Inizia l’iter di conversione del Salva-Casa: pubblicato il Dossier di Senato e Camera

Via all’iter di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, detto Salva-Casa, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. Sul sito della Camera è a disposizione il Dossier che comprende le schede di lettura e il documento con gli elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge.



Ricordiamo che il Decreto Salva-Casa è stato pubblicato in Gazzetta il 29 maggio 2024, è entrato in vigore il 30 maggio 2024 e dovrà essere convertito entro il 28 luglio 2024.



Vediamo di seguito cosa contengono i due documenti.



Elementi di valutazione qualità del testo, specificità, omogeneità e limiti di contenuto del DL Il documento, elaborato dal Servizio Studi della Camera, analizza l’integrazione del decreto con la normativa vigente, con particolare attenzione alle disposizioni retroattive e alla giurisprudenza costituzionale.



Questo dossier rappresenta una risorsa per comprendere le modifiche legislative introdotte dal decreto-legge 69/2024 e il loro impatto sui settori edilizio e urbanistico. All’interno dello stesso vengono ribaditi i quattro obiettivi principali del Decreto Salva-Casa, ovvero: semplificare le normative edilizie, rispondere al fabbisogno abitativo, rilanciare il mercato immobiliare e ridurre il consumo di suolo favorendo il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente. Questi obiettivi sono perseguiti tramite misure specifiche e dettagliate che mirano a ridurre le incertezze normative e facilitare l’attività degli enti locali, dei cittadini e delle imprese.



Il documento analizza i principali articoli del decreto. Rivediamoli di seguito.



L’articolo 1 introduce modifiche significative al Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. n. 380/2001), toccando vari aspetti tra cui interventi di edilizia libera, lo stato legittimo degli immobili e le tolleranze costruttive. Inoltre, vengono apportate modifiche agli articoli 36 e 37 del TUE per superare il requisito della “doppia conformità” in alcuni casi di difformità edilizia, facilitando così la regolarizzazione delle opere.



In materia di accertamenti di conformità in sanatoria, il decreto distingue tra interventi di totale e parziale difformità, prevedendo per i primi la continuazione del regime di doppia conformità e per i secondi l’introduzione di una sanatoria condizionata, che permette al comune di richiedere interventi correttivi. Il rilascio del permesso in sanatoria comporta il pagamento di un importo pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile.



L’articolo 2 prevede il mantenimento senza limiti temporali delle strutture amovibili realizzate per scopi sanitari, assistenziali ed educativi durante l’emergenza Covid-19, a condizione che rispettino specifici requisiti.



L’articolo 3 esclude dall’autorizzazione paesaggistica alcuni interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 e introduce misure per il recupero di risorse finanziarie. Viene anche esclusa la restituzione di somme già versate per alcune richieste di sanatoria.



Scarica il documento con gli elementi di valutazione del Decreto Salva-Casa.