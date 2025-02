Innovazione e sicurezza: gestione degli accessi dormakaba per Costa Crociere

Costa Crociere – oggi l’unica compagnia crocieristica a battere bandiera italiana parte del Gruppo Carnival Corporation & plc – ha scelto dormakaba come partner strategico per rispondere alle sue esigenze di sicurezza e controllo accessi, consolidando una collaborazione che ha progressivamente abbracciato più sedi aziendali.



La prima installazione, realizzata alcuni anni fa presso la sede principale di Genova, ha introdotto soluzioni avanzate per la gestione centralizzata degli accessi, garantendo massima affidabilità e flessibilità operativa. Sulla base del successo di questa implementazione, Costa Crociere ha deciso di affidarsi nuovamente a dormakaba per l’ufficio direzionale di Milano, dove le necessità di sicurezza si sono intrecciate con la richiesta di una gestione autonoma e remota degli accessi. Questa evoluzione testimonia l’impegno di dormakaba nell’offrire soluzioni personalizzate e scalabili, capaci di adattarsi alle specifiche esigenze di un’azienda in continua evoluzione come Costa Crociere.



Headquarter di Genova: sicurezza integrata con Exos 9300 Nella sede di Genova, dormakaba ha installato il sistema Exos 9300, una piattaforma all’avanguardia che consente di gestire in modo centralizzato e flessibile gli accessi, inclusi quelli agli ascensori. Questa soluzione è stata completata con l’installazione dei varchi Argus HSB nella lobby, ideale per garantire sicurezza e design.

Una nuova implementazione per l’ufficio della dirigenza a Milano Più recentemente, la collaborazione tra Costa Crociere e dormakaba si è estesa all’ufficio direzionale di Milano, situato in un palazzo storico interamente ristrutturato. Si tratta di uno spazio di rappresentanza elegante e funzionale, ideale anche per incontri internazionali. L’allestimento è stato curato dall’ufficio Facility di Costa Crociere, sotto la guida di Marina Morgavi, Facility Manager Corporate Estate. L’arredo, scelto tra i migliori marchi italiani di design, esprime l’identità e l’eccellenza di Costa Crociere, valorizzando l’eleganza degli spazi.



In questo contesto, è stato installato il sistema di controllo accessi in cloud, una soluzione che consente la gestione autonoma e remota degli accessi, rispondendo a una precisa richiesta di flessibilità operativa.

Il sistema consente di controllare tutti i varchi di accesso all’ufficio, compreso l’ingresso esterno, garantendo sicurezza e praticità. Grazie alla tecnologia LEGIC, dormakaba ha massimizzato gli standard di protezione e sicurezza, e grazie alla funzione Mobile Access l’accesso è consentito anche tramite smartphone. La sala della direzione è completa di cilindro digitale, integrato con cilindri meccanici dormakaba, unendo così la sicurezza elettronica e meccanica in un’unica soluzione.

L’installazione presso la sede di Genova e il successivo intervento nell’ufficio direzionale di Milano dimostrano come dormakaba sia in grado di offrire soluzioni tecnologiche e personalizzate per rispondere a esigenze diversificate. Grazie ai sistemi dormakaba, Costa Crociere ha ottenuto una gestione degli accessi efficiente e sicura, coniugando innovazione, autonomia e valore estetico, confermando ancora una volta la solidità di questa partnership.



