Festival Internazionale Architectura Picta: dall’11 al 13 ottobre a Roma

Il Festival Internazionale dell’Architectura Picta – che si terrà a Roma dall’11 al 13 ottobre 2024 – è un evento dedicato ad architetti e decoratori pensato per celebrare, riscoprire e rigenerare l’arte dell’architettura dipinta, dell’inganno e dell’illusione prospettica.



Ideato dalla giornalista professionista Stefania Zappanico, il festival gode del supporto dell’Unione Italiana Disegno (UID), delle principali facoltà italiane di Architettura, e di INTBAU, la rete internazionale per l’architettura tradizionale fondata da Re Carlo d’Inghilterra.



L’evento si svolgerà presso il Refettorio di Andrea Pozzo (Trinità dei Monti 3), completamente affrescato nel 1693 dal grande artista a cui il Festival si ispira. Qui verrà allestito un vero e proprio laboratorio/bottega dove, durante una full immersion di tre giorni, architetti e decoratori lavoreranno insieme, guidati dai massimi esperti del settore, per creare spazi prospettici illusori.

L’evento culminerà con la produzione di un’installazione artistica finale, composta dai lavori di ciascun partecipante, che, a seconda del punto di vista, apparirà come un’opera unitaria o una scomposizione spaziale delle singole parti. L’installazione sarà esposta nel Refettorio.



Il Festival si basa su un concetto innovativo, poiché riunisce architetti e decoratori, fondendo architettura e arte pittorica, per celebrare l’Architettura Dipinta in modo pratico, scientifico e contemporaneo. L’obiettivo è quello di costituire una rete internazionale di istituzioni, accademie, architetti e decoratori, per promuovere l’Architettura Dipinta come patrimonio artistico e favorirne la ricerca e la rigenerazione in un linguaggio moderno.



Per ulteriori informazioni e per il programma completo

pros-picta.jimdosite.com