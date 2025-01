La fragile sicurezza dei balconi in pietra: perché avviene il collasso e come evitarlo

I balconi in pietra sono elementi caratterizzanti l’edilizia storica e il disegno architettonico delle facciate di molti palazzi. Sono normalmente realizzati da lastre lapidee appoggiate su mensole di analogo materiale incastrate alle pareti murarie. Nelle dimensioni più ricorrenti lo sbalzo delle mensole è dell’ordine massimo di 100 cm, mentre la sua parte di incastro all’interno delle murature deve essere commisurata allo sbalzo e comunque intorno ai 40-50 cm a seconda dello spessore delle pareti.



Il grado di incastro delle mensole è garantito anche dalla tessitura omogenea e dal peso soprastante delle murature. L’interasse delle mensole è nell’ordine dei 150-200 cm, corrispondente alla luce di appoggio delle lastre di calpestio di spessore dell’ordine di 8 cm circa, con ragguardevole peso gravante sulle mensole.

Foto 1_Esempio di balcone in pietra esistente ©Alessandro Grazzini



Rischi e criticità dei balconi in pietra Col passare del tempo, se non attentamente mantenuti e ispezionati, i balconi in pietra risultano potenziali fattori di rischio per l’incolumità pubblica.



Non di rado si leggono nelle cronache notizie di crolli improvvisi, l’ultimo dei quali è accaduto il 9 dicembre scorso a Ro Ferrarese durante una visita scolastica all’interno di un palazzo storico privato. In quel drammatico evento la scolaresca si era affacciata sul balcone per poi rientrare all’interno del palazzo. Sul balcone erano rimasti soltanto la guida turistica e il professore della classe, quando la lastra di pietra ha improvvisamente ceduto facendoli precipitare a terra dal primo piano con gravi lesioni, che purtroppo sono state fatali al giovane insegnante deceduto qualche giorno dopo.



L’evento ha messo in evidenza il comportamento fragile della pietra che determina un’improvvisa rottura, senza dare segnali premonitori.

Le caratteristiche meccaniche della pietra La pietra è un materiale talmente variegato nella sua composizione da rendere complesse le verifiche statiche.



Le caratteristiche meccaniche sono molto eterogenee in funzione della tipologia di roccia, provenienza e piani di scistosità al suo interno. La stessa pietra sollecitata in direzione ortogonale ai piani di scistosità avrà resistenze meccaniche diverse se sollecitata in direzione parallela ai suddetti piani. In letteratura scientifica esistono intervalli di valori di resistenza variabili tra un minimo e un massimo con un certo grado di aleatorietà.



Per questo motivo, almeno nella nuova progettazione, è importante avere dalle ditte fornitrici valori più dettagliati e certificati riguardo le resistenze meccaniche, che potranno diversificarsi a seconda della cava di estrazione e delle lavorazioni. Il materiale estratto può essere anche soggetto a piccoli difetti occulti: non sono rare infatti rotture di mensole nella fase di esercizio anche su nuove costruzioni. Per questo motivo è molto importante investire nella caratterizzazione dei materiali di estrazione mediante prove preliminari di laboratorio, per aumentare la rilevanza statistica dei valori di resistenza necessari alle verifiche di calcolo agli stati limite.

Degrado e fattori ambientali Sui balconi esistenti aumenta l’incertezza delle reali prestazioni meccaniche perché oltre a non avere nessuna certificazione sul materiale originario, se non con prove di carico in situ, occorre tenere conto anche del livello di degrado materico che l’elemento lapideo ha subito nel tempo in assenza di manutenzione. Gli elementi in pietra dei balconi sono soggetti costantemente a cicli di gelo-disgelo, azioni della pioggia, patine biologiche che riducono le resistenze a valori non tabellati e contribuiscono nel tempo ad eventuali ed improvvisi collassi strutturali.

Foto 2_Prove di flessione su campioni di mensole di serizzo eseguite presso il Laboratorio DISEG del Politecnico di Torino per il progetto di ricerca INTERREG – ALPSTONE ©Alessandro Grazzini

Diagnosi e prove di sicurezza Per intraprendere le verifiche di sicurezza occorrono alcune prove diagnostiche, di tipo qualitativo, in grado di offrire una valutazione prima di tutto sullo stato di degrado ed integrità dell’elemento lapideo. Le prove ad ultrasuoni rappresentano una valida fase di indagine per intercettare all’interno della pietra eventuali cricche o fessurazioni non visibili all’esterno.



Il tecnico potrà confrontare la velocità ultrasonica della tipologia di pietra presente in letteratura scientifica con quella rilevata in situ, valutando valori inferiori come segni del degrado materico o strutturale e tarare di conseguenza un opportuno coefficiente di sicurezza che tenga in conto del degrado prestazionale.

Foto 3_Prova ad ultrasuoni su colonna in granito fessurata e degradata del Portico della Via Crucis presso i Sacri Monti di Ghiffa (VB) per valutare lo stato di degrado (progetto di ricerca MAIN10ANCE – Politecnico di Torino) ©Alessandro Grazzini

Interventi di rinforzo strutturale Storicamente le mensole e le lastre dei balconi sono rinforzate con profili metallici di sezione IPE o similari, posizionati al di sotto del piano di calpestio ed incastrati nelle pareti a sostegno delle mensole (posizionati al loro fianco) o delle lastre stesse (in mezzeria o dove sono fessurate). Per quanto possa sembrare invasivo, oramai per la sua reversibilità e facilità di esecuzione è l’intervento più storicamente eseguito nel passato e pertanto già caratterizzante le facciate dei palazzi per come le vediamo oggi. Anche per questo motivo risulta una tipologia di intervento accettata dalle Soprintendenze nel contesto dell’edilizia vincolata.



Trattandosi di crolli ricorrenti e potenzialmente pericolosi, è doveroso investire nella fase di diagnosi, verifica e manutenzione dei balconi in pietra, affidandosi ad un tecnico strutturista che valuterà la eventuale necessità di rinforzi statici per ridurre rischi sull’incolumità pubblica e privata.

Foto 4_Rinforzo di lastra fessurata con installazione di profilo metallico ©Alessandro Grazzini

