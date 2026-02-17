Idrorepellente o impermeabilizzante: come scegliere?

Idrorepellente e impermeabilizzante non sono soluzioni intercambiabili: il primo limita l’assorbimento d’acqua del supporto, il secondo crea una vera barriera continua contro le infiltrazioni d’acqua nel tempo.
La scelta va fatta in base al tipo di superficie, al livello di degrado, alla presenza o meno di ristagni, ai costi e alle esigenze stesse del cantiere. Approfondiamo la questione e vediamo le soluzioni proposte dall’azienda Icobit.
>> Vorresti ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis
Indice
- Idrorepellente e impermeabilizzante: cosa cambia davvero
- Idrorepellente: quando è la scelta giusta
- Impermeabilizzante: quando non basta più l’idrorepellenza
- Terrazzi e balconi: trasparente pellicolante o non pellicolante?
- Superfici e facciate: quali trattamenti utilizzare
- Come decidere: criteri pratici
- Perché affidarsi ai sistemi Icobit
Idrorepellente e impermeabilizzante: cosa cambia davvero
Un trattamento idrorepellente è pensato per far sì che l’acqua “scivoli” via dalla superficie, e viene applicato realizzando un rivestimento protettivo ma senza creare una pellicola continua visibile.
Un impermeabilizzante, al contrario, realizza un film a spessore continuo ed elastico che ha il compito di bloccare il passaggio dell’acqua anche in presenza di ristagni, microfessure e movimenti del supporto.
Idrorepellente: quando è la scelta giusta
L’idrorepellente è la soluzione ideale quando il supporto è sano e coeso, non si registrano infiltrazioni nei locali sottostanti e l’esigenza principale è proteggere il materiale dall’acqua meteorica e dal degrado superficiale.
Su facciate esterne condominiali, muri faccia a vista e superfici minerali porose, un trattamento idrorepellente trasparente consente di ridurre l’assorbimento, limitare muffe ed efflorescenze e preservare l’aspetto originario, senza alterare colore e finitura.
Per terrazzi e balconi piastrellati che presentano problemi legati soprattutto alla perdita di idrorepellenza delle fughe e alla formazione di muffe ed efflorescenze, Icobit propone soluzioni trasparenti non pellicolanti come i trattamenti protettivi trasparenti per pavimentazioni esterne. Questi prodotti proteggono la superficie, ritardano l’assorbimento di oli e sporco e non modificano la percezione estetica della pavimentazione: il trattamento penetra nel supporto, mantiene traspirabilità e limita l’ingresso di acqua senza creare spessori visibili.
Impermeabilizzante: quando non basta più l’idrorepellenza
Quando la situazione è più grave, compaiono infiltrazioni nei locali sottostanti, distacchi di intonaco, aloni di umidità passante o si osservano ristagni d’acqua su terrazzi e balconi, l’idrorepellente non è più sufficiente: serve un sistema impermeabilizzante vero e proprio.
Le membrane liquide impermeabilizzanti Icobit, nate per l’impermeabilizzazione di terrazzi, balconi, coperture e superfici cementizie, creano un film continuo e senza giunzioni aderente al supporto, capace di assorbire micro-movimenti, resistere ai raggi UV e agli atmosferici anche estremi, garantendo la tenuta anche con acqua stagnante.
Nei casi di nuove pavimentazioni, e in particolar modo nei casi in cui la pavimentazione è ancora in buono stato e si intende intervenire con impermeabilizzanti trasparenti, Icobit prevede cicli trasparenti pellicolanti a base di resine poliuretaniche, che ripristinano la tenuta di terrazze e balconi piastrellati mediante un rivestimento a film resistente ai raggi UV.
Questo tipo di intervento permette di recuperare l’impermeabilità della pavimentazione esistente evitando demolizioni e fermi cantiere, purché la superficie sia asciutta, coerente e idonea all’adesione del sistema.
Terrazzi e balconi: trasparente pellicolante o non pellicolante?
Per il risanamento di terrazzi e balconi piastrellati, Icobit distingue nettamente tra due approcci, che riflettono la differenza tra trattamento idrorepellente e sistema impermeabilizzante.
- Rivestimento trasparente non pellicolante: è un trattamento che penetra nelle fughe e nelle parti porose della pavimentazione, riduce l’assorbimento d’acqua, limita muffe ed efflorescenze e non altera l’estetica; è indicato quando il problema è essenzialmente di degrado superficiale e perdita di idrorepellenza.
- Rivestimento trasparente pellicolante: è un sistema impermeabile trasparente più strutturato che realizza una vera pellicola impermeabile continua sulla pavimentazione; è consigliato quando il difetto principale è l’assenza o il danneggiamento del sistema impermeabilizzante nella stratigrafia e si devono bloccare o prevenire infiltrazioni d’acqua.
Nel primo caso si parla di protezione idrorepellente, nel secondo di impermeabilizzazione vera e propria in forma trasparente, con un film impermeabile funzionale resistente ai raggi UV e pensato per garantire la tenuta nel tempo.
Superfici e facciate: quali trattamenti utilizzare
Sulle facciate esterne, soprattutto condominiali e in mattoni faccia a vista, l’obiettivo principale è spesso la protezione dall’acqua battente e la conservazione estetica: qui trovano spazio i cicli Icobit che prevedono pulizia, trattamenti specifici e applicazione di idrorepellenti trasparenti studiati per supporti minerali assorbenti.
In presenza di superfici orizzontali o di dettagli architettonici particolarmente esposti, questi cicli possono essere integrati con sistemi impermeabilizzanti puntuali, costruendo un approccio combinato tra idrorepellenza e impermeabilizzazione dove serve.
Accanto ai semplici trattamenti idrorepellenti, Icobit propone anche soluzioni idro-olio repellenti universali per superfici assorbenti, utili dove è richiesto un livello di protezione superiore rispetto alle sole acque meteoriche, ad esempio su pietre e calcestruzzi soggetti anche ad oli e sporco.
Per superfici pedonali esterne è possibile utilizzare finiture trasparenti antiscivolo universali che migliorano la sicurezza in presenza di acqua mantenendo la protezione del supporto, e/o cicli pensati per pietre, cemento stampato e pavimentazioni similari, anche con trattamenti trasparenti non pellicolanti.
Come decidere: criteri pratici
Per orientare la scelta tra idrorepellente e impermeabilizzante conviene partire da alcune domande chiave.
- Sono presenti infiltrazioni nei locali sottostanti o dietro il paramento? Se sì, serve un sistema impermeabilizzante e non un semplice prodotto idrorepellente.
- Il supporto è piastrellato e in buona condizione, ma si notano muffe, efflorescenze e perdita di idrorepellenza delle fughe? Un trattamento protettivo idrorepellente è spesso la risposta più equilibrata per rinnovare la superficie.
- La pavimentazione è integra ma il problema è chiaramente la mancanza di tenuta impermeabile della stratigrafia sottostante? Qui entrano in gioco i sistemi impermeabilizzanti trasparenti Icobit, che ricostruiscono il manto impermeabile continuo sopra il rivestimento esistente.
In ogni caso, la soluzione più efficace nasce sempre da un’analisi approfondita del supporto, dell’esposizione ad intemperie e della reale natura del problema: piccoli fenomeni di fessurazioni, muffe ed efflorescenze e degrado estetico possono essere risolti con trattamenti idrorepellenti, infiltrazioni d’acqua importanti impongono cicli impermeabilizzanti continui.
Perché affidarsi ai sistemi Icobit
I sistemi Icobit coprono in modo coerente tutte le esigenze di protezione dall’acqua: dai trattamenti protettivi per superfici, facciate, pietre e cementi stampati, fino alle soluzioni impermeabilizzanti trasparenti pellicolanti per terrazzi, balconi e coperture.
Chi deve scegliere tra un idrorepellente e un impermeabilizzante trova così la possibilità di progettare interventi su misura, scegliendo la protezione da impiegare in base alla tipologia e allo stato del supporto, all’esposizione ad intemperie ed alla gravità dei fenomeni di degrado ed infiltrazioni d’acqua, con cicli studiati per garantire durabilità nel tempo.
Suggeriamo:
Impermeabilizzazioni in edilizia
Le impermeabilizzazioni sono sempre state un elemento di particolare criticità delle costruzioni, dove i rischi sono rilevanti, gli errori molto frequenti, e i danni talvolta importanti. Spesso la correzione dei difetti diventa molto onerosa, anche perché non si limita alla pura e semplice riparazione del sistema impermeabile, ma necessita di opere aggiuntive e integrative, come il rifacimento di massetti e pavimenti e la sostituzione degli isolanti.Sempre più frequentemente, agli oneri della riqualificazione si sommano quelli relativi ai contenziosi legali, che stanno purtroppo diventando via via più impegnativi, sia in termini di costi che di tempo richiesto per la loro gestione. Con questo nuovo Manuale, Marco Argiolas (già autore di “Umidità da risalita muraria” e “Muffe e condense negli edifici”) cercherà di fare un po’ di chiarezza su temi in esame, secondo una successione logica che parte dall’analisi dei concetti di base, come la definizione e il significato di impermeabilità, per poi approfondire le conoscenza dei sistemi impermeabili. Nei capitoli seguenti Argiolas affronta e descrive dettagliatamente il tema delle sollecitazioni alle quali sono sottoposti i materiali ed i sistemi impermeabili, per favorire la comprensione e l’interpretazione di come ciascun fattore sollecitante eserciti i propri effetti.Un intero capitolo è dedicato all’acqua di origine meteorica, dove si descrivono e si analizzano tutte le manifestazioni ad essa correlate, con riferimento all’edificio. L’autore elenca, poi, i materiali ed i sistemi impermeabili, suddividendoli per tipologia, prestazione e applicabilità e descrive le impermeabilizzazioni strutturali e quelle dei locali interrati, con particolare riferimento alle interazioni esistenti fra l’acqua di falda e l’edificio.Infine descrive l’impermeabilità al vapore, all’aria al vento e al gas radon, trattandosi di temi di sempre maggiore interesse, analizza e descrive le principali criticità che mettono in crisi la funzionalità delle impermeabilizzazioni. L’ultimo capitolo raccoglie e riassume le principali normative del settore, con lo scopo di fornire al lettore degli utili riferimenti sul tema. Il testo sarà utile alle imprese generali di costruzioni, agli artigiani edili, ai tecnici di qualunque livello e grado, ai proprietari immobiliari e agli amministratori di condominio. Disponibili in allegato al volume le schede online con funzione di approfondimento delle tematiche già trattate nel volume. Mostrano al lettore alcune situazioni utili da riconoscere e da analizzare, ripetendo concetti già esposti e spiegati in precedenza, completandone la descrizione. Per effettuare l’accesso alle schede:• collegati al sito www.approfondimenti.maggioli.it;• registrati compilando la form e inserendo il codice d’accesso che trovi sul retro del presente cartoncino;• conferma la registrazione seguendo le istruzioni della email che riceverai;• seleziona l’area “Impermeabilizzazione in edilizia” nel sito www.approfondimenti. maggioli.it, inserisci la email appena registrata e accedi al materiale riservato. Marco Argiolas, Tecnico esperto in danni e difetti delle costruzioni specializzato nell’umidità in qualsiasi manifestazione. Svolge attività di ricerca tecnica e scientifica per lo sviluppo di prodotti innovativi contro l’umidità nelle costruzioni. Ha una conoscenza approfondita dei materiali e delle tecniche costruttive, teoriche e pratiche, sia in ambito civile che industriale
Marco Argiolas | Maggioli Editore 2017
27.55 €
Scopri tutti i volumi della collana Patologie Edilizie:
-
VOLUME29.45 € SCONTO 5% 31.00 €
-
-
VOLUME32.30 € SCONTO 5% 34.00 €
-
VOLUME29.45 € SCONTO 5% 31.00 €
-
VOLUME32.30 € SCONTO 5% 34.00 €
-
VOLUME37.05 € SCONTO 5% 39.00 €
-
VOLUME34.20 € SCONTO 5% 36.00 €
-
VOLUME
-
VOLUME36.10 € SCONTO 5% 38.00 €
-
VOLUME27.55 € SCONTO 5% 29.00 €
-
VOLUME43.70 € SCONTO 5% 46.00 €
-
VOLUME27.55 € SCONTO 5% 29.00 €
-
VOLUME30.40 € SCONTO 5% 32.00 €
-
VOLUME27.55 € SCONTO 5% 29.00 €
-
-
VOLUME34.20 € SCONTO 5% 36.00 €
-
VOLUME30.40 € SCONTO 5% 32.00 €
-
-
-
VOLUME
-
VOLUME26.60 € SCONTO 5% 28.00 €
-
VOLUME29.45 € SCONTO 5% 31.00 €
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento