Impermeabilizzazioni elastiche: AQUAZIP® ONE PRO di Fassa Bortolo per una posa precisa anche in verticale

La famiglia di impermeabilizzanti AQUAZIP® di Fassa Bortolo si arricchisce di un nuovo prodotto dedicato ai professionisti della posa: AQUAZIP® ONE PRO, una guaina impermeabilizzante elastica monocomponente polimero cementizia, caratterizzata in particolare da una elevata lavorabilità.
La sua elevata lavorabilità consente una copertura totale degli spazi, anche in caso di superfici irregolari e angoli complessi, e garantisce un lavoro preciso anche in verticale. La fluidità del prodotto offre inoltre un leggero effetto autolivellante, garantendo una finitura liscia e professionale in tempi rapidi.
AQUAZIP® ONE PRO, impiego
AQUAZIP® ONE PRO si utilizza per impermeabilizzare, in spinta idraulica positiva, superfici in calcestruzzo, massetti cementizi e simili, anche quando soggetti a deformazioni sotto carico; come rasatura elastica impermeabile di intonaci; come guaina impermeabilizzante per interni ed esterni prima della posa di piastrelle ceramiche; in sovrapposizione su pavimenti esistenti per ottimizzare i costi di ristrutturazione e le tempistiche in cantiere.
Grazie alle sue caratteristiche di lavorabilità e fluidità, AQUAZIP® ONE PRO si presta infatti ad ogni tipo di applicazione, non solo su nuove costruzioni: le ottime prestazioni di adesione consentono, ad esempio, di realizzare l’impermeabilizzazione di balconi e terrazzi senza dover preventivamente rimuovere la pavimentazione esistente, con notevole risparmio di tempo e costi per le demolizioni e lo smaltimento dei materiali di risulta.
Sostenibilità e attenzione al benessere
Come tutti i prodotti della linea posa Fassa Bortolo, AQUAZIP® ONE PRO è stato sviluppato per superare i più rigidi standard internazionali sulla sostenibilità, ottenendo anche la prestigiosa certificazione GEV EMICODE EC1Plus che testimonia, oltre alla sostenibilità ambientale del prodotto – formulato minimizzando l’impatto sull’ambiente – anche l’attenzione verso la salute e il benessere dei posatori e di chi andrà a vivere gli spazi in cui il prodotto è utilizzato.
