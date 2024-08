Incentivi per la formazione nel Piano di Transizione 5.0: come beneficiarne

Il Piano di Transizione 5.0, istituito dal Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, e convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, rappresenta un’importante iniziativa del governo italiano volta a incentivare l’innovazione e la sostenibilità delle imprese.



Il Piano di Transizione 5.0 mira a sostenere la transizione del sistema produttivo italiano verso un modello più efficiente sotto il profilo energetico e sostenibile. Questo obiettivo viene perseguito attraverso un insieme di incentivi fiscali e finanziamenti destinati a progetti di innovazione tecnologica, riduzione dei consumi energetici e sviluppo delle competenze digitali e tecniche dei lavoratori.



Difatti, tra le varie misure agevolate, rientra l’attività di formazione.



Di seguito, analizziamo le principali misure previste per l’attività di formazione nell’ambito di questo piano.



La formazione gioca un ruolo fondamentale nel garantire che le imprese possano trarre il massimo beneficio dalle nuove tecnologie e dai processi innovativi. Secondo quanto stabilito dall’articolo 8 del decreto attuativo del 24 luglio 2024, le spese per le attività di formazione del personale sono agevolabili se erogate da soggetti esterni all’impresa . I percorsi formativi devono avere una durata minima di 12 ore e possono essere svolti anche in modalità a distanza . Al termine del percorso è previsto un esame finale con attestazione del risultato conseguito​.

Modalità di accesso e condizioni

Per accedere alle agevolazioni, le imprese devono rispettare specifiche condizioni e modalità.



I percorsi formativi devono prevedere almeno un modulo di formazione di durata non inferiore a 4 ore per le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione energetica e digitale.



Inoltre, le spese relative al personale dipendente sono ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o giornate di formazione​.