.

Intervento in edilizia libera L’installazione di pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici rientra nella categoria degli interventi di edilizia libera. Ciò significa che è possibile realizzare questa attività senza richiedere permessi o autorizzazioni specifiche, purché vengano rispettate le normative in materia di: sicurezza e prevenzione antisismica

norme antincendio

norme igienico-sanitarie

efficienza energetica

tutela dal rischio idrogeologico

tutela dei beni culturali e del paesaggio È importante consultare gli strumenti urbanistici comunali per verificare eventuali prescrizioni specifiche.

Requisiti e condizioni da rispettare Per procedere con l’installazione dei pannelli fotovoltaici è fondamentale rispettare le seguenti condizioni. Prescrizioni di sicurezza : l’intervento deve essere eseguito nel rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, come stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 .

: l’intervento deve essere eseguito nel rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, come stabilito dal . Norme antisismiche : anche se non sono previsti interventi strutturali, è necessario garantire la sicurezza antisismica dell’impianto.

: anche se non sono previsti interventi strutturali, è necessario garantire la sicurezza antisismica dell’impianto. Prevenzione incendi : l’intervento non richiede specifiche misure di prevenzione incendi, a meno che non ci siano particolari disposizioni locali.

: l’intervento non richiede specifiche misure di prevenzione incendi, a meno che non ci siano particolari disposizioni locali. Efficienza energetica : è opportuno attenersi alle linee guida sulla certificazione energetica degli edifici.

: è opportuno attenersi alle linee guida sulla certificazione energetica degli edifici. Tutela dei beni culturali e del paesaggio: in generale, l’installazione di pannelli fotovoltaici non interferisce con beni culturali o paesaggistici, ma è sempre consigliabile verificare con gli enti competenti in caso di edifici sottoposti a vincoli.

Aspetti tecnici e amministrativi: attività e procedure L’installazione di pannelli fotovoltaici in edilizia libera richiede attenzione a determinati aspetti tecnici e amministrativi. Riassumiamo di seguito in questa scheda tecnica le principali attività e le relative procedure.

Attività Procedure Titolo abilitativo edilizio Attività edilizia libera Prestazione tecnica Programmazione dell’intervento Procedure antisismiche Non sono previsti interventi strutturali Vincolo idrogeologico Non sono previsti interventi relativi al vincolo Beni culturali e paesaggio In genere non interessa i beni culturali e del paesaggio Prevenzione incendi Non si prevedono interventi di prevenzione incendi Contributo di costruzione Sono fatti salvi i casi di riduzione o esonero dal contributo Barriere architettoniche Attività non soggetta Impianti tecnologici Solo qualora interessati dall’intervento Certificazione di collaudo Non sono previsti interventi strutturali Accatastamento In genere non sono previsti accatastamenti Certificazione di agibilità In genere non necessita l’agibilità Stato legittimo immobile Sì, documentazione/attestazione stato legittimo Tolleranze di costruzione Non sono previsti incrementi di superficie o di volume Rifiuti di cantiere Attività non soggetta Energia rinnovabile Installazione di pannelli solari fotovoltaici Documenti di cantiere Intervento secondo le norme sulla sicurezza

Legislazione di riferimento Ecco l’elenco completo delle normative che regolano l’installazione dei pannelli fotovoltaici.



Legge 24 luglio 2024, n. 105: conversione, con modificazioni, del D.L. 29 maggio 2024, n. 69 – Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

Legge 11 settembre 2020, n. 120: misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.

D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120: regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo.

D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42: armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico.

D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31: autorizzazione paesaggistica semplificata.

D.M. 26 giugno 2015: linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

Legge 3 agosto 2013, n. 90: disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici.

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74: regolamento in materia di impianti termici.

Legge 14 gennaio 2013, n. 10: norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.

Legge 11 dicembre 2012, n. 220: disciplina del condominio negli edifici.

D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28: energia da fonti rinnovabili.

D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160: regolamento sportello unico per le attività produttive.

Legge 22 maggio 2010, n. 73: comunicazione di inizio lavori.

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42: codice dei beni culturali e del paesaggio.

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Leggi Regionali: normative specifiche di ciascuna regione.

Normative Comunali: regolamenti edilizi dei singoli enti locali.