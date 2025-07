Fassatherm® DNA: soluzione multistrato per l’isolamento termico esterno e la durabilità delle facciate

L’estensiva esperienza di Fassa Bortolo nel mondo degli intonaci si unisce a quella nei sistemi a cappotto, per dare vita ad un innovativo sistema di isolamento termico esterno: Fassatherm®DNA.



Si tratta di un sistema dalla struttura irrobustita che consente di superare i “limiti tecnici” del cappotto termico tradizionale, in particolare per quanto riguarda la resistenza agli urti e la limitazione nelle scelte decorative. Scopriamone le caratteristiche.



>> Vorresti ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis

FORMATO CARTACEO Manuale di progettazione per la riqualificazione energetica Questo manuale affronta il tema della riqualificazione e del risanamento energetico degli edifici esistenti dal punto di vista concettuale e tecnico, offrendo al lettore uno strumento operativo per progettare e porre in opera correttamente tutti gli interventi volti al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’involucro edilizio. Il testo affronta diversi argomenti, a partire dai concetti generali relativi a materiali e posa in opera. In seconda battuta si analizzano i sistemi costruttivi, i sistemi di parete e i materiali isolanti, poiché è necessario conoscere i materiali, le loro caratteristiche e costi per poi riuscire ad applicarli al meglio. Nella terza parte si trattano: l’isolamento interno e il cappotto esterno sempre nell’ottica della riqualificazione degli edifici con la relativa messa in opera e i possibili errori di posa. Un focus fondamentale del testo è l’analisi dei ponti termici e la soluzione dei nodi fondamentali: parete-solaio, sbalzi, tetto, isolamento del tetto e ultimo solaio. L’analisi degli elementi quali finestre, davanzali, serramenti e cassonetto, rappresenta il cuore dell’ultima parte del manuale. Paolo De Martin Architetto libero professionista, consulente energetico per l’Agenzia CasaClima dal 2002. Svolge per conto dell’Agenzia CasaClima e altri enti attività di formazione tecnica a convegni, seminari e fiere di settore in ambito nazionale e internazionale sul tema della progettazione energeticamente efficiente e sul risanamento dell’esistente. Paolo De Martin | Maggioli Editore 2021 49.40 € Scopri di più

Fassatherm®DNA: nuovi materiali e complementi Il punto di partenza per la nascita di questa nuova soluzione è stato lo studio di nuovi prodotti in grado di fornire al sistema la robustezza desiderata. Si è iniziato quindi da due nuovi intonaci: FASSA DNA HP, un intonaco idraulico minerale ad elevate prestazioni meccaniche per la posa in facciata di rivestimenti rigidi modulari e FASSA DNA LIGHT, un intonaco idraulico alleggerito adatto ad un’ampia gamma di finiture.



Questi due nuovi intonaci, da scegliere in funzione della finitura privilegiata, vanno ad aderire sulla base tradizionale del cappotto termico, composta da collante e pannello isolante, con una nuova rete d’armatura bidirezionale bilanciata in fibra di vetro alcali-resistente FASSANET DNA 450, tasselli FASSA TOP FIX 2G ad avvitamento per il fissaggio di lastre isolanti in sistemi ETICS, e soprattutto FASSA ROND 170, una rondella distanziatrice in plastica speciale a tre spessori. Questa combinazione, frutto dello studio del Fassa I-Lab, consente di distribuire uno spesso strato di intonaco, su cui procedere poi con le finiture.

Più libertà nella scelta della finitura Questa struttura fortemente irrobustita è adatta a supportare ogni tipo di rivestimento, anche pesante, lasciando massima libertà alla creatività del progettista: dalla ceramica alla pietra, dall’intonaco alle finiture estremamente lisce, dagli eleganti effetti decorativi all’utilizzo di toni saturi (anche i colori scuri, normalmente sconsigliati), fino ai rivestimenti classici con materiali naturali e traspiranti.

Più protezione e resistenza L’elevata resistenza meccanica del sistema aumenta notevolmente la robustezza superficiale: Fassatherm®DNA resiste meglio a forti sollecitazioni, impatti accidentali e urti dovuti a eventi atmosferici, come ad esempio la grandine, rispetto ad un tradizionale sistema a cappotto.

Migliore sfasamento termico e minori condense superficiali A parità̀ di capacità termica, la massa degli intonaci della linea FASSA DNA permette di ritardare l’ingresso del calore all’interno degli spazi abitativi, riducendo la necessità di rinfrescare gli ambienti interni.



Inoltre, in funzione delle condizioni climatiche ed ambientali, la massa e la capacità termica dell’intonaco applicato a spessore di 25 mm permettono di avere minor condensa superficiale esterna rispetto a un tradizionale sistema cappotto. Questo significa ridurre notevolmente la possibilità che si formino alghe e muffe in facciate isolate esternamente.



Fassatherm®DNA segna un punto di svolta nei sistemi di isolamento termico esterno, unendo efficienza energetica, durabilità e massima flessibilità progettuale: una risposta alle sfide dell’edilizia moderna in un prodotto che raccoglie e valorizza tutta l’esperienza e il know-how di Fassa Bortolo.



Per ulteriori informazioni

fassabortolo.it

CORSO DI FORMAZIONE Masterclass Patologie Edilizie: ponti termici e cappotto Laboratorio operativo: casi di studio e analisi attraverso esempi concreti Registrato ad Ottobre 2023 11 Ott 2023 – 31 Dic 2025 Durata n. 4 ore Durata n. 4 ore 50.39 € Scopri di più