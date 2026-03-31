Inferriate di sicurezza in ferro: requisiti tecnici, materiali e criteri di installazione

Negli ultimi anni, la crescente attenzione verso la protezione degli edifici residenziali ha posto in evidenza l’importanza dei sistemi di sicurezza passiva. In questo contesto, le inferriate di sicurezza in ferro rappresentano uno degli elementi più efficaci per contrastare i tentativi di effrazione in abitazioni, uffici, negozi e locali tecnici. Si tratta di soluzioni progettate per fornire una barriera meccanica solida e continua, capace di impedire l’accesso da finestre e portefinestre, soprattutto nei piani bassi, nei seminterrati e in tutti quei casi in cui gli accessi risultano vulnerabili.



A differenza dei dispositivi elettronici (sistemi di allarme, videosorveglianza, sensori volumetrici), le inferriate agiscono preventivamente, ostacolando fisicamente il tentativo di intrusione e ritardando significativamente ogni azione forzata. Inoltre, la loro efficacia non dipende dalla presenza di corrente elettrica né da configurazioni software, rendendole particolarmente indicate per contesti residenziali e pubblici con esigenze di protezione costante.



Le inferriate in ferro non sono tutte uguali: per essere realmente efficaci, devono rispettare criteri progettuali, strutturali e normativi ben precisi, sia in fase di produzione che in fase di installazione. Vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti da considerare.



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Requisiti tecnici e normativi delle inferriate In Italia non esiste una normativa univoca specifica per le inferriate antintrusione come avviene per le porte blindate (norma UNI EN 1627:2011), tuttavia è prassi consolidata fare riferimento a: normative europee sulla resistenza all’effrazione (UNI EN 1627/1628/1629/1630);

norme di corretta posa e ancoraggio in ambito edilizio;

regolamenti comunali e vincoli paesaggistici laddove presenti;

eventuali richiami ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) in appalti pubblici. Le inferriate, se costruite e installate con criteri professionali, possono raggiungere elevati livelli di resistenza meccanica, contribuendo a migliorare la sicurezza dell’involucro edilizio. I parametri da considerare includono: materiali certificati (acciaio o ferro, spesso con zincatura e verniciatura a polveri);

sezioni minime dei profili portanti;

distanza tra le barre verticali (spesso non superiore a 120 mm);

punti di saldatura rinforzati;

sistemi di fissaggio antisfilamento;

serrature a cilindro europeo o sistemi multi-punto per i modelli apribili. L’assenza di una certificazione specifica non esonera però dalla responsabilità progettuale e di posa: in contesti condominiali, pubblici o professionali, è fondamentale documentare materiali, metodi costruttivi e soluzioni tecniche adottate, anche a fini assicurativi o per ottenere detrazioni fiscali.

Vantaggi dell’acciaio e del ferro per l’involucro protettivo L’impiego del ferro (acciaio dolce) per la realizzazione delle inferriate si basa su proprietà meccaniche consolidate: alta resistenza alla trazione e alla torsione;

duttilità che consente lavorazioni su misura;

ottima saldabilità;

compatibilità con trattamenti anticorrosione. In particolare, il ferro utilizzato per inferriate professionali viene sottoposto a: zincatura a caldo o con procedimenti galvanici, per garantire resistenza alla corrosione;

a caldo o con procedimenti galvanici, per garantire resistenza alla corrosione; verniciatura a polveri termoindurenti , che migliora la durata nel tempo e l’estetica;

, che migliora la durata nel tempo e l’estetica; Eventuali trattamenti di fosfatazione o sabbiatura, per preparare la superficie alla verniciatura. La combinazione di questi trattamenti garantisce durabilità anche in ambienti esterni esposti a pioggia, umidità, smog e radiazioni UV. Nei capitolati edilizi, è sempre consigliabile specificare lo spessore minimo dei profili, la qualità dei trattamenti e la resistenza alle sollecitazioni previste (statiche e dinamiche).

Tipologie di inferriate: classificazione funzionale e costruttiva Le inferriate di sicurezza in ferro possono essere classificate in base a diversi criteri: Tipologia di apertura Fisse: saldate al telaio murario, non consentono apertura – massima resistenza

A battente: una o due ante apribili, ideali per finestre e porte-finestre

Scorrevoli: montate su guide orizzontali, più comode in spazi ristretti Forma e design Standard rettilinee

Sagomate su archi o aperture irregolari

Con elementi decorativi (borchie, ricci, intrecci) per contesti vincolati Funzionalità extra Predisposizione per serrature di sicurezza

Sistemi di bloccaggio automatico

Compatibilità con zanzariere integrate Dal punto di vista tecnico, ogni tipologia richiede progettazione dedicata, soprattutto se inserita in edifici storici, vincolati o con facciate ventilate. In questi casi, il progetto deve prevedere ancoraggi non invasivi e soluzioni reversibili, in linea con le disposizioni della Soprintendenza.

Criteri di installazione: la posa è parte integrante della sicurezza La posa in opera delle inferriate rappresenta un momento critico per l’efficacia del sistema di protezione. Anche la miglior struttura, se fissata con sistemi inadeguati, può diventare vulnerabile. I principali criteri da rispettare includono: ancoraggio strutturale profondo, con tasselli chimici o meccanici inseriti in muratura piena o cemento armato;

sigillature perimetrali anti-infiltrazione;

utilizzo di controtelai metallici o piastre di supporto per distribuzione del carico;

fissaggi nascosti e inaccessibili, per impedire lo smontaggio dall’esterno;

assenza di giochi o tolleranze, che potrebbero consentire l’inserimento di leve. In fase progettuale è importante valutare la compatibilità con il serramento esistente, la possibilità di interferenze con persiane, tapparelle o zanzariere e l’eventuale necessità di modificare il foro finestra.

Inferriate e riqualificazione energetica: compatibilità con i bonus edilizi In alcuni contesti, l’installazione di inferriate è stata considerata intervento trainato nell’ambito di riqualificazioni globali con Superbonus, se correlata a lavori che migliorano le prestazioni dell’involucro edilizio. Tuttavia, con la graduale dismissione del Superbonus e la transizione verso meccanismi ordinari di detrazione (Bonus Casa 50% o 36%, Bonus Sicurezza), è opportuno ricordare che: le inferriate sono ammesse al Bonus Sicurezza, purché dotate di caratteristiche antintrusione ;

; è necessaria la documentazione di spesa dettagliata , con indicazione delle caratteristiche tecniche;

, con indicazione delle caratteristiche tecniche; devono essere rispettate le modalità di pagamento tracciabile e invio comunicazioni ENEA, ove richiesto.

Contributo alla sostenibilità e al valore dell’immobile Sebbene non influenzino direttamente la prestazione energetica dell’edificio, le inferriate di sicurezza in ferro contribuiscono al comfort abitativo complessivo e alla valorizzazione del bene immobiliare. I vantaggi includono: riduzione del rischio assicurativo;

maggior tranquillità percepita dagli occupanti;

incremento del valore di mercato, soprattutto in immobili destinati all’affitto o in zone ad alto passaggio. Inoltre, la scelta di materiali durevoli, riciclabili e a bassa manutenzione rientra nei criteri di sostenibilità promossi dalle linee guida europee per l’edilizia residenziale.