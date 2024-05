Open Studi Aperti 2024: il programma dell’iniziativa del CNAPPC

Torna anche quest’anno – il 31 maggio e 1 giugno 2024– Open Studi Aperti, l’iniziativa del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC che prevede che gli studi di architettura e gli Ordini territoriali aprano le loro porte al pubblico, contemporaneamente su tutto il territorio nazionale, trasformando quelli che sono luoghi di lavoro in spazi di incontro con i cittadini per dialogare, confrontarsi, scambiare le proprie opinioni ed assistere ad attività che caratterizzano quotidianamente il lavoro di professioniste e professionisti.



Secondo il CNAPPC, Open Studi Aperti rappresenta un fondamentale focus sull’importanza della qualità del progetto di architettura e dello spirito di servizio alla collettività che caratterizza il lavoro degli Architetti PPC, importante soprattutto in un momento storico caratterizzato da significativi cambiamenti tecnici e normativi che riguardano la categoria.



L’iniziativa ogni anno ha molto successo: le varie edizioni di Open Studi Aperti hanno visto una crescita e una diversificazione dei singoli eventi, che nell’edizione del 2023 – anno delle celebrazioni per il Centenario dell’istituzione dell’Ordine degli Architetti – hanno coinvolto, attraverso grandi eventi collettivi le sedi degli stessi Ordini provinciali. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Hai uno studio di architettura? Progetta il tuo evento “Progetta il tuo evento per affermare con forza l’indispensabilità dell’architettura e di chi opera per la cura delle nostre città e dei nostri territori e per far comprendere l’importanza del lavoro di professionisti che intervengono sullo spazio di vita dell’uomo, sia privato che pubblico”: è questo l’invito che il CNAPPC rivolge agli studi di architettura in occasione dell’edizione 2024 di Open Studi Aperti.



L’evento prevede che per una oppure due giornate consecutive ogni studio aderente possa presentare la propria attività ai visitatori, organizzando a propria discrezione piccoli eventi collegati. Sul sito dedicato all’iniziativa è presente il form di iscrizione per studi di architettura e Ordini professionali, ed è possibile scaricare il kit grafico di presentazione dell’evento.



Lo scopo principale è quello di far conoscere le specializzazioni e gli ambiti in cui operano i singoli studi, ma anche quello di stimolare gli stessi architetti a promuovere il proprio lavoro e la propria attività.

Open Studi Aperti 2024: programma e mappa La manifestazione accomunerà idealmente tutti gli studi italiani in un unico grande evento diffuso su tutto il territorio nazionale, nell’ambito del quale gli studi di architettura apriranno contemporaneamente le loro porte al pubblico. Sul sito ufficiale dell’evento è presente una mappa aggiornata in tempo reale, e un elenco di tutti gli studi di architettura aderenti all’iniziativa, ricercabili per nome oppure per provincia.