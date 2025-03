IBIMI buildingSMART Italia: il 10 aprile a Roma la conferenza nazionale su openBIM e innovazione

Il 10 aprile 2025, presso l’Auditorium Antonianum di Roma, IBIMI buildingSMART Italia organizza la sua 8ª Conferenza Nazionale, appuntamento di riferimento per istituzioni, aziende e professionisti del settore delle costruzioni.



L’edizione 2025, intitolata “Infinito openBIM: collaborazione aperta e innovazione senza limiti per il futuro del settore delle costruzioni”, esplorerà l’evoluzione dell’openBIM, un approccio che garantisce interoperabilità, durabilità del dato e collaborazione tra tutti gli attori della filiera.



Programma e tematiche dell’evento La giornata si aprirà alle ore 9:30 e vedrà la partecipazione di oltre 20 relatori, che interverranno in quattro sessioni tematiche per approfondire le soluzioni innovative, le best practice e le strategie per la gestione e la condivisione dei dati digitali lungo l’intero ciclo di vita dei progetti edilizi.



Oltre ai lavori in Sala Plenaria, il pubblico avrà la possibilità di partecipare a workshop tematici e interattivi organizzati dai Top Sponsor dell’evento – Sierrasoft, Graphisoft, Dassault Systèmes, Autodesk – con dimostrazioni pratiche delle metodologie e delle tecnologie illustrate. La giornata offrirà inoltre numerose occasioni di networking, favorendo il confronto e la condivisione di esperienze tra i professionisti del settore.

Supporto istituzionale e rilevanza dell’evento Anche quest’anno, la Conferenza Nazionale potrà contare sul supporto di AGID – Agenzia per l’Italia Digitale, CNG – Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Lazio. La rinnovata fiducia da parte delle istituzioni conferma il ruolo centrale di IBIMI nell’innovazione BIM e nello sviluppo delle tecnologie digitali per il settore delle costruzioni.



La Conferenza Nazionale di IBIMI buildingSMART Italia è un’occasione unica per esplorare le prospettive dell’openBIM e confrontarsi con i principali stakeholder del settore. Un appuntamento imprescindibile per chi vuole essere protagonista dell’innovazione digitale nelle costruzioni, che nella scorsa edizione ha registrato quasi 300 partecipanti in presenza e oltre 150 in diretta streaming.



