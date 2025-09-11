Hilti al Safety Expo 2025: soluzioni di fire safety e seminario sulla protezione antincendio delle facciate

Il 17 e il 18 settembre 2025 Hilti sarà presente con le sue soluzioni di fire safety presso il Padiglione B, Stand 55 al Safety Expo di Bergamo, la Fiera Nazionale della Sicurezza Sul Lavoro e della Prevenzione Incendi.



Si tratta di un evento storico che unisce innovazione, formazione e networking, rivolto a professionisti, installatori, manutentori, responsabili aziendali e a tutte le organizzazioni impegnate nel mantenere elevati standard di sicurezza. Vediamo i dettagli della presenza di Hilti alla fiera.



Hilti a Safety Expo 2025 All’interno del Padiglione B, Corsia B2, Stand n. 55, Hilti presenterà – attraverso mock-up dimostrativi, sistemi certificati e una sezione dedicata al software – le sue soluzioni più evolute legate al fire safety, con un focus su Hilti Firestop Selector e Fieldwire, strumenti digitali pensati per supportare la progettazione e la gestione efficiente della sicurezza passiva.



Il momento centrale della partecipazione di Hilti alla fiera sarà il seminario tecnico gratuito che si terrà mercoledì 17 settembre. Vediamo i dettagli.

Un seminario da non perdere Il seminario tecnico gratuito La sicurezza antincendio delle facciate degli edifici nuovi ed esistenti, criticità e soluzioni mediante l’illustrazione di casi pratici, co-organizzato dall’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Bergamo, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bergamo e Collegio dei Geometri e Geometri Laureati – Bergamo, si terrà mercoledì 17 settembre, dalle 9:30 alle 13:00, presso la Sala Seminari 4.



Il primo intervento affronterà le criticità nella protezione antincendio delle facciate degli edifici nuovi ed esistenti, con riferimento alla RTV.13. Si mostreranno casi reali in cui sono state adottate soluzioni progettuali innovative, anche mediante approcci ingegneristici supportati da test sperimentali.



Seguirà un approfondimento sulla protezione passiva di impianti, giunti e facciate in ottica di sostenibilità. Si illustreranno i sistemi antifuoco conformi ai Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia (CAM Edilizia), oltre ai principali schemi di greenbuilding presenti sul territorio nazionale – come LEED, WELL ed Envision – sottolineando il ruolo di Hilti nello sviluppo di documentazione a supporto.



Infine, verrà presentato il sistema Cable Transit, una tecnologia modulare ad alte prestazioni che offre protezione integrata contro fuoco, gas, acqua, fumo, esplosioni e roditori, ideale per il passaggio sicuro di cavi e tubazioni attraverso strutture edilizie.



Il seminario verrà condotto dall’Ing. Filippo Cosi, Studio Tecnico Ai Engineering di Torino e dall’Ing. Claudio Quaranta, Regional Product Manager (Fire Protection) di Hilti Italia. La partecipazione al seminario è gratuita fino a esaurimento posti, con registrazione obbligatoria sul sito ufficiale di Safety Expo.

