BIM e obblighi di legge: un corso online sull’ACDat per la Pubblica Amministrazione

Il Building Information Modeling (BIM) rappresenta, come sappiamo, una delle più grandi rivoluzioni nel settore delle costruzioni, portando digitalizzazione e innovazione nei processi di gestione delle opere pubbliche. Per la Pubblica Amministrazione, l’adozione del BIM è sempre più una necessità, non solo per migliorare l’efficienza operativa, ma anche per rispettare gli obblighi normativi imposti dalla legge.



Uno degli strumenti fondamentali in questo processo è l’Ambiente di Condivisione dei Dati (ACDat), un elemento chiave per garantire la trasparenza, la collaborazione e la corretta gestione delle informazioni nei progetti pubblici. Il corso online gratuito BIM e obblighi di legge: la centralità dell’ACDat per la Pubblica Amministrazione – che si terrà il 6 marzo 2025 (ore 9:30-11:00), con possibilità di vedere la registrazione per 365 giorni – fornirà un quadro chiaro e dettagliato sullo stato dell’arte dell’adozione del BIM nelle pubbliche amministrazioni, approfondendo l’importanza strategica dell’ACDat e presentando soluzioni pratiche per la sua implementazione.

Scopri il programma completo del corso online e iscriviti Clicca qui

ACDat per Pubblica Amministrazione: contenuti del webinar Il corso online si rivolge in particolar modo a dirigenti e operatori degli uffici tecnici e degli appalti di comuni, province, regioni e ministeri; professionisti tecnici (architetti, geometri, ingegneri, periti) che operano nel settore degli appalti pubblici; stazioni appaltanti interessate a migliorare la gestione digitale dei progetti. Questi i contenuti che saranno affrontati: Il BIM nella Pubblica Amministrazione: stato dell’arte e prospettive future

L’applicazione del BIM nei lavori pubblici superiori ai 2 milioni di euro: criticità e opportunità

L’ACDat come strumento chiave per la gestione digitale dei progetti

Benefici dell’ACDat per efficienza, collaborazione e conformità normativa

Soluzioni pratiche per l’implementazione dell’ACDat nelle amministrazioni pubbliche

Presentazione della piattaforma ACDat e dei suoi casi d’uso concreti

Sessione di domande e approfondimenti con i partecipanti Il corso è gratuito ma è necessaria l’iscrizione a questo link. I partecipanti riceveranno attestato di partecipazione.

Scopri il programma completo del corso online e iscriviti Clicca qui

ACDat per Pubblica Amministrazione: docenti Questi i docenti che interverranno nel corso del webinar: Rachele Angela Bernardello , BIM Coordinator e ricercatrice presso l’Università degli Studi di Padova DICEA

, BIM Coordinator e ricercatrice presso l’Università degli Studi di Padova DICEA Rodrigo Bortolini , BIM Expert

, BIM Expert Giuseppe De Iuliis , UNITEL, Comune di Pineto, Coordinatore UNITEL per l’Area Centro Italia

, UNITEL, Comune di Pineto, Coordinatore UNITEL per l’Area Centro Italia Ivano Magarini , ANITecPA, responsabile lavori pubblici del Comune di Bedizzole

, ANITecPA, responsabile lavori pubblici del Comune di Bedizzole Paolo Segala , CEO CSPFea Engineering Solutions

, CEO CSPFea Engineering Solutions Enrico Zanchetta, ANTEL, servizio infrastrutture della Provincia di Verona

Scopri il programma completo del corso online e iscriviti Clicca qui

Iscriviti Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter Settimanale Patologie Edilizie Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social