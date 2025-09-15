Galleria di Base del Brennero (BBT), il contributo di Heidelberg Materials con calcestruzzi ad alte prestazioni

Il 18 settembre 2025 avverrà il primo abbattimento transfrontaliero tra Italia e Austria del diaframma del cunicolo esplorativo della Galleria di Base del Brennero (in tedesco Brenner Basistunnel, BBT), un’infrastruttura ferroviaria in galleria, frutto di un progetto congiunto italo-austriaco, che collegherà Fortezza (Italia) a Innsbruck (Austria) passando sotto il passo del Brennero.



Con una lunghezza di 55 km che, considerando la circonvallazione di Innsbruck (Inntaltunnel), raggiungerà complessivamente i 64 km, al suo completamento sarà la galleria ferroviaria sotterranea più lunga del mondo. Il progetto si differenzia dal generico “Tunnel del Brennero”, che identifica tutte le opere tra Verona e Monaco di Baviera: la BBT è un elemento centrale del corridoio SCAN MED (Scandinavo-Mediterraneo) e dell’asse ferroviario Monaco-Verona, mirato a potenziare la capacità ferroviaria e a spostare il traffico merci dalla strada alla rotaia.



Vediamo il progetto e il contributo di Heidelberg Materials all’opera.



Galleria di Base del Brennero, caratteristiche principali del progetto

I lavori sono iniziati nell’estate del 2007, e il completamento è previsto per il 2032. La galleria è progettata per il transito misto merci/viaggiatori, consentendo ai treni di viaggiare a una velocità massima di 250 km/h e riducendo i tempi di percorrenza dagli attuali 80 minuti a 25 minuti. Questo porterà a notevoli miglioramenti in termini di possibilità di trasporto merci e passeggeri in Europa, contribuendo alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico e migliorando la sicurezza stradale. Il finanziamento del progetto è ripartito tra Italia e Austria, con un significativo contributo da parte dell’Unione Europea.



Il progetto della Galleria di Base del Brennero prevede un sistema complesso di gallerie e opere connesse:

Due gallerie principali a binario singolo : distanziate di circa 70 metri l’una dall’altra, sono il cuore del progetto e ospiteranno il traffico ferroviario.

: distanziate di circa 70 metri l’una dall’altra, sono il cuore del progetto e ospiteranno il traffico ferroviario. Un cunicolo esplorativo continuo : situato a circa 12 metri sotto le due gallerie principali , con un diametro di circa 6 metri, è realizzato in anticipo per analizzare le caratteristiche geologiche del terreno, minimizzare i rischi e i costi di costruzione. A opera ultimata, servirà per la manutenzione e la gestione delle acque di drenaggio.

: situato a circa , con un diametro di circa 6 metri, è realizzato in anticipo per analizzare le caratteristiche geologiche del terreno, minimizzare i rischi e i costi di costruzione. A opera ultimata, servirà per la manutenzione e la gestione delle acque di drenaggio. Cunicoli trasversali : collegano le due gallerie principali ogni 333 metri; fungono da vie di fuga in caso di emergenza, garantendo elevati standard di sicurezza.

: collegano le due gallerie principali ogni 333 metri; fungono da vie di fuga in caso di emergenza, garantendo elevati standard di sicurezza. Gallerie di accesso laterali: quattro gallerie (Ampass, Ahrental e Wolf sul versante austriaco, Mules sul versante italiano) partono dalla superficie e intersecano il tracciato della galleria in sotterraneo. Permettono di suddividere il progetto in più lotti di costruzione, consentendo lavori simultanei e riducendo i tempi, e ottimizzano anche la logistica di cantiere, riducendo i percorsi di trasporto e l’impatto sulle aree abitate.

Il materiale di scavo viene in gran parte riutilizzato per la produzione di calcestruzzo o per il riempimento dei cantieri. Il materiale non riutilizzabile viene depositato in aree appositamente create, che vengono poi rinaturalizzate.



Le tratte di accesso, prolungamento della galleria di base, sono volte a potenziare la linea attuale e a ridurre l’inquinamento acustico. Questo intervento prevede il quadruplicamento dell’attuale linea tra Verona e il Brennero (tratta di accesso sud) e l’attuale linea Innsbruck – Monaco (tratta di accesso nord). Il potenziamento della tratta di accesso sud è stato suddiviso in otto lotti, di cui cinque prioritari (Fortezza Ponte Gardena, Circonvallazione di Bolzano, Circonvallazione di Trento, Circonvallazione di Rovereto, Ingresso Nord al nodo Verona) e tre di completamento a minore priorità (Ponte Gardena-Bolzano, Bolzano-Trento, Rovereto-Pescantina).