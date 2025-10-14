Geolite di Kerakoll: geomalte minerali per il ripristino monolitico e sostenibile del calcestruzzo

Con Geolite, la nota linea di geomalte minerali di Kerakoll, l’azienda è riuscita a rivoluzionare il ripristino e il rinforzo del calcestruzzo armato con l’applicazione del geolegante, materiale a basso impatto ambientale mai usato prima nel campo dell’edilizia.



Il termine “geo” è frutto del mix design formulativo nato dalle ricerche svolte nel Kerakoll GreenLab di Sassuolo: grazie alla struttura cristallina inorganica minerale composta da una speciale selezione di leganti idraulici innovativi ottenuti da materie prime naturali e processi produttivi a ridotte emissioni, il geolegante Kerakoll permette di rendere le geomalte simili alle rocce naturali. Vediamo meglio come.



>> Vuoi rimanere aggiornato e ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis

La rivoluzione di Geolite Dagli anni ’80, il ripristino stratificato prevede l’applicazione di diversi materiali a protezione dei ferri d’armatura e continua ad essere il punto debole dell’intervento sulla struttura in calcestruzzo. La stratigrafia dovrebbe compensare le carenze prestazionali dei singoli prodotti (tecniche e chimiche), ma nella realtà risulta limitante a causa delle diverse condizioni di cantiere che ne possono pregiudicare l’efficacia.



Geolite invece passiva, ripristina, rasa e protegge in un’unica soluzione il calcestruzzo ammalorato, superando i limiti del ripristino stratificato. Con la linea Geolite, ad elevata e naturale stabilità dimensionale, si ottiene maggiore resistenza agli agenti chimici e migliori proprietà meccaniche in condizioni estreme, e si garantisce un’elevata protezione dei ferri d’armatura per inglobamento.

Tecnologia innovativa, sicura ed eco-compatibile La gamma Geolite è rivoluzionaria anche nell’attenzione nei confronti dell’ambiente e della salute dell’uomo. I test eseguiti dai ricercatori del Kerakoll GreenLab misurano bassissime emissioni di composti organici volatili (VOC) sin dal momento della preparazione in cantiere fino alle ore e ai giorni successivi all’esecuzione dei lavori di ripristino, come confermato dai certificati EC 1 Plus emessi dal GEV. Geolite si posiziona inoltre ai gradini più alti, oltre che nella salvaguardia della salute degli operatori, anche in termini di prestazioni ambientali di prodotto, come misurato con lo studio EPD – Environmental Product Declaration.



Geolite è oggi una gamma completa composta da 9 prodotti per il ripristino del calcestruzzo, che si dividono in: geomalte tixotropiche tra cui anche la geomalta-rasante Geolite Silt, geomalte fluide e prodotti complementari, come geopittura decorativa e gel strutturale.

I vantaggi della linea Geolite Le innovazioni principali della linea Geolite sono: Quattro marcature : Geolite è l’unica gamma al mondo ad aver ottenuto una quadrupla marcatura CE per i prodotti tixotropici Geolite, Geolite 10 e 40. Geolite ha superato infatti tutti i requisiti previsti dalla EN 1504-7 (passivazione dei ferri d’armatura), dalla EN 1504-3 (ripristino strutturale), dalla EN 1504-2 (protezione, nella versione tixotropica) e dalla EN 1504-6 (ancoraggi).

: Geolite è l’unica gamma al mondo ad aver ottenuto una quadrupla marcatura CE per i prodotti tixotropici Geolite, Geolite 10 e 40. Geolite ha superato infatti tutti i requisiti previsti dalla (passivazione dei ferri d’armatura), dalla (ripristino strutturale), dalla (protezione, nella versione tixotropica) e dalla (ancoraggi). Temperatura di applicazione sottozero : rispondendo ad un’esigenza di mercato, Geolite 10 e Geolite Magma 20 sono stati testati per avere una temperatura di applicazione a -10° C . Risultato raggiunto grazie all’elevata reattività del geolegante;

: rispondendo ad un’esigenza di mercato, Geolite 10 e Geolite Magma 20 sono stati testati per avere una temperatura di applicazione a . Risultato raggiunto grazie all’elevata reattività del geolegante; Sigillatura dei sacchi : per Geolite 10 e Geolite 40, due dei prodotti più usati dai professionisti, è stata apportata la sigillatura ai sacchi. Ciò consente una maggiore pulizia e ordine dei luoghi di stoccaggio e di rivendita;

: per Geolite 10 e Geolite 40, due dei prodotti più usati dai professionisti, è stata apportata la sigillatura ai sacchi. Ciò consente una dei luoghi di stoccaggio e di rivendita; Formati pratici e maneggevoli : è stato inserito sul mercato un nuovo formato da 15 kg per Geolite 10 e Geolite 40, che affiancherà il classico da 25 kg , con l’aggiunta di una pratica maniglia e una conseguente riduzione degli sprechi e una maggiore trasportabilità e ottimizzazione del prodotto anche per piccoli interventi;

: è stato inserito sul mercato un nuovo per Geolite 10 e Geolite 40, che affiancherà il classico da , con l’aggiunta di una pratica e una conseguente riduzione degli sprechi e una maggiore trasportabilità e ottimizzazione del prodotto anche per piccoli interventi; Accessibilità delle informazioni tecniche: gli imballaggi presentano un Qr Code che permette di accedere rapidamente alla scheda tecnica del prodotto, in tutte le lingue disponibili.

Per ulteriori informazioni

products. kerakoll.com