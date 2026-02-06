Infrastrutture per Milano-Cortina 2026: il contributo di Heidelberg Materials tra Milano e l’arco alpino

Oggi, 6 febbraio 2026, si aprono ufficialmente i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, un’edizione che, come sappiamo, è caratterizzata da sedi diffuse lungo l’arco alpino e da un forte legame con i territori coinvolti.



In questo contesto, Heidelberg Materials Italia ha contribuito alla realizzazione di alcune infrastrutture strategiche, fornendo cemento e calcestruzzo per opere sportive e viarie. Vediamo quali.



>> Vorresti ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis

Arena Santa Giulia, Milano L’Arena Santa Giulia rappresenta il principale impianto polifunzionale di nuova costruzione a Milano, con una capienza di circa 16.000 posti. Durante i Giochi ospiterà i tornei maschili e femminili di hockey su ghiaccio e il para ice hockey.



Heidelberg Materials ha fornito, dall’impianto di Peschiera Borromeo (MI), oltre 60.000 mc di calcestruzzo, di cui circa 25.000 mc destinati alla platea di fondazione. Circa l’80% del calcestruzzo è stato prodotto nelle classi Rck 40 e Rck 50, utilizzando cemento alla loppa Termocem 42,5 proveniente dalla cementeria di Calusco d’Adda (BG). Questo prodotto rientra nella categoria dei cementi a moderato calore di idratazione e ad elevata resistenza agli ambienti chimicamente aggressivi, risultando particolarmente indicato per opere massicce, strutture esposte a solfati o cloruri e per la realizzazione di calcestruzzi durevoli.

Arena Santa Giulia – Fotografia di Roberto Conte

Svincolo Tangenziale Est–Mecenate Lo svincolo della Tangenziale Est–Mecenate è stato oggetto di un intervento di potenziamento per migliorare l’accessibilità all’Arena Santa Giulia. Per questa opera sono stati forniti circa 10.000 mc di calcestruzzo, conforme ai requisiti CAM – Criteri Ambientali Minimi.



Al fine di rispettare le tempistiche di cantiere e ridurre le interferenze con la viabilità urbana, sono stati eseguiti anche getti notturni, contribuendo a velocizzare l’avanzamento dei lavori.

Svincolo Mecenate -Fotografia di Roberto Conte

Tangenziale sud di Tirano (Sondrio) Un ulteriore intervento riguarda la Tangenziale sud di Tirano, infrastruttura strategica per il traffico diretto in Valtellina, una delle sedi dei Giochi per le gare di sci alpino.



In questo caso sono state fornite quasi 20.000 tonnellate di cemento Tecnocem 42,5, prodotto dalla cementeria di Calusco d’Adda (Bergamo). Il materiale è stato utilizzato per la realizzazione di un sottopasso, di due ponti sul fiume Adda e di diversi canali per il drenaggio delle acque.

Tangenziale Tirano, ponte Fiume Adda – Fotografia di Fabrizio Aili

Per ulteriori informazioni

heidelbergmaterials.it